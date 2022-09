Seitenkanalverdichter – aktuelle Lieferzeiten bei SKVTechnik

SKVTechnik handelt weltweit mit Seitenkanalverdichtern und Ventilatoren. Die Unternehmung ist bereits seit 2012 am online-Markt tätig. Kunden überzeugen sich.

Ein Netzt an Außendienstmitarbeitern kümmert sich um die Problemlösung für Kunden vor Ort.

Die Wartezeit bei gängigen Seitenkanalverdichtern beträgt bei SKVTechnik am deutschen Markt heute ca. 5-6 Wochen. Vereinzelte Seitenkanalverdichter sind noch am Lager oder befinden sich in der Produktion und können vor Fertigstellung erworben werden. Leider liegt die Lieferzeit bei chinesischen oder asiatischen Modellen heute noch ca. 6 Wochen Lieferzeit. Das ist aber der deutsche Durchschnitt.

SKVTechnik hat aufgrund der sehr guten Lieferantenbeziehungen die Möglichkeit, innerhalb von 2-3 Tagen die Ware zum Kunden zu liefern. Kunden müssen dazu bis spätestens 12:00 Uhr des laufenden Tages bestellt haben. Dadurch ist sichergestellt, dass die Ware nach der Endkontrolle am nächsten Morgen früh versendet wird und somit bis 12:00 Uhr am Folgetag bereits beim Kunden ist. Somit sind 2 Tage vergangen. Das gilt natürlich nur für Standardgeräte. Sondergeräte weichen von dieser Regel ab. Zwei Tage ist ein sportlicher Zeitraum wenn man bedenkt, dass Konkurrenten 1-2 Wochen für die Lieferung benötigen.

Express-Lieferungen oder sogenannte OverNight-Lieferungen lassen sich Speditionen natürlich gut bezahlen. Deswegen bittet SKVTechnik seine Kunden es auch wirklich nur dann dringend zu machen, wenn es dringend ist. Kunden haben oft durch den Ausfall des Verdichters teuren Produktionsausfall. In diesen Fällen lohnt es sich auch die Seitenkanalverdichter im „OverNight“ – Verfahren zu bestellen. Damit können Kunden noch einmal einen halben Tag einsparen. Hierbei werden allerdings innerhalb Deutschlands Kosten ab 100 Euro fällig.

Ein lagerhaltiger und gängiger Verdichter ist der S3. Der S3 kommt als einstufiger Seitenkanalverdichter mit 1,1 kW Motor, 1,5 kW Motor und 2,2 kW Motor mit Gewichten zwischen 22 bis 25 Kilogramm daher. Er leistet zwischen 120 mbar bis 270 mbar Überdruck im 50 Herz-Betrieb. Im 60 Herz-Betrieb können Kunden diesen Verdichter auch betreiben und haben dort 130 mbar bis 220 mbar. Die Volumenleistung liegt bei 50 Herz bei 210 m³ je Stunde oder 3,5 m³ je Minute und bei 60 Herz liegt die Volumenleistung bei 255 m³ je Stunde oder 4,25 m³ je Minute.

Aufgrund der weit aufgespreizten Motorleistung ist der S3-1-210 für sehr viele Einsatzzwecke, natürlich im Saug- und Druckbetrieb, geeignet. Unter anderem wird er mit seinem 2,2 kW – Motor für die Produktion des Unterdrucks für die Ansaugsysteme von Hubgeräten genutzt. Auch für die Belüftung von Teichen oder Fischaufzuchtsanlagen ist der S3 mit der 1,5 kW – Motorausstattung gut geeignet. Aufgrund der hohen Luftförderleistung ist der S3 auch in Spanabsauge-Anlagen oder bei der Förderung von Verbrennungsvorgängen bestens geeignet.

Der IE2-Motor ist in einem Spannungsbereich zwischen 230 bis 400 Volt bei 50 Hz anschließbar und bei 60 Hz in einem Spannungsbereich zwischen 277 bis 480 V anschließbar. In diesen Leistungsbereichen wird in Abhängigkeit von der Leistung ein Strom von 4 bis 10 Ampere verbraucht. Wenn Kunden diesen Verdichter bestellen, dann achten sie bitte auf die Absicherung der Anlage.

Dieser Seitenkanalverdichter sucht am Markt in Europa seinesgleichen und kann auf Anfrage innerhalb von 4 Tagen geliefert werden. Eine Rückgabe ist ausgeschlossen. Die Zahlung muss nach Warenerhalt sofort erfolgen. Der Verdichter wird gegen Vorkasse in alle Länder der Erde versendet. Nur in Deutschland ist der Kauf auf Rechnung an Gewerbebetriebe zulässig.

Falls Kunden bei der Bestellung Hilfe benötigen, dann kann auch gern eine Anfrage an SKVTechnik per Email gesendet werden. Alle Seiten oder Shops der SKVTechnik haben einen entsprechenden Link. Ein Angebot wird meist innerhalb von 4-6 Stunden verfügbar sein. Rückfragen werden sofort gestellt. Das Angebot erfolgt mit Angabe der ungefähren Lieferzeit und den konkreten Preisen incl. Lieferkosten.

Pressekontakt: SKVTechnik

Klaus Doldinger

Burgstr. 25

08523 Plauen

Tel. 0172 7799600

Unternehmensprofil: SKVTechnik

SKVTechnik aus Plauen liefert in Rekordzeit einbaufertige Seitenkanalverdichter oder Seitenkanalgebläse, Seitenkanalpumpen und Lüfter. Wir liefern ausschließlich Verdichter bzw. Lüfter, die von Markenherstellern produziert wurden, in Deutschland kostenfrei und versichert. In die EU-Länder liefern wir gegen kleine Aufschläge ebenfalls versichert. Überzeugen Sie sich! Profitieren Sie von unseren Einkaufskonditionen. Sparen Sie beim Einkauf

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

skvtechnik – 2021 – 2022

Herr Klaus Doldinger

Burgstr. 25

08523 Plauen

Deutschland

fon ..: 01727799600

fax ..: 037412510952

web ..: http://www.skvtechnik.de

email : info@skvtechnik.de

SKVTechnik aus Plauen liefert einbaufertige Seitenkanalverdichter oder Seitenkanalgebläse, Seitenkanalpumpen. Wir liefern ausschließlich Verdichter bzw. Vakuumverdichter, die von Markenherstellern produziert wurden, in Deutschland kostenfrei und versichert. In die EU-Länder liefern wir gegen geringe Aufschläge ebenfalls versichert. Überzeugen Sie sich! Profitieren Sie von unseren Einkaufskonditionen.

Pressekontakt:

skvtechnik – 2021 – 2022

Herr Klaus Doldinger

Burgstr. 25

08523 Plauen

fon ..: 01727799600

web ..: http://www.skvtechnik.de

email : info@skvtechnik.de