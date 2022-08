Abgesicherte berufliche Zukunft in der Krise

Sicherheit und Betriebsklima werden bei der Jobsuche immer wichtiger

Die Ansprüche an Arbeitsplätze von heute haben sich verändert: Stand früher zumeist die Bezahlung im Vordergrund, sind es jetzt in erster Linie Sicherheit und beispielsweise das Betriebsklima. Deshalb spielen in der gegenwärtigen Zeit bei der Suche nach einem Arbeitgeber diese Gründe eine besondere Rolle. Gemeinsam mit dem IMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung hat das F.A.Z.-Institut deshalb auf der Suche nach den begehrtesten Arbeitgebern in Deutschland 18.200 Unternehmen analysiert: In der Kategorie „Werbe- und PR-Agenturen“ hat sich die auf Promotion spezialisierte Agentur promotionwelt GmbH aus Burgwedel bei Hannover den Spitzenplatz gesichert.

Bei der Entscheidung für einen Arbeitgeber stehen heute veränderte Faktoren im Mittelpunkt. Neben der Bezahlung sind es vor allem auch das vorherrschende Betriebsklima, flexible Arbeitszeitmodelle sowie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. In der Studie des renommierten F.A.Z.-Institutes und des Institutes für Management- und Wirtschaftsforschung (IMWF) wurden auch diese Faktoren unter die Lupe genommen. Dafür wurden für mehr als 18.000 Unternehmen die Daten eines Social Listenings und einer schriftlichen Befragung analysiert.

Besonderes Augenmerk wurde auf folgende Bereiche gelegt: Arbeitsplatzsicherheit, Arbeitszeiten, Gehaltsstruktur, Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten, Kommunikation, Familienfreundlichkeit und Zusatzleistungen. Insgesamt wurden so 997 der geprüften 18.200 Unternehmen aus verschiedenen Branchen mit dem Siegel „Deutschlands begehrteste Arbeitgeber 2021“ ausgezeichnet. Als Branchenbester in der Kategorie „Werbe- und PR-Agenturen“ wurde die Firmengruppe mit der promotionwelt GmbH mit 100 Punkten bewertet.

Bereits in der Vergangenheit war die Unternehmensgruppe ausgezeichnet worden. In einer Analyse von rund 34 Millionen Kundenstimmen aus sozialen Medien in Deutschland wurde die Unternehmensgruppe dabei als einzige auf Promotion spezialisierte Agentur mit dem Prädikat „Deutschlands Beste“ ausgezeichnet. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der promotionwelt GmbH an verschiedenen Standorten in ganz Deutschland sind im Verständnis des Unternehmens dabei die zentrale Kraft und Basis des Erfolgs.

Die im Bereich Mitgliederwerbung und Mitgliederverwaltung für Vereine und Verbände erfolgreich arbeitende Unternehmensgruppe entwickelt seit Jahrzehnten Kampagnen für Non Profit Organisationen. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der promotionwelt setzen die Informationsveranstaltungen dann in Absprache mit den Auftraggebern um. Die hohen Qualitätsstandards des Unternehmens sind dabei die Grundlage des Erfolges. Am Standort bei Hannover wird darüber hinaus ein Betreuungszuschuss und ein betriebsnaher Kindergarten geboten.

Die promotionwelt GmbH aus Burgwedel bei Hannover ist auf Mitgliederwerbung für Vereine, Verbände und Non-Profit-Organisationen spezialisiert. Mitglieder sowie Förderer sind unerlässlich für Organisationen, in denen vermehrt ehrenamtliche Helfer tätig sind. Es geht dabei darum, die finanzielle Basis von Organisationen aufzubauen und aufrechtzuerhalten, denn nur so ist es möglich, dass schnelle Hilfe geleistet werden kann. Die festangestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterstützen Tier- und Umweltschutz- sowie karitative Organisationen bei ihrer Öffentlichkeitsarbeit. Das ist besonders wichtig, da ohne finanzielle Unterstützung eine Vielzahl verschiedener Hilfeleistungen nicht erbracht werden kann. Besonders in Krisen- und Notsituationen bieten Non-profit-Organisationen schnelle und unkomplizierte Hilfe, was teilweise wiederum mit hohen Kosten verbunden ist. Deswegen sind auch die Helfer auf Hilfe angewiesen, vor allem finanzielle Unterstützung macht die Arbeit von Organisationen möglich. Die promotionwelt GmbH ist an insgesamt 13 verschiedenen Standorten im gesamten Bundesgebiet tätig.

