AGRAVIS-Podcast: Gersten-Aussaat – Teil 2 der Herbst-Reihe

Die zweite Folge der Herbst-Reihe des AGRAVIS-Podcasts ist online. Im Fokus steht die Gersten-Aussaat.

Ab Mitte September startet die Aussaat einer der wichtigsten Getreidekulturen – der Gerste. Wir haben unseren Gast Pflanzenbau-Experte Stephan Niehoff unter anderem nach Empfehlungen zur optimalen Saatbettbereitung, zu Tipps bei Problemen mit Durchwuchs sowie zu seinen Erkenntnissen aus den letzten Sortenversuchen befragt.

Zur Folge

Alle Folgen des Podcasts finden Sie unter agrav.is/podcast.

Die AGRAVIS Raiffeisen AG ist ein modernes Agrarhandelsunternehmen in den Segmenten Agrarerzeugnisse, Tierernährung, Pflanzenbau und Agrartechnik. Sie agiert zudem in den Bereichen Energie und Raiffeisen-Märkte einschließlich Baustoffhandlungen soüberwie im Projektbau. Die AGRAVIS-Gruppe erwirtschaftet mit über 6.300 Mitarbeiter:innen 7,3 Mrd. Euro Umsatz und ist als ein führendes Unternehmen der Branche mit mehr als 400 Standorten überwiegend in Deutschland tätig. Internationale Aktivitäten bestehen über Tochter- und Beteiligungsgesellschaften in mehr als 20 Ländern und Exportaktivitäten in mehr als 100 Ländern weltweit. Der Unternehmenssitz ist Münster.

www.agravis.de

Kontakt

AGRAVIS Raiffeisen AG

Bernd Homann

Industrieweg 110

48155 Münster

0251/682-2050

bernd.homann@agravis.de

http://www.agravis.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.