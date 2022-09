Das Lifestyle Resort Kandima Maldives hat „koole“ Ideen für den Heiratsantrag!

Das „koole“ 5 Sterne Lifestyle Resort Kandima Maldives bietet alles-andere-als-gewöhnliche Möglichkeiten dem Liebsten (oder der Liebsten :)) „Ja“ zu sagen!

Die „K’Krew“ des Kandima Maldives Resort arrangiert unglaubliche, außergewöhnliche, maßgeschneiderte Settings für einen ultracoolen Antrag inklusive Fotoshootings und den perfekten Instagram-Shots. #anythingbutordinary

Der „JA“-so-,koole‘ Heiratsantrag: Es spielt keine Rolle, wie lange die Beziehung dauert oder wie einfach die Frage „Willst du mich heiraten?“ aussieht, das ist wohl der aufregendste Moment in einer Partnerschaft.

Auf der idyllischen Malediveninsel einen Antrag zu bekommen und ein „Ja“ austauschen jetzt diesem schönsten Tag noch ein Krönchen auf. Die paradiesische Resort Insel Kandima Maldives mit drei km Sandstrand und umgeben von kristallklarem Wasser bietet gleich 20 romantische, lustige, sportliche, nachhaltige oder auch abenteuerliche Optioen für einen ultra „koolen“ Heiratsantrag:

* Antrag mit Robinson Crusoe Romantik: mit der Resort Yacht zum Sonnenuntergang zur unbewohnten Nachbarinsel schippern, wo das Paar ein romantisches Stranddinner mit hunderten von Kerzen im Schriftzug Will you Marry Me“ erwartet

* Romantik Dinner bei Kerzenlicht: der Klassiker. Einsamer Tisch am Strand, kerzenbeleuchteter Schriftzug „Willst du mich heiraten?“ auf dem Sand und ein aphrodisierendes Gourmetmenü mit einer prickelnden Flasche Champagner – einfach, aber sehr romantisch.

* Coconut Love: eine weitere Heiratsantragsidee am Strand, aber mit einem Twist: „Will you marry me?“ wird aus den regionalen Kokosnüssen ausgelegt. Das „Ja, ich will“ kann man dann bei einer Paarbehandlung im esKape Spa feiern: Die „Maldivian Dream Massage“ bietet Entspannung pur und in der Luft und auf der Haut liegt der köstliche Duft von Kokosnüssen – denn es wird mit lokalem Kokosöl und Kokosmilch behandelt.

* Überraschung in der Wasservilla: Während des Dinner dekoriert das Kandima Team heimlich die Villa und schafft eine unvergessliche Überraschung für den Partner: Fotocollagen der Liebenden, Luftballons, Rosen und der Boden und das Bett über und über mit Rosenblättern, Kerzen und „Will you marry me“ dekoriert, da kann man ja nur „Ja“ sagen.

* Für Partygänger, Clubbing Fans und Musikfreaks: Kandima Maldives bietet ein ultimatives Live-Musik & Party Programm vom Vormittag bis spät in die Nacht – hier feiert man jeden Tag das Leben pur! Warum nicht gleichzeitig die Liebe feiern? Einfach das Mikro ausleihen, Lieblingsmusik spielen lassen und die Frage der Frage stellen.

* Süße Überraschung: der Patissier spielt mit und kreiert ein traumhaftes Dessert dekoriert mit der süßen oder Alternativ: der Ring ist im Dessert oder Kuchen versteckt.

* Schwimmende Plattform: in der Lagune des Resorts, nur wenige Minuten von der Insel entfernt, ist auf einer schwimmenden Plattform inmitten des türkisblauen Wassers ein romantisches Champagner Pick-Nick aufgebaut. Ein Bootstransfer bring das Paar zur Plattform und bei der Abfahrt des Bootes – gerade bei ersten Anstoßen erscheint am Boot die „Will you marry me“ Fahne gehisst.

* Im Dunkeln leuchtende Aufkleber: sich in die Kindheit versetzten und einen „Will you marry me“ Schriftzug aus Buchstaben Aufklebern auf die Wand oder Decke der Villa kleben, Licht ausschalten und den atemberauebenden Überraschungsmoment erleben – natürlich nicht ohne eine eiskalte Flasche Champagner parat zu haben.

* Live-Auftritt mit der Band: Heiratsantrag mit der Band des Resorts, die das Lieblings-Lied des/der zukünftigen Verlobten singen. Tipp: für eine persönlichere Note den Namen in den Liedtext einfügen und im Anschluss die Frage aller Fragen stellen.

* „Adopt a coral“: das „Adopt a coral“ Programm des 5 Sterne Resorts Kandima Maldives hilft dabei die Korallenriffe wieder aufzuforsten. Wie es funktioniert: Die Mitarbeiter des Aqua-Zentrum sammeln Bruchstücke der Korallen aus dem Meer und „pflanzen“ sie auf künstliche Korallenrahmen, die es in drei Größen gibt: klein, mittel und groß. Den Ring auf ein adoptiertes Korral (welches dann das Symbol der Liebe ist) draufplatzieren und gleichzeitig zwei gute Sachen tuen!

* In der Luft: „Willst du mich heiraten?“ von einem Skywriter auf dem blauen Himmel geschrieben. Aufpassen: der Partner muss hochschauen 🙂

* Bubble Maker: Beim Unterwasser-Heiratsantrag im Kandima taucht bei der Scuba Dive Session ein „Willst du mich heiraten?“ Unterwasserbanner auf.

* Valentinstag: die Frage an dem romantischsten Tag des Jahres stellen. Dafür muss man nur rechtzeitig die Flüge auf die Malediven buchen und eine von den restlichen (oder auch eigenen) Ideen umsetzen.

* Kandima Maldives Terrasse: falls der Partner ein Frühaufsteher ist, kann man die Frage bei einem „floating breakfast“ im Pool der Villa stellen. Auf dem wunderschönen Tablett ist der Ring versteckt. Dazu die Terrasse und den Pool mit Team schön dekorieren lassen und das Erwachen ist garantiert ein Erfolg..

* Kinder einschließen: die wohl familienfreundlichste aber auch „koolste“ Desti(nation) der Malediven: Das Kandima Maldives ist mit dem größten Kinderclub der Malediven und einem vielfältigen Programm einfach ideal für die kleinen Gäste. Während die Frage gestellt wird, können die Kinder Blumen oder Reis streuen, DJ spielen und fotografieren – so wird die Fragen der Fragen ein Familienerlebnis.

* One Mile Cocktails: sind die köstlichen nachhaltigen Cocktailkreationen, für die auf den Malediven (bis auf den Alkohol) nur lokal wachsendes Obst, Gemüse und Kräuter verwendet werden. Auf dem süßen „Creamy Banana“ Cocktail die Frage oder die Silhouette vom Ring mit dem Zimtpulver schreiben/zeichnen lassen.

* Skydiving: Beim Sprung das „Will you marry me“ Schild zücken und nach der Landung auf ein Knie gehen und den Antrag machen. Das sorgt sicher für einen extra Adrenalin Kick.

* Fußballfeld: falls der Partner ein großer Fußballfan ist, besteht die Möglichkeit, die Frage auf dem riesigen Fußballfeld vom Kandima, wo die Fußballstars Davide Calabria (AC Mailand) und Patrick Cutrone (Empoli/Wolverhampton) ein super „kooles“ Gastspiel gaben, zu stellen. Einfach einen Ball mit der „Willst Du mich heiraten“ Frage beschriften und zuspielen.

* Floating Lunch: Wenn der weltberühmte Floating Breakfast mittlerweile als „zu normal“ wahrgenommen wird, präsentiert Kandima Maldives Floating Lunch: eine Auswahl an traditionellen maledivischen Gerichten zum Mittagessen. Den Ring in dem Essen verstecken oder auf das Tablett legen – es ist so und so romantisch.

* Yoga-Session beim Sonnenaufgang am einsamen Strand: Egal ob Hatha-, Power-, Vinyasa- oder Aqua Yoga. Bei der Schluss Entspannung kommt die Frage der Fragen und da antwortet der Partner sicher tiefentspannt statt mit „Om“ mit einem „Ja“ – dazu ein Detox Tee und den Sonnenaufgang genießen.

Einfach die Fantasie frei fliegen lassen & den Rest erledigt das Kandima Team !

