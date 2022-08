Nachhaltig ohne Qualitätsverlust

Hochwertiges und langlebiges Lastaufnahmemittel: Pick von Sihga

Die steigenden Anforderungen an den Klimaschutz und das wachsende Bewusstsein für Nachhaltigkeit finden in der Holzbranche besonders Beachtung – das gilt auch für Arbeitsmittel und eingesetzte Werkzeuge. Aus diesem Grund setzt die Sihga GmbH bei ihrem Produktsortiment auf Qualität und lange Lebensdauer. So bietet das Unternehmen mit dem Sihga Pick ein Lastaufnahmemittel an, das tausende Arbeitsstunden ohne Qualitätsverlust überdauert.

Werkzeuge bestehen oftmals aus wertvollen und mitunter seltenen Rohstoffen. Die Gewinnung dieser ist aufwendig und verbraucht Ressourcen. Überdies ist sowohl die Anschaffung als auch die Entsorgung der Arbeitsgeräte mit hohen Kosten verbunden. Diese Faktoren hat die Sihga GmbH bei der Entwicklung des Lastaufnahmemittels Pick berücksichtigt. Das System überzeugt – neben der durchdachten Handhabung und Funktionalität – durch seine lange Lebensdauer. Im Vergleich zu Einweglösungen bietet es damit einen entscheidenden Vorteil in puncto Nachhaltigkeit.

Einfache Befestigung

Der Sihga Pick eignet sich zum Verheben von Brettsperr-, Brettschicht- und Vollholz. Das in Österreich entwickelte, patentierte und hergestellte System leistet bis zu 20.000 Hebevorgänge. Jeder Befestigungspunkt weist dabei eine Nutzlast von bis zu 1.250 Kilogramm auf. Dank der speziellen Bauweise ermöglicht das System ein rein mechanisches, schnelles und effizientes Verheben von schweren Holzteilen – egal, ob stirnseitig, plattenseitig oder querholzseitig. Neben der vielseitigen Anwendung überzeugt der Pick durch seine einfache und sichere Montage. Für die Befestigung an den zu tragenden Holzlasten muss das Lastenaufnahmemittel bis zum Anschlag des Basisrings in das geeignete Bohrloch versenkt werden. Zum Verheben wird nur eine Sacklochbohrung mit 50 Millimeter Durchmesser und 70 Millimeter Tiefe benötigt. Die Sichtqualität der Oberflächen wird dadurch nicht beschädigt und es sind keine Befestigungsschrauben notwendig. Das Lastenaufnahmemittel wird in einem Systemkoffer geliefert, der alle notwendigen Werkzeuge bereitstellt. Unter anderem zwei Picks, zwei Schäkel und den Pick Bohrer HMB. Das System wurde durch den TÜV begleitet und weist damit höchste Sicherheit auf.

Der Pick von Sihga überzeugt neben der vereinfachten Montage insbesondere durch die lange Lebensdauer. Der empfohlene jährliche Check mit Ultraschall durch eine unabhängige Prüfanstalt garantiert die Unversehrtheit und Sicherheit des Systems. Denn gerade bei Arbeitsmitteln, die ständig in Gebrauch sind, spielt die Qualität eine entscheidende Rolle.

Weitere Informationen erhalten Interessierte auch auf www.sihga.com.

