TechDivision ist erneut als Aussteller auf der diesjährigen DMEXCO in Köln

Kolbermoor, 05. September 2022: Nach zweijähriger Corona-Zwangspause ist es dieses Jahr endlich wieder soweit: Die DMEXCO findet am 21. & 22. September statt. Als Europas führendes Digital Marketing & Tech Event werden wieder mehr als 20.000 Besucher und über 600 Speaker von überall aus der Welt erwartet. Als langjähriger Partner ist TechDivision in diesem Jahr wieder als Aussteller am Akeneo-Stand dabei.

Die DMEXCO versteht sich als Community-Event und ist damit zentraler Treffpunkt aller wichtigen Entscheidungsträger aus digitaler Wirtschaft, Marketing und Innovation und bringt die Branchenführer, Marketing- und Medienprofis sowie Technologie- und Innovationstreiber an zentraler Stelle zusammen, um gemeinsam die digitale Agenda zu definieren. Die DMEXCO bietet ihren Teilnehmer*innen Vorträge internationaler Speaker*innen, eine Ausstellung mit Top-Brands sowie praxisorientierte Masterclasses – alle mit Blick auf digitale Trends und zukünftige Business-Potenziale.

In Halle 06.1 an Stand C010 gibt’s am Akeneo-Stand auf einer Ausstellungsfläche von mehr als 200 Quadratmetern neben Popcorn, gebrannten Mandeln und (alkoholfreien) Cocktails umfassende individuelle Beratungen rund um PIM, Product Experience und Composable Marketing, interessante Panel-Diskussionen und eine Networking-Area.

„Wir freuen uns sehr, dass wir nach der Corona-Pause endlich wieder bei einem Event vor Ort sein können und in direkten Dialog mit Interessent*innen treten können. Die Corona-Zeit hat zwar gezeigt, dass nahezu alle Situationen auch digital abgebildet werden können, unsere Erfahrung zeigt aber, dass der persönliche Kontakt und direkter Austausch durch nichts zu ersetzen ist. Insofern freuen wir uns auf spannende Gespräche und ein persönliches Kennenlernen mit Ihnen“, so Stefan Willkommer, Mitgründer und CEO von TechDivision.

Zur DMEXCO wird TechDivision auch Insights und Best Practices zu einigen aktuellen Akeneo-Projekten im Gepäck haben. Sollten Sie Interesse an einem unverbindlichen Beratungstermin haben, können Sie dies online unter nachfolgendem Link buchen: www.techdivision.com/lp/dmexco-2022

Für diejenigen, die noch kein Ticket haben: TechDivision hat aktuell noch einige kostenlose DMEXCO-Tickets zu vergeben. Interessenten melden sich am besten per E-Mail unter dmexco@techdivision.com.

Der Digital Enabler unterstützt und begleitet seit 2006 nationale und internationale Unternehmen auf ihrem digitalen Weg. Inhabergeführt, nachhaltig und werteorientiert. Mit mehr als 160 Mitarbeiter*innen und an sechs Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Kunden bekommen vom zertifizierten Adobe, Magento Enterprise, Google und Akeneo Partner digitale Business-Lösungen aus einer Hand: Von der strategischen Beratung über die Entwicklung und Implementierung webbasierter Anwendungen bis hin zur crossmedialen Vermarktung. So unterstützt der bayerische Digital-Dienstleister seine Kunden dabei, ihre digitale Wertschöpfungskette optimal zu definieren und langfristig erfolgreich zu gestalten.

TechDivision baut auf eine enge, ehrliche und offene Zusammenarbeit und konnte dank dieser Philosophie schon viele langjährige Kundenbeziehungen etablieren. Neben vielen mittelständischen Kunden vertrauen auch große, international agierende Unternehmen wie Volkswagen, Adobe, Eglo oder Juzo auf das Know-how und die Erfahrung der TechDivision. Ein gesundes und selbstfinanziertes Wachstum ist für das Unternehmen ebenso wichtig, wie eine wertschätzende und faire Unternehmenskultur. Mit regelmäßigen offenen Feedbackgesprächen und flachen Hierarchien. So wurde die TechDivision in den letzten Jahren wiederholt von Kununu und Focus Business als Top-Arbeitgeber im Mittelstand ausgezeichnet.



