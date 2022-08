Premium Gaming Station für Veranstaltungen

Mit ALGROUP besonderes Gamingerlebnis für Gäste schaffen

Modernste Technik, hochwertige Materialien und ein individuelles Design – Die neue Gaming Station des Kölner Unternehmens ALGROUP sorgt für einen großen Spaßfaktor und ein außergewöhnliches Entertainment auf Events.

Wer seinen Besuchern einen hohen Unterhaltungswert auf einer Veranstaltung bieten möchte, ist mit einer modernen Gaming Station von ALGROUP bestens ausgerüstet. Die etwa zwei Meter hohe Spielstation aus einem stabilen Aluminiumrahmen wird mit einem hochauflösenden 43-Zoll-Monitor (4K) und bis zu vier Controllern ausgestattet und bietet ein unvergessliches Spielerlebnis für zwei bis vier Spieler.

Aktuelle Soft- und Hardware wie PlayStation oder Xbox wird im Sockel untergebracht, welcher mit einer Diebstahlsicherung ausgestattet ist. Für eine ansprechende Optik sorgen zudem Textildrucke mit individuellen Motiven, eine mit LEDs vollflächig beleuchtete Vorderseite und eine farbliche Beleuchtung im Stahlsockel. Die Handhabung ist denkbar einfach und es ist keine Montage der Station vor Ort nötig.

„Gerade für Fußballvereine ist die Gaming Station eine attraktive Möglichkeit, ein erinnerungswürdiges Spielerlebnis auch abseits des eigentlichen Spielfeldes zu schaffen“, erklärt Maike Schumacher, Vertriebsleiterin bei ALGROUP. „Das Design und die Sockelbeleuchtung werden dabei individuell an den Look des Vereins angepasst.“

Weitere Informationen zu Themen wie Textilspannrahmen, Beleuchtete Rahmen oder Interior Design finden Interessierte auf https://www.algroup.de.

Die ALGROUP GmbH aus Köln hat es sich zur Aufgabe gemacht, mit innovativen Werbesystemen den Werbeerfolg ihrer Kunden nachhaltig zu erhöhen. Sie hat sich seit 1991 auf das Visual Branding am Point of Sale, auf Messen & Events sowie im Interior Design spezialisiert. Neben der hauseigenen Produktion bietet ALGROUP umfassende Servicekompetenzen von der Entwicklung und dem Design über die Logistik bis hin zur Montage und Wartung. Die Basis für die perfekte visuelle Darstellung bildet die Eigenmarke FRAMELESS. Das Textilspannrahmen-System aus Aluminium in Premium-Qualität, welches sich durch elegante Optik sowie langlebige, herausragende Qualität auszeichnet, findet mittels verschiedener Produktvarianten vielfältige Anwendung.

