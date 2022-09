Wo kann ich in Deutschland mit Bitcoin einkaufen?

coinpages.io listet über 2.000 deutschsprachige Onlinehändler, Einzelhändler & Gastronomen auf, bei denen man mit Bitcoin einkaufen kann.

Etwa 10% der Deutschen besitzen heutzutage Bitcoin. Für manche von ihnen ist die Kryptowährung ein Spekulationsobjekt – sie hoffen auf steigende Preise, um Gewinne mitzunehmen. Andere Menschen kaufen die digitale Währung als Asset – sie bauen sich mit der virtuellen Währung z.B. eine Altersversorgung auf.

Aber es gibt immer mehr Menschen, die mit Bitcoin einkaufen wollen. Entweder im Onlinehandel oder im Geschäft in der Innenstadt. Menschen, die Schmuck, eine Autoreinigung, ein feines Dinner oder eine Kiste guten Wein mit ihren Bitcoins bezahlen wollen. Menschen, die eine seltene Uhr mit Bitcoin kaufen wollen, oder Gold, oder Autozubehör.

Doch all diese Bitcoinbesitzer haben ein Problem: Wo können sie in Deutschland mit Bitcoin einkaufen? Welche deutschsprachigen Online-Shops gibt es? Welche Geschäfte, Händler, Restaurants etc. akzeptieren Bitcoin im Laden? Und was ist das Angebot dieser Geschäfte, die Bitcoin als Zahlungsmittel akzeptieren?

Wo kann ich mit Bitcoin einkaufen?

Wo man im deutschsprachigen Raum am besten mit Bitcoin einkaufen kann, findet man in dem Online-Verzeichnis coinpages.io. Auf Coinpages.io werden täglich neue Anbieter und Geschäfte gelistet, deren Waren oder Dienstleistungen Du auch mit Bitcoin bezahlen kannst.

Coinpages.io hat mittlerweile weit über 2.000 Einträge. Das sind über 2.000 deutschsprachige Online-Shops, Einzelhändler, Restaurants und Dienstleister auf, in denen Du mit Bitcoin bezahlen kannst.

Bei Coinpages.io findest Du Anbieter von Sorup im hohen Norden bis nach Lugano in der Südschweiz. Und von Alsorf im äußersten Westen Deutschlands bis nach Bratislava an der Ostgrenze Österreichs.

Wenn Du wissen willst, wo Du im deutschsprachigen Raum Deine Bitcoin ausgeben kannst, gehe zu Coinpages.io. Dort findest Du alle Anbieter von Waren oder Dienstleistungen in Deiner Nähe, die Bitcoin als Zahlungsmittel akzeptieren.

Was kann ich mit Bitcoin kaufen?

Das Angebot an Waren und Dienstleistungen, die Du mit Bitcoin bezahlen kann, ist im deutschsprachigen Raum mittlerweile riesig. Eigentlich gibt es nichts, das man nicht auch mit Bitcoin bezahlen könnte. Daher können wir Dir hier auch keine Liste aller Produkte anbieten, die Du mit Kryptogeld bezahlen kannst. Um Dir die Suche zu erleichtern, sind die Verkäufer auf Coinpages.io aber in Kategorien eingeteilt, damit Du das Gewünschte schneller findest. Folgende Kategorien gibt es auf Coinpages.io:

Bitcoin kaufen: Unter der Kategorie „Bitcoin kaufen“ findest Du über 600 Verkäufer von Kryptowährungen. Diese Anbieter sitzen im im deutschsprachigen Raum oder haben deutschsprachige Webseiten. Bei Ihnen kannst Du Bitcoin, Altcoins und andere Kryptowährungen kaufen. In dieser Rubrik sind auch Bitcoin-Automaten, Wechselstuben, Börsen, sowie Tankstellen & Kioske aufgeführt, bei denen Du einfach Bitcoin erwerben kannst.

Online Handel: Hier findest Du über 700 deutschsprachige Onlineshops. Das Angebot reicht von Autozubehör über Elektronik, Mode, Urlaube & Reisen bis hin zu Produkten für Zuhause. Egal, ob Du Gold oder Edelmetalle, Zubehör für Deine Dampfe, Gartenartikel oder Erotikprodukte suchst, hier findest Du den richtigen Anbieter. Und kannst mit Deinen Bitcoin günstig, diskret und anonym einkaufen.

Ladengeschäfte: In dieser Kategorie findest Du über 300 Geschäfte in Deutschland, wo Du persönlich einkaufen und mit Bitcoin bezahlen kannst. Die Bandbreite ist groß: So listet Coinpages.io über 70 Restaurants/Bars/Cafés auf, in denen Du Dein Essen mit Bitcoin bezahlen kannst. Aber Du findest auch 30 Handwerker, die Dir neue Fenster einbauen, Möbel bauen oder Werbebeschriftungen für Schaufenster und Auto erstellen. Es gibt Künstler, die Dir Kunstwerke für Deine Wohnung anbieten. Hufschmiede, die Dein Pferd neu behufen oder Elektriker, die Dir erneuerbare Energien ins Haus bringen. Es gibt sogar eine Optik-Kette, bei der Du Deine neue Gleitsichtbrille mit Bitcoin bezahlen kannst! Hotels, Friseure, Zahnkliniken und Sauna/Thermen-Bauer sind nur weitere Gewerke, die Du mit Kryptos bezahlen kannst.

Dienstleister: Wenn Du einen Dienstleister suchst, der Deine Bitcoins als Zahlungsmethode akzeptiert, findest Du bei Coinpages.io fast 400 progressive Anbieter. Von Advertising-Anbietern über Escort-Services, Finanzdienstleister und Steuerberater (!) bis hin zu Rechtsanwälten und Werbeagenturen – bei Coinpages.io findest Du Dienstleister für alle Bedürfnisse, die sich freuen, ihre Dienste auch für Deine Bitcoin zu erbringen!

Informationen: Wenn Du spezielle Informationen suchst, für die Du mit Kryptogeld bezahlen willst, findest Du fast 200 Anbieter bei Coinpages.io. Das Angebot reicht von Analysen & Charts zu bestimmten Themen über Anleitungen & Hilfestellungen bis hin zu Bitcoin-Büchern und Profi-Podcasts.

Digitale Güter: Auf Coinpages.io findest Du über 120 Anbieter digitaler Güter, die Du mit Bitcoin kaufen kannst. Z.B. Organisationen, bei denen Du Bitcoin für einen guten Zweck spenden kannst. Oder Software-Downloads und Gutscheine. Und natürlich Erotik-Inhalte & Gaming – Du findest hier ein breites Angebot an digitalen Gütern. Aber auch praktische Angebote, wie z.B. Anbieter, bei denen Du Dein Handy mit Bitcoins aufladen kannst.

Wie kann ich mit Bitcoin einkaufen?

Das Einkaufen mit Bitcoin im Einzelhandel ist genauso einfach wie das Einkaufen mit Smartphone. Du musst lediglich eine Bitcoin-Wallet (Krypto-Geldbörse) auf Deinem Handy installieren. Mit dieser kannst Du dann den Bezahlprozess an der Kasse oder im Online-Shop ausführen.

Um die Transaktion abzuwickeln, generiert die Software des Verkäufers einen QR-Code. Diesen musst Du vor Ort – oder im Onlineshop – mit Deiner Handykamera einscannen. Sobald Du das gemacht hast, verschickt die Software via Internet das Geld zur Bitcoin-Adresse des Händlers oder Dienstleisters.

Natürlich erfolgen alle Transaktionen zum Tageskurs – oder genauer gesagt zum aktuellen Bitcoinkurs in genau diesem Moment. Du bezahlst nur die Bitcoins für Deinen Einkauf, die in dieser Minute den Wert Deines Einkaufs in Euro darstellen.

Bei Coinpages.io findest Du zu vielen Einzelhändlern, die Bitcoin im Geschäft akzeptieren, ein Video des Bezahlvorgangs. So siehst Du, bevor Du dort hingehst, wie einfach Dein Bitcoin -Einkauf in diesem Geschäft sein wird!

Kann ich in Deutschland auch mit anderen Kryptowährungen als Bitcoin bezahlen?

Auf Coinpages.io findest Du Online-Shops, Anbieter aus Einzelhandel und Gastronomie, Dienstleister sowie Download-Portale, die diese virtuellen Währungen akzeptieren:

Lightning: Lightning ist eine Bitcoin-Technologie , die Mikro-Zahlungskanäle nutzt, um Transaktionen effizienter durchzuführen. Nutzer von Lightning verwenden ihre Bitcoins, um schneller und billiger Zahlungsvorgänge mit ihren Bitcoins durchzuführen.

Ethereum: Ethereum ist ähnlich wie Bitcoin eine dezentrale, quelloffene Blockchain. Unter den Kryptowährungen hat Ethereum nach Bitcoin die zweitgrößte Marktkapitalisierung.

Litecoin: Litecoin ist eine weitere dezentralisierte virtuelle Währung, die von Bitcoin inspiriert wurde. Litecoin gehörte zu den ersten Altcoins, die im Oktober 2011 eingeführt wurden. Die praktischen Auswirkungen der Unterschiede in der Codebasis sind niedrigere Transaktionsgebühren, schnellere Transaktionsbestätigungen und eine schnellere Neuausrichtung der Mining-Schwierigkeit. Aufgrund der Ähnlichkeiten mit Bitcoin wurde Litecoin auch als „Silber zum Gold von Bitcoin“ bezeichnet.

Monero: Monero ist eine virtuelle Währung, die einen öffentlichen verteilten Ledger mit Technologien zur Verbesserung der Privatsphäre verwendet. Transaktionen in Monero profitieren von hoher Anonymität und Fungibilität. Beobachter können Adressen, die mit Monero handeln, Transaktionsbeträge, Adresssalden oder Transaktionsverläufe nicht entziffern.

XRP-Ripple: Ripple ist ein Echtzeit-Bruttoabrechnungssystem, Währungsumtausch- und Überweisungsnetzwerk auf Grundlage eines Open-Source-Protokolls.

Neben diesen Kryptowährungen findest Du auf Coinpages auch Anbieter, die Stellar, Bitcoin Cash und Bitcoin SV akzeptieren.

Fazit: Coinpages.io zeigt Dir, wo Du in Deutschland mit Bitcoin einkaufen kannst!

Coinpages.io nennt Dir über 2.000 Anbieter, bei denen Du Deine Bitcoins für gutes Essen, coole Produkte, professionelle Dienstleistungen, spezielle Downloads oder wichtige Informationen ausgeben kannst.

Wenn auch Du daran glaubst, dass Bitcoin das Zahlungsmittel der Zukunft ist, und du anonyme, sicher, schnelle und günstige Transaktionen für Deine Einkäufe suchst, bist Du bei Coinpages.io an der richtigen Adresse.

Coinpages ist ein Verzeichnis von Geschäften und Onlineshops die Bitcoin, Lightning und weitere Kryptowährungen akzeptieren.

Akzeptierst Du Bitcoin in Deinem Geschäft? Dann erstelle kostenlos einen Eintrag, damit noch mehr Bitcoiner erfahren, dass man bei Dir mit Bitcoin zahlen kann.

Möchtest Du Bitcoin und Lightning in Deinem Geschäft oder Onlineshop akzeptieren, dann besuche unserer Partnerseite Coincharge. Dort findest Du Hilfe und Anleitungen um Bitcoin zu akzeptieren.

