promotionwelt GmbH bietet flexible Arbeitsmodelle

Arbeitgeber reagieren auf geänderte Berufswünsche der Interessenten

Flexibilität fordern nicht nur immer mehr Arbeitgeber von ihren Mitarbeitern, auch die Arbeitgeber selbst sind gefordert, flexible Arbeitsmodelle anzubieten. Studien belegen, dass Arbeitgeber, die ihren Mitarbeitern flexible Arbeitszeiten bieten, damit die Zufriedenheit und die Arbeitsproduktivität im Unternehmen steigern. Die auf Promotion für gemeinnützige Vereine spezialisierte promotionwelt GmbH setzt deshalb auf flexible Beschäftigungsmodelle. Bei der promotionwelt GmbH gibt es neben der klassischen Vollzeit-Festanstellung auch Studentenjobs, Teilzeitmodelle und Unterstützung beim Weg in die spätere Selbstständigkeit. So können Menschen in ganz unterschiedlichen Lebenssituationen mithelfen, als PromoterIn den finanziellen Bedarf sozialer Organisationen zu sichern.

Der Beruf des Fundraisers gewinnt immer mehr an Bedeutung. Bewerberinnen und Bewerber haben deshalb in diesem Bereich sehr gute Zukunftsperspektiven und einen krisensicheren Arbeitsplatz. Die klassische Vollzeit-Festanstellung ist bei der promotionwelt GmbH mit den 13 Standorten im gesamten Bundesgebiet wegen der hohen Sozialstandards, dem gebotenen Grundgehalt über dem Mindestlohn und einem zusätzlichen Bonusprogramm besonders attraktiv.

Doch gerade für Mitarbeiterinnen und für Menschen mit Familie ist Teilzeit-Arbeit eine gute Möglichkeit, mehr Zeit mit den Kindern zu verbringen. Über 60 Prozent der Erwerbstätigen mit flexiblen Arbeitszeiten sagen, dass sie so Berufliches und Privates besser miteinander vereinbaren können. Gerade für weibliche Mitarbeiter oder auch junge Familien hat die promotionwelt GmbH spezielle Anreize geschaffen. So befindet sich auf dem Firmengelände der Zentrale in Burgwedel bei Hannover auch ein Kindergarten. Ein Betreuungsangebot, das von weiblichen Angestellten mit Kindern oder jungen Familien gerne genutzt wird.

Gerade Menschen mit noch nicht abgeschlossener oder ohne Ausbildung interessieren sich für den krisensicheren Beruf des Fundraisers. Dabei reicht das Spektrum von HauptschülerInnen bis zu AbiturientInnen. Die promotionwelt GmbH ist im Bereich Sozialmarketing tätigt und unterstützt so gemeinnützige Organisation bei der Arbeit.

Die promotionwelt GmbH aus Burgwedel bei Hannover ist auf Mitgliederwerbung für Vereine, Verbände und Non-Profit-Organisationen spezialisiert. Mitglieder sowie Förderer sind unerlässlich für Organisationen, in denen vermehrt ehrenamtliche Helfer tätig sind. Es geht dabei darum, die finanzielle Basis von Organisationen aufzubauen und aufrechtzuerhalten, denn nur so ist es möglich, dass schnelle Hilfe geleistet werden kann. Die festangestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterstützen Tier- und Umweltschutz- sowie karitative Organisationen bei ihrer Öffentlichkeitsarbeit. Das ist besonders wichtig, da ohne finanzielle Unterstützung eine Vielzahl verschiedener Hilfeleistungen nicht erbracht werden kann. Besonders in Krisen- und Notsituationen bieten Non-profit-Organisationen schnelle und unkomplizierte Hilfe, was teilweise wiederum mit hohen Kosten verbunden ist. Deswegen sind auch die Helfer auf Hilfe angewiesen, vor allem finanzielle Unterstützung macht die Arbeit von Organisationen möglich. Die promotionwelt GmbH ist an insgesamt 13 verschiedenen Standorten im gesamten Bundesgebiet tätig.

