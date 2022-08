Colonia launcht erste Sharing-Plattform für Nutzfahrzeuge

Colonia Technologies, der erste Anbieter einer digitalen Sharing-Plattform für Nutzfahrzeuge, ermöglicht Flottenbesitzern ab sofort, Nutzfahrzeuge flexibel im Fullservice-Paket anzumieten sowie ihre ungenutzten Fahrzeuge gewinnbringend zu vermieten.

Der Straßengüterverkehr ist das Rückgrat unserer Wirtschaft. Sattelzugmaschinen, Auflieger und Lkw liefern Waren rund um die Uhr. Das Managen von Flotten ist heute jedoch für alle Beteiligten ein sehr komplexes Geschäft. Die schwankende Auftragslage erfordert eine sehr hohe Flexibilität. In Stoßzeiten bremst der teure und langsame Zugang zu einer begrenzten Auswahl an Straßenfahrzeugen Unternehmen aus. Gleichzeitig sind Transport- und Logistikunternehmen in ruhigeren Zeiten mit einer schlechten Auslastung konfrontiert. Das Auftragsvolumen sinkt und Zugmaschinen und Auflieger stehen ungenutzt auf dem Hof.

Colonia löst mit der neuen digitalen Sharing-Plattform genau dieses Problem. Flottenbesitzer erhalten über die Plattform schnellen & flexiblen Zugang zum richtigen Fahrzeug, am richtigen Ort, zur richtigen Zeit. Für eine feste monatliche Gebühr ist alles inklusive. Colonia arbeitet mit Partnern in ganz Deutschland. So kann das LogiTech-Startup seinen Kunden eine große geographische Abdeckung und eine sehr breite Auswahl an Fahrzeugen gewährleisten. Digitale einfache Prozesse ermöglichen dabei die erforderliche Schnelligkeit und Bedienerfreundlichkeit.

Zusätzlich können Transport- und Logistikunternehmen ab sofort ihre ungenutzten Fahrzeuge über die neue digitale Plattform schnell & sicher vermieten und somit eine neue Einnahmequelle schaffen. Um Fahrzeuge gewinnbringend zu vermieten, müssen sich Unternehmen einfach auf dem Portal registrieren. Über nur wenige Klicks können Aufträge im gewünschten Umkreis angenommen und zu einem vorgeschlagenen monatlichen Mietpreis vermietet werden. Flottenbesitzer können somit Kosten durch Leerstand vermeiden und stattdessen zusätzliche Umsätze generieren.

Sicherheit steht dabei an erster Stelle. Über Zahlungsausfälle oder die Versicherungsabwicklung brauchen sich Kunden keine Gedanken zu machen. Colonia übernimmt als Vertragspartner den gesamten Vermietungsprozess. Vermieter erhalten ihre Miete immer pünktlich zum Monatsanfang. Statt Zeit und personelle Ressourcen aufzuwenden, können sich Transport- & Logistikunternehmen somit ausschließlich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren.

„Über unsere digitale Sharing-Plattform für Nutzfahrzeuge lösen wir den größten Engpass in der Logistik,“ so Jakob Sadoun, CEO/Gründer, „wir schaffen darüber eine Win-Win Situation und machen Unternehmen nicht nur wettbewerbsfähiger, sondern auch nachhaltiger.“

Colonia ist Deutschlands erster Anbieter einer digital vernetzten Sharing-Flotte für die Straßenlogistik-Branche.

Unsere Kunden erhalten über unsere digitale Lösung schnellen und einfachen Zugang zur größten Auswahl an Nutzfahrzeugen. Diese können sie im flexiblen Abo-Modell und Fullservice-Paket in nur wenigen Schritten schnell & einfach buchen. Gleichzeitig bekommen Flottenbesitzer über die Plattform die Möglichkeit, Ihre ungenutzten Zugmaschinen und Auflieger über nur wenige Klicks gewinnbringend zu vermarkten.

Unsere Kunden lieben unser Angebot. Über unser Sharing-Modell machen wir den Straßengüterverkehr nachhaltiger und erhöhen gleichzeitig die Wettbewerbsfähigkeit unserer Kunden. Unser Team ist ambitioniert und divers. Hinter uns stehen Europas erfolgreichste Frühphaseninvestoren, Branchenexperten und erfahrene Angel-Investoren.

