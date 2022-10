Idyllisch gelegen auf einem sehr schönen und nahen Berg um die Ecke von München bietet unsere urige Hütte das ideale Setting für Ihre Firmenfeier im Winter. Sichern Sie sich noch heute einen Termin!

In der Nähe von Bad Tölz in ein paar Minuten mit dem Lift hinauf auf den Berg fahren. Dort erwartet Sie ein wunderbares Alpenpanorama und ein atemberaubender Blick ins Münchner Umland. Bringen Sie Ihr Team zusammen und wählen Sie aus unserem vielfältigen Angebot an Aktivitäten wie z.B. Winterrodeln oder unserer beliebten Bayernolympiade inkl. Kuhwettmelken, Hammernageln und Teamskilauf. Mit anschließendem Schmankerl Buffet und Hüttengaudi in den Bergen wird der Abend mit Sicherheit ein unvergessliches Erlebnis für Sie und Ihre Kollegen.

Als Eventprofis liefern wir Ihnen mit Abstand die beste Weihnachtsfeier, die keiner Ihrer Kollegen so schnell vergisst. Mit unserem genehmigtem Hygienekonzept und einem All Inclusive Rundum Sorglos Paket realisieren wir gerne Ihre Ideen und machen den Abend zu einem ganz Besonderen.

Wir präsentieren die weiteren schönsten Locations, wo wir gerne für Ihre Firma eine unvergessliche Weihnachtsfeier organisieren können!

Rustikales Berg- und Bauernhaus am Schliersee

am Schliersee Gemütlicher Kinosaal in c lusive Kinobar in Münchener Zentrum

in Münchener Zentrum Mobiler Weihnachtsmarkt direkt an Ihrem Firmensitz

