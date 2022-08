Le Rouge Français – Blumen auf Ihren Lippen

Blumen auf Ihren Lippen – Pflanzenfarbe als weltweit einzigartiges Know-how! Chic, nachhaltig und modern, eine Farbexplosion pflanzenbasierter Farben!

Le Rouge Français vereint eine einzigartige Expertise in der Extraktion pflanzlicher Farbpigmente mit einer unverwechselbaren, mondänen französischen Eleganz. Eingebettet in eine atemberaubend schöne Verpackung.

Für mich ist Lippenstift eine Quelle von Stärke und Glamour, sagt Élodie Carpentier, die Gründerin von Le Rouge Français. Élodie ist von Haus aus Biotechnologie-Ingenieurin und begeistert sich für Unternehmertum und Kunstgeschichte. Als ich schwanger war, wollte ich weiterhin Lippenstift tragen. So habe ich angefangen, mich mit den Rezepturen meiner Lieblings-Marken zu beschäftigen. Ich brauche Ihnen nicht zu sagen, was ich herausgefunden habe – viele andere Frauen haben dasselbe herausgefunden. Ohne Kompromisse für meine Gesundheit und der meines Kindes einzugehen, begann ich, meine eigenen Lippenstifte mit möglichst reinen Inhaltsstoffen zu entwickeln. Ich habe mich auf die Suche nach Färberpflanzen gemacht, die seit Jahrtausenden verwendet werden, und die Geschichte dieser Pflanzen hat mich dazu inspiriert, ein neues Paradigma der Naturkosmetik zu schaffen!

Unsere Methode

Konventionelle Marken verwenden von jeher synthetische oder mineralische Pigmente, um ihren Make-up-Produkten Farbe zu verleihen. Nicht, weil sie es so wollen, sondern weil es schlichtweg kaum Alternativen gibt. Bei Le Rouge Français schlagen wir bahnbrechende, neue Wege ein und verwenden Pigmente, die aus rein pflanzlichen Farbquellen gewonnen werden und zudem außergewöhnliche hautfreundliche Eigenschaften besitzen. Das ist unser Savoir-faire!

Plant Based Makeupology

Wir sind sehr stolz darauf, dass wir nach mehrjähriger Forschungsarbeit ein einzigartiges, patentiertes Verfahren entwickelt haben, mit dem die farblichen und biologischen Eigenschaften von Pflanzen für kosmetische Zwecke optimal extrahiert und infundiert werden können. Färberkrapp, Annattostrauch (Le Roucou), Sorghumhirse, Indigopflanze, Damaszenerrose und Hibiskus sind allesamt Inspirationsquellen, deren wundervolle Farbpigmente und ursprüngliche Pflege-Eigenschaften wir verwenden. Pflanzliche Pigmente haben unglaubliche Farbeigenschaften! Wir beziehen die Pflanzen direkt aus ihren Heimatländern, um ihre natürliche Umgebung zu unterstützen und das überlieferte Wissen über ihren Anbau zu bewahren.

Färberpflanzen und andere natürliche Inhaltsstoffe wie Butter, Wachse und Ölen bilden die Basis unserer Kosmetik. Sie sind in ihrer reichhaltigen, seidigen Textur perfekt ausgewogen und geben all ihre nährenden, regenerierenden und antioxidativen Eigenschaften an Ihre Haut ab, die sie täglich braucht. Viele unserer Produkte sind zudem angereichert mit bio-fermentierter Hyaluronsäure und Probiotika.

Sinnlich, ästhetisch & natürlich!

Der Wunsch nach Natürlichkeit, Transparenz und einer Auswahl von Produkten, die auch die gesundheitlichen Bedürfnisse der Frauen abdeckt, ist stärker denn je. Was die Sinnlichkeit, die Ästhetik und das Vertrauen in ihre dekorative Kosmetik betrifft, mussten die Frauen bisher leider einige Kompromisse eingehen. Hier nimmt die Mission von Le Rouge Français ihren Anfang. Eine Marke mit einer ganzheitlichen Philosophie, die neue Horizonte in der Kosmetikbranche zeigt, indem sie die Kraft und die faszinierenden Eigenschaften der Färberpflanzen für ihre Formeln nutzt. Begleiten Sie Le Rouge Français auf einer fantastischen Reise!

Das Le Rouge Français Manifest

1. Als Gewinner des Cosmebio Cosm’Ethique-Wettbewerbs 2019 sind wir stolz darauf, uns mit der Entwicklung eines Make-up-Sortiments unter Verwendung pflanzlichen Pigmenten als zutiefst alternative und innovative Marke zu positionieren. Färberkraut, Achiote, roter Rettich, Holunder, Alkanet, Hibiskus, Süßkartoffel, violetter Mais, Tomaten-Lycopin sind allesamt Inspirationsquellen, und unsere speziellen Mahl-, Extraktions- und Infusionstechniken helfen uns, ihre natürlichen, ursprünglichen, fantastischen Farben zu enthüllen.

2. Unser umweltfreundliches, nachfüllbares, transparentes Lippenstiftetui auf Biobasis ist eine Weltneuheit und wird aus Pflanzenöl hergestellt. Ein kleines Juwel französischer Ingenieurskunst, das Ihren Lippenstift von der Formulierung bis zur Verpackung in ein pflanzliches Konzentrat verwandelt. Kaufen Sie ein Etui mit der Lippenstiftfarbe Ihrer Wahl und füllen Sie es dank unserer austauschbaren Nachfüllpackungen mit der Farbe Ihrer Wahl nach.

3. Das Totum stellt die Gesamtheit einer Pflanze dar. Wir wollen damit alle Vorteile und Wirkstoffe in der höchsten Konzentration nutzbar machen, sei es aus dem Stein, dem Fruchtfleisch, den Blättern, der Wurzel oder der Rinde. Durch die Nutzung möglichst aller Substanzen, die in diesem Teil der Pflanze enthalten sind, möchten wir die Synergie aller Wirkstoffe erschließen. Le Rouge Français legt Wert auf reine, möglichst unverarbeitete Zutaten.

4. Kein Mica. Bei Mica handelt sich um mineralische Pigmente (Eisenoxide, Metalloxide), die in der Erde vorkommen und Schwermetalle enthalten können. Diese können mit der Zeit die Hautbarriere durchdringen oder verschluckt werden. Außerdem sind diese Ressourcen nicht erneuerbar oder nachhaltig und werden teilweise unter umstrittenen Bedingungen abgebaut. Aus diesem Grund haben wir beschlossen, kein Glimmer zu verwenden.

5. Kein Titandioxid: Le Rouge Français hat beschlossen, Titandioxid aus ihren Formulierungen zu verbannen. Wir haben diese Entscheidung getroffen, um die Gesundheit unserer Kundinnen zu schützen. Obwohl dieses Gemisch aus Sauerstoff und Titan (TiO2) zunehmend in Verruf gerät, ist es in vielen Produkten enthalten, die wir täglich verwenden (Bio-Make-up, Lippenstifte, Zahnpasta usw.). Die europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit diskutiert ein Verbot von Titandioxid in Lebensmittel.

6. Vegan und tierleidfrei. Wir garantieren, dass alle unsere Produkte frei von tierischen Inhaltsstoffen sind und nicht an Tieren getestet wurden. So sind 100% unserer Farben frei von tierischen Farbstoffen wie Cochenille. Wir verwenden auch andere innovative Alternativen, wie z.B. Reiswachs anstelle von Bienenwachs oder Apfelschale als Ersatz für Tierleder.

Link: Le Rouge Français

Link: Blanda Beauty



Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Blanda Beauty

Herr Winfried Rauser

Memmingerstr. 71

72762 Reutlingen

Deutschland

fon ..: 07121-2703498

web ..: https://www.blanda-beauty.com/

email : info@blanda-beauty.com

Der Online Shop für exklusive Naturkosmetik. Bei Blanda Beauty finden Sie sorgfältig ausgewählte Naturkosmetik, von der wir 100% überzeugt sind. Unsere Produkte sind frei von schädlichen Inhaltsstoffen wie Parabenen, Sulfaten oder Silikonen. Ein Großteil der Inhaltsstoffe stammt aus Bio-Anbau und viele Produkte tragen zudem eine Bio-Zertifizierung. Ob exklusive Nischenprodukte, aufregende neue Unternehmen oder bewährte Naturkosmetik Bestseller – in unserem Online Shop Blanda Beauty bieten wir Ihnen die besten natürlichen Kosmetik Produkte aus der Welt der luxuriösen Naturkosmetik

Pressekontakt:

Blanda Beauty

Herr Winfried Rauser

Memmingerstr. 71

72762 Reutlingen

fon ..: 07121-2703498

email : info@blanda-beauty.com