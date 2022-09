MS-Patient (60 J.): Sensationelle Linderung der Symptome

Mitte August 2022 in der Provinz Granada, Andalusien (Spanien). Ein 60-jähriger MS-Patient erlebt erstaunliche Besserung nach 1 Stunde auf sensationellem Medizinprodukt.

Granada – Es ist Samstag, der 13.08.2022. Ein langjähriger Freund kommt mich besuchen. Wir haben uns seit Ende 2019 nicht mehr gesehen.

Er ist seit ca. 7 Jahren als Multiple Sklerose-Patient diagnostiziert und seit ca. 5 Jahren Frührentner mit fortlaufenden Verschlechterungen. Er hat neben der klassischen Schulmedizin bereits vieles hinter sich gebracht, jedoch brachte nichts wirkliche Besserung.

Mein Freund wollte nun mal diese Matte testen, von der ich ihm bereits erzählte, dass ich diese seit mehr als 1 Jahr selbst fast täglich nutze.

Was allerdings mein Freund nach 1 Stunde Schmerzprogramm erlebt hat, ist schon wirklich sehr erstaunlich. Er berichtete mir, dass er zwar während dieser Zeit in dem Bein, welches am meisten schmerzt, noch mehr Schmerzen hatte – was eine typische Erstverschlimmerung darstellt. Gleichzeitig stellte er jedoch bereits ca. 30 Minuten später eine Linderung fest.

Nach ein paar Tagen teilte er mir telefonisch mit, dass er sich wirklich immer noch besser fühlt und er gerne für 3 Tage mal die Matte testen will.

So hat er dann vom 24. – 26.08.2022 wieder das Schmerzprogramm genutzt und täglich von einer weiteren Erleichterung der Schmerzen gesprochen. Gleichzeitig jedoch auch von starken Schmerzen, so schlimm wie schon sehr lange nicht mehr.

Als wir uns vor wenigen Tagen wieder getroffen haben, berichtete er mir, dass es ihm wesentlich besser geht. Er besser gehen kann. Und er war auch zum 1. Mal seit 3 Jahren ohne Gehstock unterwegs. Er will sich diese Matte auf jeden Fall selbst auch zulegen, weil er darin die Lösung sieht.

Es ist wirklich so erstaunlich, was alles möglich ist. Ich habe es nun mit meinem Freund zum 1. Mal bei einem wirklich körperlich kranken Menschen erlebt.

Diese einzigartige Innovation vereint die nachweislich erfolgreichsten Therapieformen nach dem Vorbild der Natur. Und sie ist bei so vielen Krankheitsbildern hilfreich.

Mit „DerGesundCoach5“ gibt es übrigens 5 % Nachlass auf die Bestellung.

Weitere Informationen zu diesem zugelassenen Medizinprodukt!*

* = Affiliate-Link / Werbelink

