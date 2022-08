Kofax ehrt Gewinner der Customer Excellence Awards

Kofax Accelerate 2022: Acht herausragende Kunden für Workflow-Digitalisierung prämiert

Kofax, ein führender Anbieter von Intelligent Automation Software für die Automatisierung und Digitalisierung von Geschäftsprozessen, gibt die Gewinner seiner Customer Excellence Awards 2022 bekannt. Prämiert wurden die Unternehmen auf dem jährlichen virtuellen Kundenevent Kofax Accelerate. Die Kunden erhielten die Auszeichnung für die hervorragenden Leistungen, die sie mit Kofax“ Produkten erzielten und dafür, dass sie zeigten, dass „Work Like Tomorrow™“ schon heute möglich ist. Eingereicht werden konnten Nominierungen für die Regionen Amerika, EMEA und Asien-Pazifik in den folgenden Kategorien:

>> Innovation Excellence: Würdigung von Spitzeninnovationen, die mithilfe von Kofax-Lösungen entwickelt wurden und erkennbaren Mehrwert bieten.

>> Changemakers: Auszeichnung von Kunden, die bedeutende Veränderungen in Unternehmen bewirkt haben.

>> Lifetime Achievement: Ehrung langjähriger Kofax-Kunden, deren Automatisierungsinitiativen langanhaltend positive Ergebnisse geliefert haben.

„Die Customer Excellence Awards sind deshalb wichtig, weil wir damit Unternehmen in der ganzen Welt anerkennen und herausstellen, die durch die Zusammenarbeit mit Kofax Änderungen vorantreiben und erfolgreich sind,“ so Chris Huff, Chief Growth Officer bei Kofax. „Die diesjährigen Gewinner unterstreichen die Stärke und den Effekt cloudbasierter intelligenter Automatisierung – und zeigen anschaulich, wie sich skalierbare Programme bei einer dezentral arbeitenden Belegschaft umsetzen lassen.“

Alle Gewinner haben Automatisierungslösungen implementiert, mit denen sie digitale Workflows realisieren konnten. Die Anwendungsfälle reichten dabei von der Rechnungsverarbeitung bis hin zur Betrugserkennung. Nachfolgend einige Beispiele, wie Kofax‘ Plattform für intelligente Automatisierung diesen Kunden zu echtem Mehrwert verhelfen konnte:

>> Einsatz von KI (künstlicher Intelligenz) für die Verarbeitung von monatlich mehr als 50.000 Provisionszahlungen, was jährlich 15.000 Arbeitsstunden einspart.

>> Automatisierung von Prozessen des Lieferantenmanagementsystems (Vendor Management System, VMS) und dadurch: Senken der zu investierenden Zeit von mehr als acht Stunden auf lediglich einige Minuten, pünktlichere Zahlung sowie Freisetzen von Zeit, die das Team nun für höherwertigere Tätigkeiten aufwenden kann.

>> Erstellung einer digitalen Poststelle für dezentral arbeitende Mitarbeiter; dadurch: Ressourceneinsparungen und höhere Genauigkeit.

>> Implementierung automatisierter Datenerfassung und -umwandlung reduziert die Wartezeit für Kunden von Tagen oder sogar Wochen auf Stunden beziehungsweise Minuten. Besserer Kundenservice via Online-Portal.

>> Optimierung der Betrugsprävention für Versicherungsleistungen, und dadurch Einsparungen von voraussichtlich 580.000 bis 1,1 Millionen US-Dollar allein in diesem Jahr.

>> Einführung von automatisierten Bankprozessen reduziert die Zeit für die Neukundenaufnahme (Kunden-Onboarding) von mehreren Wochen auf 15 Minuten und sorgt für die Einsparung von1.600 Personentagen im Jahr.

>> Vereinfachung von Kreditorenbuchhaltungsprozessen und somit: verringerte Datenerfassungszeiten, höhere Genauigkeit sowie bessere Einblicke in und Kontrolle über den Prozess.

>> Die Verarbeitung von 1,4 Millionen Rechnungen im Jahr durch Procure-to-Pay-Automatisierung ermöglicht weniger als 0.0005 Prozent an Doppelzahlungen und automatische Überprüfung von mehr als 85 Prozent von bestellbezogenen Rechnungen.

Die Gewinner der Kofax Customer Excellence Awards 2022 sind:

— EMEA —

Innovation Excellence: Allied Irish Banks, Dublin (Irland). Die Allied Irish Banks (AIB) ist eine der größten Banken in Irland und bietet eine große Bandbreite an Bankdienstleistungen für Privat-, Geschäfts- und Großkunden sowie eine Reihe von Nichtlebensversicherungsprodukten für Haus, Reisen und Kraftfahrzeuge.

Changemakers: Aviva PLC, London (Vereinigtes Königreich). Aviva ist ein Versicherungsunternehmen mit Stammsitz im Vereinigten Königreich, das weltweites Ansehen genießt und auf den unterschiedlichsten Gebieten tätig ist, so etwa in der Nichtlebensversicherung und Lebensversicherung. Es handelt sich um das im Vereinigten Königreich führende Unternehmen in Sachen Versicherungen, Vermögen und Altersvorsorge, mit dem Ziel, den Kunden heute für ein besseres Morgen zur Seite zu stehen.

Lifetime Achievement: Societe Generale Algerie, Algier (Algerien). Bei der Societe Algerie handelt es sich um eine innovative digitale Bank, die auf unterschiedliche Art und Weise für die Zufriedenheit ihrer Kunden sorgt – etwa durch effektives Reklamationsmanagement, einen innovativen Ansatz, mit dem die Bedürfnisse der Kunden besser erfüllt werden sollen, und Qualitätsmanagement, das kontinuierliche Verbesserungen sicherstellt.

— Americas —

Innovation Excellence: Acrisure, Grand Rapids (Michigan). Acrisure ist ein fortschrittliches Unternehmen, das Datenanalyse und KI nutzt, um innovative Finanzdienstleistungslösungen für Versicherungen und Rückversicherungen, die Vermögensverwaltung, Dienstleistungen im Immobilienbereich und Cyber-Services zu bieten.

Changemakers: Randstad USA, Atlanta (Georgia). Randstad ist die weltweit größte Personaldienstleitungsfirma und bietet eine Vielzahl an Beratungsdienstleistungen rund um das Thema Personal. Hierzu gehören die Online-Talentsuche, Managed-Services-Programme (MSP), das Outsourcen des Bewerbungsverfahrens, Outplacement und Talentmobilität.

Lifetime Achievement: Physicians Mutual, Omaha (Nebraska). Physicians Mutual wurde 1902 gegründet und unterstützt Kunden in Bezug auf ihren Bedarf an Krankenversicherungs-, Lebensversicherungs- und Altersvorsorgeprodukten. Die unter einem Dach zusammengefassten Unternehmen verfügen über Vermögenswerte von mehr als 4 Milliarden Dollar und erhalten regelmäßig einige der höchsten Finanzratings des Landes vonseiten unabhängiger Versicherungsanalysten.

— APAC —

Innovation Excellence: McConnell Dowell, Melbourne (Australien). Ob Projekte für dezentrale Rohstoff- und Energieprojekte oder die städtische Infrastruktur – mittlerweile hat McConnell Dowell Tausende qualitativ hochwertiger Immobilien und Einrichtungen für Kunden und Gemeinden gebaut. Dabei wuchs seine Expertise stetig und umfasst mittlerweile Lösungen für den Wohnungs-, den Gleis-, Wasser-, Tunnel- und Tiefbau und vieles mehr. Seine Kunden profitieren von der Kombination aus Kenntnissen örtlicher Gegebenheiten und internationaler Expertise.

Lifetime Achievement: MAS Legato, Biyagama Export Processing Zone (Sri Lanka). MAS Legato bietet seinen Unternehmen Shared-Service-Lösungen im Finanzbereich. Das Unternehmen ist zu einem hohen Grad mit fortschrittlichster Technologie ausgestattet und ermöglicht dank des Wegfalls manueller Bearbeitungsschritte und somit komplett automatisierter Prozesse zeit- und kosteneffiziente Verarbeitung.

Zusätzlich zu den oben genannten Preisträgern würdigt Kofax die folgenden Finalisten und Halbfinalisten:

– Blue Valley Schools

– Tangoe Inc.

– National Library Service for Blind and Physically Handicapped

– Litera

– Cerner Corporation

– Logitech Inc.

– Cleardata UK Ltd

– M Group Services Limited

– DSV

– Liberty Global

– Randstad

– Nyrstar

– Qatar Aluminium Limited

– Lottomatica S.p.A.

– Fvárosi Vízmvek

– Rabobank

– Borusan Cat

– Krungsri Consumer

Über Kofax

Kofax ermöglicht Unternehmen, Work Like Tomorrow™ schon heute zu realisieren. Die Intelligent-Automation-Softwareplattform von Kofax hilft Unternehmen, die digitale Transformation ihrer Geschäftsprozesse schnell voranzubringen. Insbesondere trägt sie dazu bei, manuelle Aufwände zu reduzieren und Kosten zu senken. Kofax kombiniert Funktionalitäten wie RPA, Cognitive Capture, Prozess-Orchestrierung, Mobilität sowie Analytics zu extrem leistungsfähigen Komplettlösungen. Dadurch erhöht sich die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen und die Kundenbindung wird weiter verbessert. Auch Compliance-Anforderungen lassen sich somit adressieren. Vor allem aber ermöglichen die Kofax-Lösungen für die digitale Transformation Business-Agilität bei gesteigerter Rentabilität. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.kofax.de/ und im Kofax-Blog. Oder folgen Sie uns auf LinkedIn und Twitter.

