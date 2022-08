Wo exzellente Gastlichkeit einen Namen hat: NEUWIRT, Hotel & Restaurant Bad Vigaun

Es gibt geflügelte Sprüche wie unter anderem: „Der Sinn des Reisens besteht darin, die Vorstellungen mit der Wirklichkeit auszugleichen, und anstatt zu denken, wie die Dinge sein könnten, sie so zu sehen, wie sie sind“, oder „Über viele Jahre unter großen Kosten reiste ich durch viele Länder, sah die hohen Berge, die Ozeane. Nur was ich nicht sah, war der glitzernde Tautropfen im Gras gleich vor meiner Tür,“ am besten passt jedoch dieser zum NEUWIRT, Hotel & Restaurant in Bad Vigaun: „Im Grunde reist man am besten, indem man fühlt“ und bei Katharina Schiefer und ihrem Ehemann, fühlt man sich wohl!

Unsere Journalisten zogen auch in diesem Jahr wieder aus, um das Schöne der Landschaft, Umgebung und deren Herbergen zu erkunden. Nur 15 km von Salzburg entfernt begrüßt Sie der NEUWIRT Hotel & Wirtshaus im Kurort Bad Vigaun in unmittelbarer Nähe der Autobahn A10.

WLAN gibt es kostenfrei und die traditionell österreichische Küche im NEUWIRT Restaurant ist hervorragend. Seien es klassische und innovative österreichische Gerichte, die aus einheimischen Produkten wie Käse, Wild und Speck zubereitet werden oder das opulente Frühstücksbuffet, wo viele regionale und Bio-Produkte zu finden ist, des Reisenden Geschmack kommt auf die genüsslichen Kosten.

In den Zimmern des NEUWIRT, Hotel & Restaurant in Bad Vigaun erwartet den Gast ein Balkon, ein Flachbild-Kabel-TV und einem modernen Bad. Das Wellness- und Gesundheitscenter von Bad Vigaun erreichen man vom NEUWIRT – Hotel & Wirtshaus aus bequem zu Fuß. Das Stadtzentrum von Salzburg ist mit dem Bus oder Zug innerhalb von 30 Minuten zu erreichen und die herrliche Region Berchtesgaden im Süden Bayerns, mit dem Königssee, dem Schloss Herrenchiemsee, der Erlebnisburg Hohenwerfen, dem sehenswerten Salzbergwerk in Berchtesgaden oder dem für den Wandersmann interessanten Obersalzberg, sind nicht weit.

DEUTSCHE TAGESZEITUNG kann vor dem Hintergrund einer unangemeldet journalistischen Sichtung den NEUWIRT, Hotel & Restaurant in Bad Vigaun nur wärmstens empfehlen! Unser Fazit: Super Preis-/Leistungsangebot, hervorragendes Personal, Essen ausgezeichnet.

