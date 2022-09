Der Ehevertrag zur Überwindung einer Krise in der Ehe

Wann ist ein Ehevertrag sinnvoll und wie kann er zur Bewältigung von Ehekrisen beitragen? Neuer Fachbetrag von Bettina Selzer, Notar Frankfurt am Main.

Frankfurt, 7. September 2022 – Ein Ehevertrag ist in vielen Situationen sinnvoll. Zudem kann er im Laufe der Zeit auch an sich verändernde Umstände angepasst werden. In einem neuen Fachbeitrag auf ihrer Kanzleihomepage beschäftigt sich Bettina Selzer, berufen zum Notar in Frankfurt, mit der Frage, wie ein Ehevertrag zum Ausgleich von Ungleichgewichten und sogar zur Bewältigung von Krisen in der Ehe beitragen kann.

Viele Menschen denken beim Ehevertrag an die klassische Situation, dass in einer Ehe einer der beiden Ehegatten vermögender ist als der andere. Durch den notariell beglaubigten Vertrag möchte diese oder dieser sich nun absichern und für den Fall der Scheidung sein Vermögen schützen.

Ein Ehevertrag kann jedoch weit mehr und ist in vielen Situationen eine sinnvolle Option. Da sich die Umstände in einer Ehe im Laufe der Zeit oftmals ändern, kann auch ein bestehender Ehevertrag angepasst werden. Oder die Eheleute entscheiden sich erst später dazu, grundlegende Absprache in einem rechtsverbindlichen Ehevertrag festzuhalten. Dies kann auch viele Jahre nach der Eheschließung noch erfolgen.

Die Gründe für auftretende Ungleichgewichte in der Ehe sind vielfältig: zum Beispiel, wenn sich der Kinderwunsch nicht verwirklich hat, hohe Erbschaften zu erwarten sind, ein Ehegatte ein Unternehmen gegründet hat und bei einer Scheidung die Existenz des Unternehmers bedroht wäre, oder wenn der Altersunterschied im Laufe der Jahre deutlicher wird. Oftmals fühlt sich einer der Ehegatten hiervon mehr betroffen als der andere.

„Mit einem Ehevertrag können Sie auf veränderte Bedingungen reagieren“, erklärt Notarin Bettina Selzer. „Beim Notar kann dann in einem persönlichen Gespräch geklärt werden, welche Vereinbarungen in einem Ehevertrag geschlossen werden können, um einen gerechten Ausgleich für beide Ehegatten herzustellen. Als gleichberechtigte Verhandlungspartner können die Eheleute zum Beispiel über eine Änderung des Güterstandes, den Abschluss eines Wertpapiersparvertrages zur Stärkung der Rente des finanziell schwächer gestellten Ehegatten oder über einen Unterhaltsverzicht entscheiden und dies, notariell beglaubigt, rechtssicher niederschreiben lassen. Je nachdem, was die beste Lösung für die individuelle Situation ist.“

Oftmals sind es nur kleine Vereinbarungen, die eine große Wirkung auf die Ehe und die gesamte Familie haben. So kann ein Ehevertrag nicht nur für den Fall der Scheidung vorsorgen. Er kann auch eine bestehende Ehe stabilisieren und den Ehegatten Sicherheit geben. Beratung zur Vertragsgestaltung und die notwendige Beurkundung bietet der Notar des Vertrauens.

Selzer Reiff Notare, Frankfurt

In ihrem Notarbüro in Frankfurt am Main bieten Notarin Bettina Selzer und Notarin Sonja Reiff sämtliche notariellen Dienstleistungen in allen Rechtsgebieten an, unter anderem im Erbrecht, im Handelsrecht und Gesellschaftsrecht, im Grundstücks- und Immobilienrecht sowie im Familienrecht und bei klassischen Treuhandtätigkeiten.

Sie beraten und unterstützen beispielsweise bei Eheverträgen, Lebenspartnerschaftsverträgen, Scheidungsfolgenvereinbarungen, Vermögensübertragungen unter Ehegatten und Lebenspartnern,

der Errichtung von Testamenten und Erbverträgen, dem Verkauf oder Erwerb von Immobilien und Grundstücken sowie der Gründung und Umwandlung und dem Verkauf von Unternehmen.

Die Kanzlei existiert bereits seit 1998. Seit einigen Jahren sind RA Bettina Selzer und RA Sonja Reiff ausschließlich als Notare tätig. Die Kanzleiräume liegen in Frankfurt am Main in zentraler Lage nahe der Alten Oper im Westend (U-Bahn Alte Oper und S-Bahn Taunusanlage).

Über die Sozietät SELZER REIFF Notare, Frankfurt am Main:

Zentral im Westend Frankfurt gelegen, ist die Sozietät SELZER REIFF Notare ein modernes Notarbüro.

Mit RA Bettina Selzer und RA Sonja Reiff verfügt die Kanzlei über zwei in Frankfurt vereidigte Notare und bietet sämtliche notarielle Dienstleistungen in allen Rechtsgebieten an, unter anderem im Erbrecht, im Gesellschaftsrecht, im Grundstücks- und Immobilienrecht sowie bei der Vermögens- und Unternehmensnachfolge.

Die Notare können aufgrund ihrer juristischen und notariellen Kenntnisse und Erfahrungen die Mandanten jederzeit fachgerecht beraten und ihnen auf sie zugeschnittene Lösungen anbieten. Sie erstellen gerne kurzfristig und in bester Qualität Urkundenentwürfe, beurkunden diese und sorgen für eine zügige und verlässliche Abwicklung.

Ergänzt wird das Angebot der Kanzlei durch erfahrene Kooperationspartner, z.B. in den Bereichen Familien- und Erbrecht, Handels- und Gesellschaftsrecht, Unternehmensberatung und Steuerberatung. Privatpersonen und Unternehmen finden so breite Unterstützung in Rechtsangelegenheiten.

Darüber hinaus sind Rechtsanwältin und Notarin Bettina Selzer sowie Rechtsanwältin und Notarin Sonja Reiff seit vielen Jahren regelmäßig als Rechtsexperten Interviewpartner des Hessischen Rundfunks.

Weitere Informationen: https://www.selzer-reiff.de

