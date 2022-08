Unilever wählt TripActions für Modernisierungsprozess des globalen Geschäftsreisemanagements

Einer der Marktführer im Verbrauchsgütersegment bietet seinen Mitarbeitenden von nun an eine digitale Geschäftsreiselösung mit verbesserter Nutzerfreundlichkeit an.

TripActions hat heute offiziell bekanntgegeben, dass Unilever, einer der weltweit führenden Hersteller von Verbrauchsgütern, sich für die globale Komplettlösung für Geschäftsreisen, Firmenkreditkarten und Spesenmanagement entschieden hat. Damit wird das internationale Geschäftsreisemanagement des Unternehmens fortan über TripActions verwaltet. Der Vertragsabschluss mit dem Konzern, der über 400 Marken in 190 Ländern führt, ist Teil einer Erfolgsserie im Segment europäischer Großunternehmen, zu der u. a. Deals mit Heineken in den Niederlanden, SumUp in Großbritannien, Nilfisk in Dänemark und Primark in Irland zählen. Unilever hat seinen Sitz in London und beschäftigt rund 148.000 Mitarbeitende in 77 Ländern. Als Global Player war der Konzern auf der Suche nach einem Geschäftsreisepartner, der – anders als die bisherige Lösung – zu den aktuellen und zukünftigen Bedürfnissen der Mitarbeitenden sowie modernen Arbeitsmodellen passt.

Die Idealvorstellung des Employee Experience Teams von Unilever war ein zukunftsfähiges digitales Geschäftsreisemanagement, das es den Mitarbeitenden ermöglicht, ihre täglichen Reisen mit nur wenigen Klicks selbst zu verwalten. Das Ziel: den Alltag der Reisenden vereinfachen, ihnen eine maßgeschneiderte Geschäftsreiseerfahrung anbieten und ihnen die Möglichkeit zu bieten, selbst die Verantwortung für ihr Arbeitsleben zu übernehmen. Zu den Kriterien von Unilever gehörten außerdem verstärkte Nachhaltigkeitsbemühungen für eine ausgeglichene CO2-Bilanz sowie eine Online-Buchungsrate von 90 %, um den manuellen Aufwand im Geschäftsreiseprozess zu reduzieren und die Effizienz im Unternehmen zu steigern.

Nach einem langwierigen Evaluierungsprozess anderer Anbieter hat sich Unilever nun für TripActions als neuen Partner entschieden, der den zukünftigen Anforderungen in Hinblick auf das Reisemanagement und technische Lösungen gerecht werden kann.

Mit dem Motto „Future Fit“ hat es sich der Unilever-Konzern zum Ziel gesetzt, seine Mitarbeitenden bei der erfolgreichen Anpassung an neue Technologien und die Arbeitswelt der Zukunft zu unterstützen. „Wir bei Unilever möchten sicherstellen, dass unsere Mitarbeitenden mit der richtigen Technologie und effizienten Prozessen bestens auf die hochdigitalisierte Arbeitswelt der Zukunft vorbereitet sind“, sagt Mithlesh Singh, Global Travel Process, EX & Transformation Manager bei Unilever.

Unilevers Auswahl des passenden Anbieters richtete sich nach einer Reihe von Kriterien, die sich perfekt mit dem Angebot von TripActions decken:

– Voll automatisierte Prozesse

– Hohe Individualisierbarkeit

– Beste Kosteneffizienz

– Exzellente Nutzerfreundlichkeit

– CO2-Reportings zur Förderung umweltbewusster Buchungsentscheidungen

– Eine Buchungsplattform, die auf mobile Nutzung ausgelegt ist

„Innovative Unternehmen wie Unilever haben erkannt, dass die Zukunft der Arbeit digital ist. Es geht darum, die Vorteile der Digitalisierung sinnvoll zu nutzen, um Mitarbeitende dabei zu unterstützen, ihre Arbeit effizienter zu gestalten“, sagt TripActions-Gründer und CEO, Ariel Cohen. „Wir freuen uns sehr, dass Unilever sich für uns als Partner entschieden hat und blicken voller Vorfreude auf eine langfristige, erfolgreiche Zusammenarbeit.“

Mehr unter: https://tripactions.com/de/

TripActions ist die führende, cloud-basierte Reise und Expenses/Spesen-Plattform, die branchenführende Technologie mit dem besten Service eines Reisebüros kombiniert und sich schnell zum Standard für Geschäftsreisen und Spesen entwickelt hat.

Firmenkontakt

TripActions

E. Hersonski

Schinkestraße 20

12047 Berlin

030 220135922

hello@tripactions.com

https://tripactions.com/de/

Pressekontakt

TripActions

Rafael Rahn

Marienplatz 17

80331 München

089 2006 5560

rafael.rahn@ruess-group.com

https://ruess-group.com/de/