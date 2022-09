Claranet übernimmt Cloud- und IT-Infrastruktur-Spezialisten AddOn

Frankfurt am Main, 07.09.2022: Der Managed Service Provider Claranet hat die Übernahme der Böblinger AddOn AG und der AddOn Schweiz AG bekanntgegeben. Ziel der Akquisition ist es, die Fähigkeiten für SAP-Transformationsprojekte zu stärken, die Microsoft-Kompetenzen zu erweitern und den Einstieg in den Cyber-Security-Markt zu beschleunigen. Sie folgt auf die Übernahme des SAP-Beratungsunternehmens KHETO im vergangenen Jahr.

AddOn wurde 1995 gegründet und entwickelte sich zu einem der führenden Beratungsunternehmen für Cloud- und IT-Infrastrukturen in Deutschland und der Schweiz. In den vier Geschäftsfeldern Strategie, Beratung, Managed Services und Training liegt der Fokus auf Microsoft, SAP, AWS und Cloud Services. Zu den Kunden gehören zahlreiche namhafte Unternehmen aus unterschiedlichsten Branchen wie Pharma, Automotiv und Maschinenbau.

Olaf Fischer, Geschäftsführer von Claranet Deutschland, beschreibt die Motive für die Akquisition: „Die SAP- und Microsoft-Kompetenzen von AddOn in Verbindung mit der Erfahrung von Claranet in effizienten Managed Services und Managed Hosting auf Public Clouds sind für unsere Kunden eine perfekte Ergänzung. Es gibt eine immer größer werdende Nachfrage nach SAP R/3 zu S/4HANA Transitionsprojekten, nicht zuletzt motiviert durch die strategische Allianz zwischen SAP und Microsoft. Neben Microsoft haben auch AWS und Google ein erhebliches Interesse, SAP-Workloads auf ihre Clouds zu bringen. Die Übernahme von AddOn ermöglicht Claranet einen schnelleren Einstieg in diesen spannenden Markt.“

Der Vorstandsvorsitzende von AddOn, Thomas Grimm, ergänzt: „Unsere Technologie-Bandbreite mit den Schwerpunkten Microsoft und SAP ist elementar für die Entwicklung von Unternehmen. In der DNA von AddOn sind sie seit unserer Gründung vor über 25 Jahren fest verankert. Ich bin überzeugt, dass die Zusammenführung der beiden Unternehmen dank ähnlicher Werte sowohl für Mitarbeitende als auch für Kunden optimale Perspektiven eröffnet. Wir freuen uns, als Teil der Claranet Gruppe unser gesamtes Leistungsangebot auf eine größere Kundenbasis auszuweiten.“

Darüber hinaus ergänzt AddOn mit seinen technischen Kompetenzen und Schulungsfähigkeiten in idealer Weise das Leistungsangebot von Claranet im Bereich Cyber Security.

Das Ziel beider Unternehmen ist es, auf Basis von noch intensiveren Geschäftsbeziehungen zu SAP und den Public-Cloud-Anbietern sowie einem erweiterten, fortschrittlichen Service-Portfolio die Wettbewerbsfähigkeit ihrer Kunden weiter zu stärken.

Claranet unterstützt Unternehmen mit innovativen Cloud-Hosting-, Cyber-Security, SAP- und Netzwerk-Services bei ihrer Digitalisierung. Der Managed Service Provider ist darauf spezialisiert, unternehmenskritische Umgebungen auf flexiblen Cloud-Infrastrukturen zu hosten und unter höchsten Sicherheits-, Performance- und Verfügbarkeitsanforderungen agil zu betreiben. Claranet realisiert Cloud-Umgebungen in eigenen Rechenzentren sowie auf Public-Cloud-Infrastrukturen von AWS, Google Cloud und Azure. Kunden wie die Aktion Mensch, Airbus, Leica und Gruner + Jahr vertrauen auf diese Services für ihre geschäftsrelevanten Anwendungen. Die Cloud-Hosting- und Netzwerk-Services von Claranet entsprechen höchsten Standards für Datenschutz, Datensicherheit, Business Continuity Management sowie Qualitätsmanagement. Darüber hinaus sorgen langjährige Erfahrung und ein breites Portfolio im Bereich Cyber Security für den umfassenden Schutz von Applikationen und Daten. In Studien von renommierten Analystenhäusern belegt Claranet regelmäßig Spitzenpositionen, etwa in Gartners „Magic Quadrant 2020“ für „Data Center Outsourcing and Hybrid Infrastructure Managed Services, Europe“ sowie im ISG-Report „ISG Provider Lens™ – Next-Gen Private/Hybrid Cloud – Data Center Solutions & Services 2022“. Claranet hat einen jährlichen Umsatz von 600 Millionen Euro, über 10000 Kunden und mehr als 3000 Beschäftigte.

