Seitenkanalverdichter – lassen Sprudelbäder blubbern

Seitenkanalverdichter produzieren Luftströme mit unterschiedlichen Drücken. SKVTechnik berichtet über die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten von Seitenkanalverdichtern in der Wasserbearbeitung.

Seitenkanalverdichter haben viele Einsatzmöglichkeiten. Eine davon ist es Abwasser wieder aufzubereiten. Dabei wirken folgende Gesetzmäßigkeiten:

Im Abwasser befinden sich Verunreinigungen in Form von Schwebebestandteilen. Sofern diese Verunreinigungen organischer Natur sind, lassen sie sich mittels kleiner Mikroorganismen biologisch abbauen. Dazu wird das Abwasser in Klärbecken mit diesen kleinen hilfreichen Lebewesen versetzt. Diese Kleinstlebewesen ernähren sich von den Schwebebestandteilen im Abwasser.

Sie haben nur ein Problem:

Um ihren Stoffwechsel zu betreiben, sprich um zu leben, benötigen sie unbedingt Sauerstoff. Je mehr Sauerstoff das Abwasser enthält, desto besser können die Mikroorganismen leben und sich vermehren. Natürlich gilt dann auch das nachfolgende Prinzip: Je mehr Mikroorganismen im Abwasser leben, desto schneller wird es gesäubert und desto intensiver erfolgt der Schadstoffabbau.

Das oben geschilderte Problem lässt sich aber mit einem einfachen Trick lösen. Seitenkanalverdichter produzieren ja Druckluft mit einem relativ hohen Volumenstrom. Diese Druckluft wird mittels sogenannter Ausströmersteine in mit Abwasser gefüllten Becken am Beckenboden ausgeblasen. Das hat zwei Effekte. Erstens wird Abwasser mit Luft versetzt und damit den oben beschriebenen Mikroorganismen das Leben ermöglicht. Als zweiter Effekt wird Wasser durch nach oben strebende Luftperlen in Bewegung gebracht. Beide Effekte sind für das Wachstum und die Ernährung der Mikroorganismen förderlich. Denn je besser es den Microorganismen ergeht, desto besser ist der Reinigungseffekt.

Der Seitenkanalverdichter saugt aus der Umgebung Luft an und verdichtet diese mittels eines Rotors der sich gegen einen Stator dreht. Die schnell im Rotor bewegte Luft wird in den Seitenkanal gepresst und immer weiter verdichtet. Mit zunehmender Verdichtung wird zunehmend Luft angesaugt, verdichtet und mit Druck in das Ausblasrohr ausgeblasen. Der Seitenkanalverdichter kann auf zwei Weisen genutzt werden. Zum Einen lässt sich der Seitenkanalverdichter zum komprimieren von Luft und somit zum Blasen nutzen. Zum Anderen lässt sich der Seitenkanalverdichter zum Ansaugen von Luft nutzen.

Damit ergeben sich weitere Anwendungsgebiete von Seitenkanalverdichtern, die die SKVtechnik in Folgeartikeln für Leser beschreibt.

Für den hier geschilderten Anwendungsfall empfiehlt SKVTechnik eine 2SD 720 mit 320 m³/Stunde Volumenförderung. Der Seitenkanalverdichter wird in 5,5 kW, 7,5 kW, 9,2 kW und 11,0 kW ausgeliefert und liefert bei gleichbleibender Volumenleistung einen Gegendruck von 400 mbar bis 600 mbar. Kunden im SKVTechnik Onlineshop erhalten diese Maschine innerhalb von 3-4 Tagen nach Bestellung. Gewerbekunden zahlen nach Erhalt und Rechnungslegung.

