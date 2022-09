Brezeln unter Palmen und Wiesn-Hits am Mittelmeer: Oktoberfest im ELA Excellence Resort Belek

Das ELA Excellence Resort Belek feiert in diesem Jahr wieder sein traditionelles Oktoberfest. Am 21. September 2022 dreht sich in Belek alles um Lebkuchenherzen, Weißwurst mit süßem Senf, Dirndl und Bierfässer.

Belek/Hannover, 09. September 2022 | (kms). In Bayern wird in diesem Monat wieder das weltweit berühmte Oktoberfest gefeiert. Es werden wie immer zahlreiche Bierliebhaber und Weißwurstfans aus aller Welt erwartet. Aber auch an der türkischen Riviera finden sich jährlich viele Besucher ein, um das deutsche Volksfest an einer etwas anderen Location zu feiern: Im ELA Excellence Resort Belek wird die Schlagermusik am Mittelmeerstrand gespielt und die Lebkuchenherzen werden vor Palmen fotografiert.

Schlagermusik bei Sonnenschein

Was darf bei einem echten Oktoberfest nicht fehlen? Die musikalische Untermalung, die für gute Stimmung sorgt! Bereits am Nachmittag werden auf dem über 110.000 Quadratmeter großen Gelände des ELA Excellence Resort Belek Akkordeons, Posaunen, Trommeln und Tubas zu hören sein. Neben allseits bekannten Songs hat die Oktoberfest-Band verschiedene Wiesn-Hits zum Schunkeln, Mitsingen und Tanzen in ihrem Repertoire.

Spiele für Groß und Klein

Wer sich schon immer einmal an den verschiedenen Disziplinen der bayerischen Olympiade ausprobieren wollte, ist am 21. September im ELA Excellence Resort richtig. Bei einer großen Auswahl an lustigen Spielen finden sowohl Kinder als auch Erwachsene Beschäftigung: An der Nagelbank, beim Tauziehen oder beim klassischen Dosenwerfen können alle auf eine amüsante und spielerische Art gemeinsam ihre Kräfte messen.

Bayerische Gaumenfreuden in türkischem Flair

Einer der Hauptgründe, warum so viele Menschen die bayerische Kultur lieben, sind die heimischen Köstlichkeiten. Auch auf den kulinarischen Genuss müssen die Besucher des Oktoberfests im ELA Excellence Resort Belek keineswegs verzichten: Passend zum Thema des Tages werden die Köche der verschiedenen Restaurants des Resorts besondere Spezialitäten vorbereiten, die ab 15:30 Uhr angeboten werden. Serviert werden zum Beispiel Leberkäse, Weißwürste, Brezeln oder auch verschiedene Süßspeisen. Während die jüngeren Gäste kleine Lebkuchenherzen naschen dürfen, können sich die erwachsenen Besucher eine Maß Bier zapfen lassen und dieses dann an einem der Pools, im großzügigen Garten oder am weißen Sandstrand genießen.

Buntes Treiben überall

Egal wo man am Tag des Oktoberfests im ELA Excellence Resort Belek hinschaut – die Wahrscheinlichkeit, einer verkleideten Figur auf Stelzen, einem bayerischen Jodler oder einem bunten und lebensgroßen Plüschtier zu begegnen, ist groß. Überall auf dem Gelände befinden sich kleine Highlights, die die Besucher erheitern werden und animieren, das Volksfest an dem etwas anderen Ort gemeinsam zu feiern. Auch ein Fotograf wird vor Ort sein, um Fotos von den ausgefallenen Maskottchen zu machen, die Kinderaugen zum Leuchten bringen.

Der etwas andere Zapfenstreich

Zum Ausklang des ereignisreichen Tages können die Gäste am Abend verschiedene internationale Shows und Auftritte bestaunen. Auch diejenigen, die an diesem Tag genug Münchner Traditionen erlebt haben, können dann etwas abschalten. Während die Kinder in die Mini-Disco verschwinden und sich beim Tanzen und Spielen auspowern können, findet im Amphi-Theater auf dem Gelände des Resorts eine Show zu kubanischen Klängen statt. Anschließend gibt es noch Live-Musik und DJs an der Pool Bar, bevor sich alle großen und kleinen Oktoberfest-Besucher dann in eines der 583 Zimmer des ELA Excellence Resort Belek zurückziehen – Betthupferl inklusive.

Das neue ELA EXCELLENCE Resort Belek gehörte schon bisher als ELA Quality Resort Belek mit 583 exklusiven Zimmern, Suiten und Villen zu den besten Luxusresorts in der Türkei. Das neue Resort zeichnet sich durch ein Konzept aus, welches genauestens auf die Bedürfnisse von Urlaubern aller Art zugeschnitten ist. So können sich Gäste aller Altersgruppen auf einzigartige kulinarische Erlebnisse, vielfältige Unterhaltungsmöglichkeiten, zahlreiche Fitnessoptionen, auf ein exklusives Spa und vieles mehr freuen. In der EVERLAND Kids World erwartet Kinder und Jugendliche ein ganz besonderes Konzept, für das das Resort bereits mehrfach ausgezeichnet wurde. Belek gehört zu den beliebtesten Zielen für deutsche Touristen in der Türkei. Seine Lage an der türkischen Riviera, der feine Sandstrand und das umfangreiche Kulturangebot machen den Ort gleichermaßen attraktiv für Familien, Paare und aktive Reisende. Das ELA EXCELLENCE Resort ist lediglich 35 Minuten vom internationalen Flughafen Antalya entfernt. Weitere Informationen über das ELA EXCELLENCE Resort Belek finden Sie im Internet unter www.elahotels.com

Kontakt

ELA Excellence Resort Belek c/o Kaus Communications Limited

Berrit Krüdenscheidt

Sophienstraße 6

30159 Hannover

0511-8998900

0511-89989069

elaresort@kaus.net

http://www.elaresort.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.