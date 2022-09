Yoga auf Rügen – Wellness und Gesundheit fast zum Nulltarif

RügenInsider-Blog stellt Angebote für Anfänger und Profis vor

Die Gesundheitsinsel Rügen punktet mit vielen attraktiven Angeboten zur aktiven Erholung und Entspannung. Yoga mit seinen Bewegungs- und Entspannungstechniken gehört dazu. In der jüngsten Ausgabe des RügenInsider-Blogs stellt Ostseeappartements Rügen (OAR) passende Angebote für Anfänger und Fortgeschrittene vor.

Ursprünglich in Indien beheimatet, hat Yoga heute eine weltweite Fangemeinde. Kein Wunder, schließlich lassen sich die Übungen fast überall ausführen und bewirken einen willkommenen Ausgleich zum Alltagsstress der Moderne. Im Urlaub – noch dazu auf Rügen – bietet sich die perfekte Gelegenheit, um Yoga auszuprobieren. Gleich mehrere Yoga-Schulen und Gesundheitspraxen bieten entsprechende Kurse an. Die Rahmenbedingungen dafür sind ideal: Moderne Studios und wunderbare Locations am Strand oder an anderen Orten in der freien Natur, außerdem beteiligen sich die meisten Krankenkassen mittlerweile an den Kosten für so einen Kurs. So lässt sich fast zum Nulltarif etwas für das eigene Wohlbefinden tun.

Zu den vorgestellten Anbietern zählt das im Ostseebad Baabe auf Rügen beheimatete YOGAmar Rügen. Die renommierte Yogaschule bietet Anfängern und Fortgeschrittenen ein reichhaltiges Programm und 365 Tage im Jahr Yoga am Meer – indoor und outdoor. Ein kleines Yoga-ABC mit Erklärungen zu den wichtigsten Begriffen rundet den Beitrag ab.

Fett im Kalender eintragen sollten sich alle Yoga-Fans auf jeden Fall einen wichtigen Termin: das 2. Krishna Beach Yoga Festival vom 16. – 18. Juni 2023 im Ostseebad Sellin. Die entsprechenden Infolinks dazu und passende Unterkunftsempfehlungen von OAR gibt es im Blogbeitrag, nachzulesen unter http://oar2.de/TT

Die Ostseeappartements Rügen Vermarktungs-GmbH & Co. KG (OAR) mit Agenturen im Ostseebad Sellin und im Ostseebad Binz vermittelt Ferienhäuser, Appartements und Ferienwohnungen auf der Insel Rügen. Dabei zeichnen sich die überwiegend in Privatbesitz befindlichen Objekte im Portfolio von OAR durch ihre exklusive Lage und eine hochwertige, individuelle Einrichtung und Ausstattung aus und können auf der firmeneigenen Website mit zahlreichen Bildern und Videos ausführlich besichtigt und bequem online gebucht werden.

Mit breit aufgestellten Aktivitäten im Bereich Social Media, der eigenen OAR-App und dem RügenInsider-Blog ist Ostseeappartements Rügen auch in Sachen Kundenbindung sehr aktiv. Die Immobiliensparte des Unternehmens – Ostseeappartements Rügen Immobilien – bietet darüber hinaus allen Immobilienkäufern und -verkäufern kompetente und vertrauensvolle Unterstützung.

