Upgrade mit X-Faktor – Kryptowährung PLC Ultima jetzt mit Minting Coin PLCU X

Ein bewährtes System noch besser machen! Dieser Aufgabe hat sich Kryptoexperte Alex Reinhardt mit seiner Kryptowährung PLC Ultima verschrieben.

Jetzt bietet das PLC Ultima Team mit dem streng und eng spezialisierten Minting Coin PLCU X ein perfektes Upgrade in Sachen Minting Profit für die PLC Ultima Community.

Den Minting Coin PLCU X kann man außergewöhnlich schnell und stark vermehren. Er ist ausschließlich für Farming innerhalb der PLC Ultima Community vorgesehen. Das bedeutet, mit diesem Coin kann man Farmen kaufen, Farmen befüllen und Minting Profit erreichen.

Krypto-Visionär Reinhardt beschreibt es folgendermaßen: „Die User bekommen durch PLCU X einfach mehr Kaufkraft, also mehr Möglichkeiten, um sich PLC Ultima zu leisten. Durch eine gesteigerte Anzahl von PLCUs und dem stetig wachsenden PLCU Kurs können sie auch mit PLCU X überproportional partizipieren und sich so einfach mehr Kaufkraft erwirtschaften. Natürlich auch, um durch die PLCU Programme zusätzliche Vorteile zu generieren bzw. einfach mehr Geld und Profit zu machen.“

Klingt einfach und ist noch viel einfacher

Ein Smartphone und ein kostenpflichtiges Zertifikat – das ist im Grunde alles, was man für das so genannte Minting von PLC Ultima Coins benötigt. Die Idee dahinter: Wer Coins in seine Farm einzahlt und einen Teil davon blockiert, kann im Laufe eines Jahres mithilfe des Minting neue Coins abbauen. Auf diese Weise vermehren sich die Coins in der Farm und die Nutzer der Farm können ein passives Einkommen generieren. Die Kosten für das Zertifikat sind abhängig von der jeweiligen Ultima-Minter-Kategorie. Wallet und Farm sind über die gängigen App-Stores kostenlos erhältlich.

Einzigartig praxistauglich

PLC Ultima ist ein universell einsetzbares Tool zur Bezahlung, zum weltweiten Tausch gegen Waren und Dienstleistungen.

Speziell für die Bezahlfunktion hat PLC Ultima als erstes Unternehmen der Kryptobranche eine Krypto-Debitkarte auf den Markt gebracht. Die Karte unterstützt die sieben größten Währungen – natürlich auch PLC Ultima. Nun ist es wie von Zauberhand möglich, mit Kryptowährungen von der Tankfüllung bis zur Immobilie alles zu zahlen. Ohne den Umweg über den Tausch in traditionelle Fiat-Währungen.

Der vollständige Name des Projekts und des Coins selbst lautet also PLC Ultima. Sie ist eine der vielversprechendsten Kryptowährungen auf dem Markt. Es handelt sich hier um ein komplettes System (Ultima Wallet, Ultima Farm, PLC Card – für Krypto- und Fiat-Geld). Der Coin verbreitet sich schnell und ist sehr gefragt. Der Hauptgrund dafür ist das Minting. Mit Hilfe von Minting können neue Coins ganz leicht und direkt zum Beispiel auf einem Smartphone abgebaut werden. Sie werden in der Ultima Farm gemintet. Man braucht dazu keine komplizierte Ausrüstung und enorme Energiekosten. Und das wichtigste: PLC Ultima wird an den weltweit führenden Börsen verkauft.

