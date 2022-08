Wie Debora und Julian Groneberg mit ihrer Unternehmensberatung für Unternehmerinnen einzigartige Erfolgsgeschichten schreiben

Die steigende Komplexität in der modernen Geschäftswelt und Entwicklungen wie der Fachkräftemangel stellen Unternehmen immer wieder vor neue Herausforderungen. Um diese zu meistern und ihren Erfolg auch in Zukunft zu sichern, brauchen sie erfahrene Berater an der Seite, die sie begleiten. Julian Groneberg von Groneberg Consulting ist ein solcher Berater, der sich gemeinsam mit seiner Frau Debora vor allem auf drei Unternehmensbereiche spezialisiert hat: die Positionierung, die Prozesse und die Struktur sowie die Digitalisierung von frauengeführten Unternehmen.

Wer ist Julian Groneberg?

Um zu verstehen, wie Julian Groneberg verschiedenen KMUs und Unternehmen mit Groneberg Consulting helfen kann, lohnt sich ein Blick auf seinen Werdegang. Denn die Idee zur Unternehmensberatung kam ihm auf einem eher ungewöhnlichen Weg: Aus dem Ernährungscoaching seiner Frau Debora Groneberg heraus, in dem er die Prozesse nebenberuflich optimierte. Da viele Menschen mitbekamen, wie gut sich das Coaching entwickelte, fragten immer mehr Unternehmer Julian Groneberg, ob er ihnen auch helfen könne – so wurde aus seiner Nebentätigkeit im Ernährungscoaching plötzlich eine Hauptbeschäftigung. Diese Entscheidung ist allerdings kaum verwunderlich, schließlich bringt Julian Groneberg sehr gute Voraussetzungen mit: In einem Konzern konnte er über 13 Jahre Berufserfahrung sammeln, wobei er Führungskräfte bis hin zu Geschäftsführungen intensiv beraten und begleitet hat. Sein Tätigkeitsbereich umfasste dabei unterschiedlichste Sektoren, von der Restrukturierung bis hin zu Personalthemen wie Einstellungen, Entlassungen oder Abmahnungen, ebenso wie die Strategien dahinter.

Consulting, Workshops und mehr …

… bietet Julian Groneberg mittlerweile zu diesen Themen mit seiner Firma Groneberg Consulting an. Das Consulting ist dabei zu seinem Kernbusiness geworden, wobei er sich auf die drei eingangs genannten Bereiche fokussiert hat: Positionierung, sprich: „Wo will ich hin, warum und wie passt das zu mir?“. Dieser Bereich richtet sich vor allem an KMUs und Unternehmen, die schon eine Weile am Markt sind, vielleicht die Motivation verloren und sich ein eigenes Hamsterrad gebaut haben. Das Ziel der Groneberg Consulting ist also, ihre Positionierung zu korrigieren.

Der zweite Bereich, die Struktur, widmet sich Fragen, wie: „Wie will sich das Unternehmen aufstellen? Wen will es ansprechen? Welches Personal braucht man und wen nicht mehr?“

Und zuletzt umfasst der Bereich Digitalisierung und Prozesse sämtliche Maßnahmen, damit das Unternehmen wachsen kann und zwar, ohne die Belastung der Geschäftsführung und der Mitarbeiter zu erhöhen.

Das Besondere: Gemeinsam mit seiner Frau Debora hat sich Julian Groneberg auf rein frauengeführte Unternehmen spezialisiert. „Die Ansprache und die Probleme sind andere, als bei männergeführten Unternehmen“, so Julian Groneberg von Groneberg Consulting.

Julian Groneberg schreibt Erfolgsgeschichten mit Groneberg Consulting

Dass Debora und Julian Groneberg genau wissen, was sie tun, beweisen die zahlreichen Erfolgsgeschichten, die sie bereits mit Groneberg Consulting vorweisen können. Durch die Mischung aus reinem Consulting, Workshops und zusätzlichen HR-Agenturdienstleistungen wie der Bewerberanalyse oder der Bewerber-Beschaffung konnte eine ihrer Kundinnen beispielsweise innerhalb von zwei Monaten ihren Umsatz verdoppeln – eine andere Kundin konnte ihr Unternehmen von roten in deutlich schwarze Zahlen führen. Andere Unternehmer haben mit ihrer Hilfe endlich den Spaß an der Arbeit wiedergefunden oder konnten die Produktivität ihrer Mitarbeiter durch strukturelle Veränderungen erhöhen – und damit ist die Liste an Beispielen noch lange nicht zu Ende. Selbst erfolgreiche Unternehmensverkäufe konnten so mithilfe von Groneberg Consulting realisiert werden.

Neben der klaren Spezialisierung auf frauengeführte Unternehmen sei es vor allem die eigene langjährige Erfahrung als Führungskraft und seine aufgebaute Expertise in der Unternehmensführung, die ihn von anderen Anbietern abhebe, erklärt Julian Groneberg. Er arbeite dadurch praxisorientierter und biete dementsprechend mit Groneberg Consulting praxisnahe Lösungen, die sofort umsetzbar sind und wirklich helfen.

Frauengeführte Unternehmen mit 15 bis 100 Mitarbeitenden, die sich in den geschilderten Problemen wiederfinden und ähnliche Erfolgsgeschichten schreiben möchten, sind bei Debora und Julian Groneberg von Groneberg Consulting an der richtigen Adresse. „Hier macht die Zusammenarbeit am meisten Sinn, da sie genau diese Probleme haben“, so Groneberg.

