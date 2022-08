Kfz-Gewerbe auf der Automechanika: E-Fuels, E-Mobilität und Fahrzeugdaten

Das Deutsche Kraftfahrzeuggewerbe präsentiert sich auf der Automechanika in Frankfurt am Main vom 13. bis 17. September in Halle 9.0, D62 auf 350 Quadratmetern.

Es gibt ein neues Standkonzept auf zwei Etagen und ein praxisorientiertes Programm mit Workshops und Diskussionsrunden. Highlight wird die Vorstellung des Projekts „E-Fuels for Future“. In der Praxis haben auch die „Autodoktoren“ Holger Parsch und Hans Jürgen Faul einen gebrauchten VW Golf 7 mit E-Fuels gefahren und getestet. Weitere Themenschwerpunkte sind der Service für E-Autos, der Zugriff auf fahrzeuggenerierte Daten, die Weiterentwicklung bei AÜK und SERMA, die Nachwuchsgewinnung sowie Rechtsfragen in Kfz-Betrieben.

„Im Mittelpunkt der Messeaktivitäten steht in diesem Jahr wieder der Messestand, nachdem wir im vergangenen Jahr auf der Automechanika Digital Plus unsere Themen per Live-Stream transportiert haben“, sagt Arne Joswig, im Vorstand des Zentralverbands Deutsches Kfz-Gewerbe (ZDK) für Öffentlichkeitsarbeit zuständig. „Da dieser Weg sehr erfolgreich war, werden wir auch in diesem Jahr alle Präsentationen, Workshops und Podiumsdiskussionen als Live-Stream ausstrahlen, die auch online unter fabucar.de/automechanika2022 abrufbar sind.“ Dafür gibt es auf der oberen Etage des Messestandes ein eigenes Studio für das ZDK-Messe-TV. Außerdem bietet der ZDK-Branchentreff für Messebesucher, Mitgliedsbetriebe und Partner des Kfz-Gewerbes ausreichend Raum für Gespräche und Networking.

Am ersten Messetag (13.9.) stehen Dienstleistungen zur Elektromobilität auf dem Programm. Kfz-Betriebe erfahren zum Beispiel, wie sie vom THG-Quotenhandel profitieren können, wie die Instandsetzung von Hochvolt-Batterien funktioniert und wie sie ihre Kompetenz in Sachen E-Auto mit der Marke „eCar-Service“ sichtbar machen können. Welche Arbeiten an einem Elektrofahrzeug mit der „S2-Qualifikation“ möglich sind, zeigen die „Autodoktoren“. Tag zwei (14.9.) ist aktuellen Fragen zur Akkreditierten Überprüfung im Kfz-Gewerbe (AÜK) und Rechtsfragen im Kfz-Betrieb gewidmet, etwa bezogen auf die Gewährleistung, wenn mitgebrachte Ersatzteile von Kunden eingebaut werden sollen. Der dritte Tag (15.9.) startet mit einem Beitrag, wie sich Kfz-Betriebe als attraktive Arbeitgeber positionieren und neue Auszubildende anwerben können. Weitere Themen sind

Agentursysteme im Kfz-Handel sowie der standardisierte Zugang zu diebstahl- und sicherheitsrelevanten Reparatur- und Wartungsinformationen, offene Telematikplattformen im Fahrzeug und Remote Diagnose. Der Freitag (16.9.) steht ganz im Zeichen nicht-fossiler Kraftstoffe. Ein Highlight ist die Präsentation der Ergebnisse des Langzeittests „E-Fuels for Future“ mit den „Autodoktoren“. An dem Projekt sind neben dem ZDK auch der ADAC, UNITI und weitere Partner beteiligt. Ergänzend dazu diskutieren Fachleute über die verschiedenen Facetten einer Mobilität ohne fossile Kraftstoffe, deren CO2-neutrale Herstellung gezeigt wird.

Um den Nachwuchs für die AutoBerufe geht es auf dem zweiten ZDK-Stand in der Galleria. Täglich bauen hier Jugendliche in einer Gemeinschaftsaktion mit dem Zentralverband Karosserie- und Fahrzeugtechnik (ZKF) und der Bundesfachgruppe Fahrzeuglackierer (BFL) ein Auto zusammen. Die kleinen Fahrzeuge werden beim ZKF aus gefaltetem Blech geformt, beim BFL lackiert und beim ZDK mit den technischen Komponenten bestückt. Anschließend gibt es ein Rennen mit den fertigen Autos. Interessierte Jugendliche haben außerdem täglich die Möglichkeit, mit Azubis und den Influencern vom Schrauberblog über die Karrieremöglichkeiten als Kfz-Mechatroniker:in zu sprechen.

Das vollständige ZDK-Programm für die Automechanika finden Sie auf kfzgewerbe.de .

