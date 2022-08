Horst Blue: Love-Protest für 5,9Prozent mehr Liebe

Eine neue Auskopplung aus seinem Album

So viele leere Herzen, so viele kalte Gefühle – so kann’s nicht weitergehen, findet Horst Blue und ruft auf zur L.O.V.E.-Demonstration. Der Entertainer und Comedian aus Berlin hat sich bei Gewerkschaften und Betriebsräten schlau gemacht und erfahren, dass 5,9% die realistischste Forderung ist. Man soll ja nicht gleich übertreiben J 5,9% – nicht mehr und nicht weniger.

Der fetzige Popschlager ist nach „Veilchen“ und „Wann, Biggi, wann“ die dritte Auskopplung aus dem Album „Wäynsinn“ und wieder eine Zusammenarbeit des Blue-Dreamteams mit Mike Shoe (Arrangement und Produktion), der hier auch die 70er-Discoära wieder aufflackern lässt sowie Jazzsängerin Birgit Breuer, die die famosen Backingvocals beisteuert.

5,9% mehr Liebe, Habibi ist global. 5,9% mehr Liebe, der Protest ist international.

Viel Spaß mit dieser rund 3-minütigen Liebesdemo.

Horst – Blue – 5,9% mehr Liebe 3:06 Minuten

Musik: Mike Shoe, Horst Blue

Text: Horst Blue

Produktion: Mike Shoe

Background-Vocals: Birgit Breuer

Label: recordJet, Labelcode: 24625

ISRC-Nummer: DELJ82000694

EAN: 4099885127618

VÖ-Datum: 12.08.2022

Cover-Design: Michael Hoffmann

Foto: Dr.Waumiau

Mehr Infos zu und über den Künstler gibt es im Internet unter www.horst-blue.de

Info- und Bildquelle: Büro Horst Blue

