ehrenamtsstudie-brandenburg.de jetzt online

Erste Bestandsaufnahme zur Ehrenamtsförderung in Brandenburg

„Bis heute fehlt es an belastbaren Daten, wie das Ehrenamt in Brandenburg gefördert wird – und ob die vorhandenen Maßnahmen wirklich dem Bedarf der engagierten Bürgerschaft entsprechen“, sagt Prof. Joachim Klewes, Leiter der „Ehrenamtsstudie Brandenburg“, die heute unter der Schirmherrschaft von Ministerpräsident Dr. Woidke gestartet ist.

Die Studie wendet sich alle Bürgerinnen und Bürger in Brandenburg, die im Ehrenamt Verantwortung übernehmen. „Wir wollen aber nicht nur diejenigen erreichen, die sich in Vereinen oder für Wohlfahrtsverbände engagieren. Mitmachen können und sollen auch alle, die in Initiativen oder losen Gruppen arbeiten,“ ergänzt Klewes. Außerdem werden die kommunalen Verwaltungen und die Fördereinrichtungen für Engagement und Ehrenamt befragt, z.B. Freiwilligenagenturen oder Mehrgenerationenhäuser.

Die anonyme Onlinebefragung dauert je nach Tempo zwischen zehn und zwanzig Minuten und kann am Handy, Tablet oder Computer ausgefüllt werden. Sie kann über ehrenamtsstudie-brandenburg.de erreicht werden oder per QR-Code aufgerufen werden.

Die Studie ist bis Ende November online und wird im Winter ausgewertet. „Die Ergebnisse stehen jeder und jedem kostenlos und in vollem Umfang zur Verfügung,“ ergänzt der Studienleiter, „das gilt auch für die Empfehlungen, die für die Kommunen und das Land erarbeitet werden.“

Gefördert wird die Studie durch die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt. Die Durchführung liegt beim Brandenburger Institut Change Centre mit Sitz in Dahmetal. Weitere Informationen gibt es auf ehrenamtsstudie-brandenburg.de, wo vorab auch ein Blick auf den Fragebogen geworfen werden kann. Die nicht-kommerzielle Studie wird rein nach wissenschaftlichen Gesichtspunkten durchgeführt – ohne Vorgaben aus der Wirtschaft, von staatlichen oder kommunalen Stellen.

Fragen der Redaktion an:

Joachim Klewes

Change Centre Consulting GmbH

035453 677166

joachim.klewes@change-centre.org

www.change-centre.org

Firmensitz und Sitz der gemeinnützigen Change Centre Foundation:

Liedekahle 5, D 15936 Dahmetal Brandenburg

