ivocoTec Gmbh mit VMS-Software für Zeitarbeit auf Bestenliste-IT 2022 der Initiative Mittelstand

Das Vendor-Management-System ivocoPro hat es erneut auf die IT-Bestenliste der Bundesinitiative Mittelstand geschafft. Alljährlich werden die Besten der Liste mit einem Innovationspreis ausgezeichnet.

Die ivocoTec GmbH steht mit ihrem Vendor-Management-System für Zeitarbeitseinsätze, ivocoPro, wie auch schon 2018, wieder auf der IT-Bestenliste der Initiative Mittelstand – In insgesamt 38 Kategorien, von Apps über E-Commerce und IT-Security bis hin zu Wissensmanagement, treten zahlreiche Unternehmen in den Wettbewerb um die beste IT-Lösung.

Die Software ivocoPro ist diesmal auf den Bestenlisten in den Kategorien Branchensoftware und Human Resources vertreten.

Aus der Liste werden am Ende des Jahres wieder die besten innovativen IT-Lösungen mit hohem Nutzen für den Mittelstand ermittelt und mit dem Innovationspreis-IT ausgezeichnet.

Die Branchensoftware ivocoPro ist ein äußerst flexibles Vendor-Management-Tool für die Bestellung und Verwaltung von Zeitarbeit. Alle Prozesse rund um Zeitarbeitseinsätze befinden sich in einem System: Auftraggeber erhalten die volle Transparenz über das Wirken ihrer Lieferanten und minimieren so eigene Haftungsrisiken. Automatisierte Prozesse beschleunigen den Bestell- und Besetzungsvorgang und minimieren Reaktionszeiten und Transaktionskosten auf beiden Seiten. Unternehmen wie der in Deutschland führende Landmaschinenhersteller Fendt nutzen die Software bereits, seitdem sie 2018 auf den Markt gekommen ist.

„Mit ivocoPro stellen wir das passende Werkzeug zur Verfügung, um schnelle, transparente und sichere Abläufe in der Arbeitnehmerüberlassung zu schaffen. Mit der Software ivocoPro entlasten wir alle Abteilungen (Fachbereiche, Personal, Einkauf, Dienstleister), die in den Beschaffungs- und Verwaltungsprozess von externem Personal eingebunden sind. Durch die Echtzeitkommunikation sind sowohl die Entleih- als auch die Verleihunternehmen immer auf dem neuesten Stand“ erläutert der Geschäftsführer der ivocoTec GmbH, Claudius Schulthes, die Vorteile der Softwareanwendung, die 2018 bereits als Landessieger Brandenburg den Innovationspreis IT erhalten hat.

Unlängst wurden die Funktionalitäten der Anwendung um die Möglichkeit, ein vorhandenes Zeiterfassungssystem per API-Schnittstelle einzubinden und auch Werk- und Dienstleistungsverträge, z.B. für Freelancer abzubilden, erweitert. Ein Relaunch von ivocoPro ist für das nächste Quartal geplant.

Weitere Informationen auf der Website: ivocotec.de

Kontakt: presse@ivocotec.de , Tel.: +49 03302 2063230

