TOP-NEWS: Die Neue Welt kennt keine Krankheit, Korruption und kriminelle Politik

Die Wahrheit über Corona, mRNA-Injektionen, Kriege und Politik: Alle Menschen können alles erfahren, wenn sie es mit ihrem Freien Willen wollen und auch tun. Jetzt oder nie!

Die Menschen werden tagein tagaus und rund um die Uhr vom System belogen und betrogen, so dass sie am Ende sogar die absurdesten Lügen glauben. Das macht die Menschen verrückt und krank. Das Volk wird bis zum Exzess verraten und verhöhnt und applaudiert zum Dank dafür voller Freude. Die Dümmsten der Dummen wurden in höchste Positionen geschoben – Kanzler, Minister, Richter, Bürgermeister usw. – um fremdgesteuert den bösen Plan der Dunkelmächte durchzusetzen. Das ist absurde Idiotie. Während das illegale Regime von gestohlenen Steuergeldern wie die Maden im Speck lebt, soll das verhöhnte Volk frieren, hungern und stinken. Und als nächste Schikane soll der hörige Bürger wohl seine eigenen Exkremente verzehren, um kostbares Toilettenspülwasser zu sparen und so das Klima zu schützen. Geht´s noch? Aber in der Neuen Welt gibt es keine hinterhältige Staats-Simulation, keine falsche Justiz, keine Lügner, Betrüger und Verbrecher. In der Neuen Welt leben die Menschen in friedlichen Gemeinschaften und sind allesamt sehr glücklich miteinander: Einer für Alle und Alle für Einen. Jeder MENSCH kann in dieser Neuen Welt ohne Angst in Frieden leben. Auch du, wenn du das / dich änderst: du musst die Wahrheit aktiv hinterFRAGEN und schließlich die VerANTWORTung für dein eigenes Handeln übernehmen. In der Neuen Welt gibt es keine böswillige Propaganda, krimi­nelle Korruption und falschen Gesetze mehr – nur noch eine einzige goldene Lebensregel:

„Du kannst alles tun und lassen, was du willst – nur keinen Schaden anrichten.“ – Queen Vanea

Für Freiheit in Gesundheit und Liebe

Korruption, Lügen und Betrug auf der ganzen Linie: darüber schreibt die Bestseller-Autorin Vanessa Halen in ihren Ratgebern – über die falsche Medizin, Ernährung und Justiz. Alles ist eine Lüge und muss erst noch von den Menschen richtig gelernt werden. So auch die wahre Medizin: DIE OXY WUNDER MEDIZIN ist seit über 3 Jahren ein Bestseller und erklärt die wahre Frequenz-Medizin nach Nikola Tesla. Dieser Ratgeber zeigt, wie jeder mit einem preiswerten HF-Stab alle Beschwerden und Krankheiten von A bis Z schnell und einfach selbst erfolgreich behandeln kann. Die wahre Medizin findet sich in den Herzen der Menschen, die das Leben von Krankheit und bösen Seuchen befreit. Wer die Wahrheit sucht, der wird das pure Leben finden.

Was wird wohl ein Robo-Bundesgesundheitslügner von der evidenzbasierten Wahrheit über die tödliche mRNA-Injektion halten? Die Wahrheit darf er und alle Wahrheitssuchenden auf menschenwerden.de oder hier selbst recherchieren:

https://laufpass.com/wissenschaft/mrna-das-experiment-mit-todesfolge/

Hier kann man DIE OXY WUNDER MEDIZIN kostenlos probelesen und bestellen:

https://www.bod.de/buchshop/die-oxy-wunder-medizin-vanessa-halen-9783735778093

VORSICHT, WITZ! Ein Gratis-Geschenk extra politisch korrekt für die Woke der Cancel Culture:

Treffen sich drei Ausländer auf dem Bahnhof: ein Eskimo, ein Zigeuner und ein Indianer. Fragt der Eskimo: „Wer ist denn der braune Neger da?“ Sagt der Indianer: „Der Braune da ist ein waschechter Deutscher! Den haben sie von vorne bis hinten beschissen!“ ooo Menschen, wacht endlich auf und lasst euch nicht mehr besch…

Weitere Informationen über die wundervolle HF-Therapie, das neue YOUniverse Project sowie kostenlose Leseproben und Gratis eBooks, außergewöhnliche Tipps und Rezepte rund um die Themen Gesundheit, Schönheit und Wohlbefinden stellt die Autorin Vanessa Halen auf ihrer Homepage zur Verfügung:

http://www.wellness-infoseite.de

Die OXY WUNDER MEDIZIN – Anwendungen von A-Z in Gesundheit, Schönheit und Wellness

Der BoD-Bestseller von Vanessa Halen

ISBN 978-3-7357-7809-3

96 Seiten – 12,90 Euro

Verlag:

Books on Demand

In de Tarpen 42

22848 Norderstedt

Telefon: 040-534335-0

Rezensionsexemplar: presse@bod.de

Kontakt und Presseanfragen: info@wellness-infoseite.de

Vanessa Halen ist passionierte Expertin in Sachen Gesundheit, Schönheit und Wellness. In den vergangenen 30 Jahren lernte sie zahlreiche Heilmethoden aus der Medizin und Naturheilkunde kennen. In ihren Ratgebern erklärt sie die besten und erfolgreichsten Methoden, die sie persönlich ausführlich getestet und für besonders wirksam befunden hat. Ihre aktuellen Bücher und Bestseller bei BoD:

Ein neues Leben (ISBN 3-89811-731-6)

BioAging (ISBN 3-8311-4572-5)

Die neuen Schlank-Pusher (ISBN 3-8334-1473-1)

CyberBeauty (ISBN 3-8334-5295-1)

Die neuen Schönmacher (ISBN 978-3-8370-5406-4)

Die Jungmacher (ISBN 978-3-8391-8644-2)

Vorsicht, Arzt! (ISBN 978-3-8448-1910-6)

Die Oxy Wunder Medizin (ISBN 978-3-7357-7809-3)

Die total verrückte Entführung in das Jahr 2256 (ISBN 978-3-7386-2591-2)

Schlank Mixer (ISBN 978-3-7412-2820-9)

Hautsache schön (ISBN 978-3-7528-4299-9)

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

PR-Info

Frau Vanessa Halen

c/o In de Tarpen 42

22848 Norderstedt

Deutschland

fon ..: 040-534335-0

web ..: https://www.bod.de/buchshop/hautsache-schoen-vanessa-halen-9783752842999

email : info@wellness-infoseite.de

