Ich bin da – das meint musikalisch Sandra

Das erste langersehnete Album

Die flotte Österreicherin hat nun eine CD mit sechs wunderbaren Schlagerliedern veröffentlicht. Von der „Ich bin da“ der Titel und auch die aktuelle Radiosingle ist.

Sandra Pelzguter kam am 17.12.1972 in Dornbirn/Vorarlberg/Österreich zur Welt. Ihre Freude zur Musik entdeckte sie im Alter von 10 Jahren. Sie sang schon damals Schlager von Claudia Jung und Nicki, wie z. B. „Weil I immer noch an Engerl glaub“. Mit diesen Lied fing alles an. Nach einigen Schulchor-Aufführungen und späteren Gesangsunterrichtsstunden wurde für sie Musik zur großen Leidenschaft. Mit einigen kleinen Auftritten verstand es Sandra, immer wieder das Publikum zu begeistern.

Gemeinsam mit ihrem Vater nahm Sandra an der Vorentscheidung für den Grand Prix der Volksmusik 2000 und 2001 teil. Leider hat es damals nicht geklappt, bei der Vorentscheidung dabei zu sein. Doch Sandra liess sich ihre Begeisterung und Freude an der Musik so schnell nicht nehmen.

Den bisherigen Höhepunkt hatte Sandra im Jahr 2002. Da stand sie gemeinsam mit Showmaster und Entertainer Florian Silbereisen auf der Bühne. Es war eine Benefiz-Veranstaltung in Frankfurt-Usingen. Verschiedene, zahlreiche Auftritte folgten, auch gemeinsam mit ihrem Vater, wie z. B. beim Klostertaler Open-Air. Da sie damals im wunderschönen Klostertal (Dalaas), Vorarlberg zu Hause war, war es für sie einfach wunderbar, vor so vielen Menschen zu singen. In ihrer Heimat schaffte sie es auf Radio Vorarlberg auch zweimal auf den ersten Platz mit den Titeln „Hallo Freunde“ und „Die Sommerträume des Herzens“.

Nach längerer Pause ist Sandra nun wieder da. Mit viel eigenem Einsatz, Fleiß und Willenskraft hat sie sich selbst einen ihrer großen Wünsche erfüllt. Nach langer Überlegung fand sie ein Team, um eine neue CD-Produktion zu starten und entdeckte mit dem Tonstudio Netzkater aus Thüringen/Deutschland den richtigen Produzenten. Im Studio war sie mit viel Freude und Motivation bei der Arbeit und hofft nun, dass sie mit diesem Mini-Album „Ich bin da“ einen Schritt näher an ihr Ziel kommt.

Die Titel sind alle moderne, gut tanzbare Schlager. Die Texte stammen größtenteils aus der Feder ihres Vaters. Komponiert und produziert hat die Songs alle Volker Wiedling.

Mit ihrem bezaubernden Lächeln sowie der sympathischen Ausstrahlung wird Sandra uns allen noch viel Freude bereiten.

Daten zu „Ich bin da“:

Komponist: Volker Wiedling

Texter/in: Ewald Pelzguter

Produzent: Volker Wiedling ( Musikstudio Netzkater )

Label: Netzkater Records

Labelcode: 89325

ISRC: DEH742216524

VÖ: 29.07.2022

Quelle: Büro Sandra und Netzkater Records

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

Deutschland

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://sperbys-musikplantage.over-blog.com/

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Promotion- und Presseagentur:

Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, sowie auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben etwas über 1.100 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik.

Jeden ersten Samstag im Monat gibt es auf HarbourTown Radio Sperbys Musikplantage als Radioshow. Der Radiosender ist im Großraum Hamburg auch via DABplus zu hören.



Pressekontakt:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://www.sperbys-musikplantage.de

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de