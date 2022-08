XING kündigt Gruppen und Eventmarkt – die Alternative: openBiz24.net

Auf der neuen Plattform openBiz24.net werden Gruppen, Events und mehr zu neuem Leben erweckt.

>>> XING kündigt seine Gruppen und den Eventmarkt

Aus openBC wurde XING und dann New Work SE. Nun wird die Plattform aber leider um zentrale Module ärmer. Genauer gesagt wurden die Gruppen und der Eventmarkt abgekündigt. Hier die wichtigen Teile der Originalnachricht:

„… haben wir … die Entscheidung getroffen, XING Gruppen und den XING Eventmarkt zum 11. Januar 2023 einzustellen. … sie unterstützen leider nicht mehr unseren neuen Fokus und binden viele Ressourcen.“

Der Grund, diese Module zu beenden, liegt offenbar im internen Businessplan. Dieser fokussiert sich künftig mehr am Arbeitsmarkt, als an den Bedürfnissen historischer Nutzer. Wir finden, da muss es eine neue Lösung geben! Viele XING-Mitglieder beginnen schon hektisch auf andere bekannte Social-Media-Plattformen zu flüchten. Diese unterliegen jedoch den gleichen Gesetzmäßigkeiten: Alle Funktionen dienen dazu, die Nutzer an die Plattform zu binden und in ein geschlossenes System zu ziehen. Wir wollen jedoch eine offene Plattform mit Mehrwert für die Mitglieder.

>>> https://openBiz24.net/ schließt diese Lücke

Auf der neuen Plattform openBiz24 werden sowohl Gruppen als auch ein Eventmarkt zu neuem Leben erweckt. Dazu gehören selbstverständlich auch die entsprechenden Mitgliedschaften für Personen und Organisationen wie Unternehmen. Danach folgen weitere Module, unter Mitwirkung unserer Mitglieder.

>>> Ein kleiner Vorgeschmack

Wir möchten nicht nur die verloren gegangenen Funktionen der Gruppen und des Eventmarkts ersetzen. Da wir kein Verlag sind oder ähnlich ausgerichtete Interessen haben, möchten wir Ihnen klare Mehrwerte durch innovative Software-Entwicklung schaffen.

Ein Neustart ist immer die Chance, es besser zu machen.

Ein Beispiel hierfür ist das Veröffentlichen von Posts und Events auf anderen Plattformen. Sie sollen künftig die Möglichkeit haben, Ihren Eintrag zu erstellen und diesen dann auf Ihren anderen Kanälen einfach publizieren zu können. Mit nur einem Knopfdruck verteilen wir Ihre News, Events, Posts usw. auf Ihren Social-Media-Plattformen wie Facebook, LinkedIn und sogar XING (z.B. als persönlichen Beitrag). Über ein WordPress-Plugin sogar auch in Ihrem Blog auf Ihrer Homepage. So müssen Sie dann nicht mehr überall per Copy-and-paste Zeit verschwenden.

Ein weiteres Beispiel wird eine Schnittstelle zu anderen Systemen über die Social-Media-Plattformen hinaus sein. Ein Austausch mit Ihrem ERP/CRM, Ihrer Karriereseite, Bewerbermanagementsystem und anderen mehr ist im Plan.

Über ein Rezessionen-Modul sollen Sie Empfehlungen geben und einholen können. So wird neben Ihrem Angebot und Ihrer Suche schnell erkennbar, wie gut Sie sind. Vernetzungen auf Personenebene, ein Follow bei Institutionen, ein Newsletter-System und viele andere Funktionen, für welche Sie keine anderen Lösungen mehr benötigen, warten unter https://openBiz24.net/ auf den Startschuss.

Dank einer bereits etablierten Kooperation wird jedes Mitglied als Bonus das eigene Persönlichkeitsprofil auf Basis der BIG FIVE kostenlos erhalten. So unterstützen wir die persönliche Entwicklung und schaffen klare Mehrwerte.

Last but not least betreiben wir ein eigenes Rechenzentrum in Süddeutschland. Dieses muss nicht erst noch angeschafft werden, sondern steht schon heute zur Verfügung. Alle Daten, jede Hard- und Software wird damit innerhalb Deutschlands gehostet (auch nicht bei anderen Cloud-Anbietern wie AWS, Azure oder GCS). Datenschutz und Sicherheit stehen bei uns ganz weit oben.

>>> Ihr Beitrag ist dabei entscheidend

Dieses Projekt soll schnell starten, qualitativ hochwertig und Benutzer zentriert entwickelt, nachhaltig und langfristig umgesetzt und für alle zugänglich sein. Deshalb binden wir Sie gerne von Anfang an mit ein. Sie erhalten die Möglichkeit, sich sowohl finanziell als auch inhaltlich zu beteiligen.

>>> Zwei Wege, um openBiz24 zu unterstützen

Ob Sie persönlich mit einem kleinen Beitrag einfach unterstützen oder sich als Firma Ihre Gruppen und den Eventmarkt sichern, sich als Business Angel, privater oder institutioneller Investor beteiligen wollen, wir sind offen für alle.

>>> Es gilt nun schnell zu handeln

Wir sind bereit und haben unsere Konzepte definiert und Arbeitspakete für den Start geschnürt. Um Ihnen eine möglichst reibungslose Umstellung, schnelle Kommunikation mit Ihren Gruppenmitgliedern und rechtzeitige Veröffentlichung Ihrer Events zu ermöglichen, sollten Sie nicht zögern. Je schneller alle ihren Beitrag leisten, desto früher startet https://openBiz24.net/ mit dem operativen Betrieb. Sie können auch mit einem kleinen Beitrag starten und dann nochmals nachlegen – wobei Sie in der frühen Phase ja Ihr Geld zurückbekommen, sollten die anderen zu langsam sein.

>>> Besuchen Sie https://openBiz24.net/, lesen Sie die FAQs und stellen Sie uns Ihre Fragen – wir antworten gerne.

https://hr24.expert/ueber-uns/

Kontakt

Ferchl und Veitl GbR

Horst Veitl

Heidenbühl 11

89335 Ichenhausen

082237981901

horst.veitl@hr24.expert

https://openBiz24.net

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.