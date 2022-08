Off-Plan Wohnungen in Dubai Marina

Beste Off-Plan-Wohnungen zum Verkauf in Dubai Marina

Dubai Marina ist das am stärksten bebaute Gebiet der Stadt, mit vielen Wohnwolkenkratzern und -komplexen, die erstklassige Annehmlichkeiten und Luxuswohnungen bieten. Auch das Verkehrsnetz ist mit zwei U-Bahn-Stationen, zahlreichen Bushaltestellen und Fährverbindungen gut ausgebaut. All diese Faktoren ziehen Investoren an, die Immobilien in Dubai Marina kaufen möchten. Wir haben eine Liste der besten zum Verkauf stehenden Komplexe in diesem Viertel zusammengestellt.

Die besten 1-Bedroom Apartments in Dubai Marina

TOP-Wohnungen zum Verkauf in Dubai Marina

Dubai Marina befindet sich im westlichen Teil der Stadt und hat aufgrund der Nähe zur Sheikh Zayed Rd/E11 und einer Reihe notwendiger Annehmlichkeiten eine hervorragende Lage. Das Gebiet gilt als elitärer Urlaubsort, und die Immobilienpreise liegen hier nach Downtown Dubai an zweiter Stelle. Trotz des hohen Status gibt es hier auch eine Reihe von Immobilien in verschiedenen Ausstattungsvarianten zu kaufen. Hier befindet sich auch der größte von Menschenhand geschaffene Jachthafen der Welt.

Dubai Marina bietet luxuriöse Wolkenkratzer, zahlreiche Restaurants und Unterhaltungsmöglichkeiten und vor allem ein Leben am Meer für seine Bewohner.

Select Group Studio One

Der Wohnkomplex Studio One wurde von der Select Group gebaut und bietet derzeit bezugsfertige Wohnungen an. In Studio One stehen Studios und 1-2-Zimmer-Wohnungen zum Verkauf. Die Gesamtwohnfläche der Ein-Zimmer-Wohnungen liegt zwischen 360 und 1.152 Quadratmetern.

Die Bewohner des Komplexes haben Zugang zu großartigen Einrichtungen wie einem gut ausgestatteten Fitnesscenter mit Kraft- und Kardiogeräten, einer Tiefgarage, einem Infinity-Swimmingpool, einer Sauna, einem Dampfbad, einem Sicherheitsdienst rund um die Uhr und einem Kinderspielbereich. Das Projekt ist inzwischen fertiggestellt.

Studio One von Select Group verfügt über ein modernes Innendesign mit hochwertiger Verarbeitung, einer offenen Küche und raumhohen Fenstern, um die Aussicht auf den luxuriösen Yachthafen und die Skyline von Dubai zu maximieren.

Der Studio One-Turm der Select Group liegt in der Nähe einiger der besten Unterhaltungseinrichtungen. Die Dubai Marina Mall, der Dubai Marina Walk und der Yacht Club sind in 10 Minuten zu erreichen.

LIV Residence

Der Wohnturm LIV Residence befindet sich im Herzen von Dubai Marina und verfügt über zahlreiche Annehmlichkeiten wie voll ausgestattete Küchen im europäischen Stil, geräumige Terrassen, Panoramafenster, eine Lounge-Terrasse im Freien, Kinderspielplätze im Innen- und Außenbereich, üppige Gärten, ein Spa, einen Infinity-Swimmingpool, ein Fitnessstudio von Weltklasse, Einzelhandelsgeschäfte und einen üppigen grünen Park.

Der Entwickler des Projekts ist LIV Real Estate Development. Das Projekt ist bereits fertiggestellt und bezugsfertig.

Das 28-stöckige Projekt umfasst verschiedene Immobilientypen wie Studios, Wohnungen mit 1, 2, 3 Schlafzimmern und Penthäuser mit 4 Schlafzimmern.

Die Wohnfläche jeder Immobilie in der LIV Residence Dubai Marina variiert zwischen 504 und 5.427 Quadratmetern, je nach Anzahl der Schlafzimmer.

Sparkle Towers

Das Projekt Sparkle Towers in Dubai Marina besteht aus zwei Wohngebäuden mit 29 und 14 Stockwerken, die durch ein vierstöckiges Podium verbunden sind, das drei Parkebenen und eine Geschäftsebene umfasst. Der Bauträger des Projekts ist Tebyan Real Estate Development Enterprises LLC, und das Projekt ist fertiggestellt und bezugsfertig.

In den beiden Wohntürmen werden 373 Immobilieneinheiten zum Verkauf angeboten, nämlich Studios und Wohnungen mit 1, 2 und 3 Schlafzimmern in Dubai Marina.

Die Außenbeleuchtung des Sparkle Towers schafft mit 1.700 Außenleuchten eine besondere Atmosphäre für die Bewohner. Zu den Annehmlichkeiten des Wohnkomplexes gehören ein Sicherheits- und Concierge-Service rund um die Uhr, Kinderspielplätze, ein Pool auf dem Dach, ein modernes Fitnessstudio, Laufstrecken und eine Tiefgarage.

Stella Maris

Der Wohnturm hat 53 Stockwerke und bietet Luxuswohnungen mit 2 bis 3 Schlafzimmern, Stadthäuser mit 3 bis 4 Schlafzimmern, Penthäuser mit 4 bis 5 Schlafzimmern und Maisonettewohnungen mit 4 Schlafzimmern.

Die Fläche der vorgeschlagenen Immobilie in Stella Maris reicht von 1.396 bis 9.476 sqft wieder, je nach der Anzahl der Schlafzimmer.

Die Bewohner von Stella Maris Dubai Marina können sich über folgende Merkmale freuen: voll ausgestattete Küchen, Panoramafenster, einen privaten Swimmingpool, Kinderspielplätze, ein privates Kino und Sicherheit rund um die Uhr.

Emaar VIDA Residences Dubai Marina

VIDA Residences ist ein Wolkenkratzer mit 57 Stockwerken, der 518 Wohneinheiten zum Verkauf anbietet, und zwar Wohnungen mit 1, 2, 3 und 4 Schlafzimmern.

Der Komplex bietet erstklassige Annehmlichkeiten wie Spas, Swimmingpools, ein modernes Fitnessstudio, eine zentrale Klimaanlage, überdachte Parkplätze und Sicherheit rund um die Uhr.

Darüber hinaus wird das atemberaubende VIDA Dubai Marina Yacht Club Hotel mit der Wohnanlage verbunden sein.

Select Group Marina Gate

Der Luxuskomplex Marina Gate besteht aus zwei Wohntürmen: Marina Gate Tower 1 und Marina Gate Tower 2. Der Bauträger ist eine der größten Immobilienentwicklungsgesellschaften in der Region – die Select Group.

Das Wohnprojekt ist bereits fertiggestellt und bietet seinen Bewohnern zahlreiche Annehmlichkeiten wie Sicherheits- und Concierge-Dienste rund um die Uhr, Panoramafenster, einen Infinity-Swimmingpool, Hochgeschwindigkeitsaufzüge, ein modernes Fitnesscenter, einen Kinderspielbereich und eine Tiefgarage.

Der mehrstöckige Komplex bietet den Verkauf von 1-3-Zimmer-Wohnungen (in 690 bis 2.258 sqft), Villen mit 2-4 Schlafzimmern (2.479 – 4.656 sqft), 4-Schlafzimmer-Penthäuser (3.307 – 6.358 sqft) und Duplexe mit 2-4 Schlafzimmern (2.496 – 4.618 sqft).

Emaar 52|42 Apartments

Der Wohnkomplex 52|42 besteht aus zwei Türmen mit 52 und 42 Stockwerken und einer Gesamtzahl von 466 Wohneinheiten, von denen sich 44 Wohnungen auf der Podiumsebene befinden. Der Entwickler des Projekts ist Emaar Properties. Dieses Projekt ist nun fertiggestellt und kann heute bezogen werden.

Der 52|42-Komplex bietet luxuriöse Ein-, Zwei- und Drei-Zimmer-Wohnungen mit Panoramafenstern.

Die Grundrissfläche der Wohnungen in Emaar 52|42 liegt zwischen 614 und 1.790 Quadratmetern.

Den Bewohnern stehen Infinity-Swimmingpools, ein Sicherheits- und Concierge-Service rund um die Uhr, eine Lobby, kleine Landschaftsgärten, Spas, private Terrassen, überdachte Parkplätze, Kinderspielplätze und ein gut ausgestatteter Fitnessraum zur Verfügung.

DAMAC Heights

DAMAC Heights ist einer der höchsten Wohnwolkenkratzer der Welt, mit einer Höhe von 1.099 Fuß. Der Entwickler des Projekts ist DAMAC Properties, und das Projekt ist derzeit fertiggestellt. DAMAC Heights bietet Wohnungen mit 1, 2 und 3 Schlafzimmern.

Die Wohnungen befinden sich auf den Etagen 43 bis 84 des preisgekrönten 86-stöckigen Turms und sind mit den neuesten Möbeln aus der Fendi Casa-Kollektion ausgestattet, die alle mit hochwertigen Oberflächen versehen sind.

Zu den erstklassigen Annehmlichkeiten des Wohnkomplexes gehören eine Sicherheitszugangskontrolle, Hochgeschwindigkeitsaufzüge, ein Whirlpool, ein Schwimmbad für Erwachsene und Kinder, eine Mehrzweckhalle, getrennte Fitnessräume für Männer und Frauen, Saunen, Dampfbäder, ein Grillbereich, ein Kinderspielzimmer und überdachte Parkplätze auf mehreren Ebenen.

Zusammenfassung

– In Dubai Marina befinden sich zahlreiche Wohnhochhäuser.

– Die Wohnkomplexe in Dubai Marina werden von führenden Immobilienentwicklungsunternehmen gebaut und bieten Annehmlichkeiten von Weltklasse.

