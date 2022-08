Mit dem Etikettendrucker Brady i5300 Kabelbäume kennzeichnen

Der Etikettendrucker Brady i5300 ist ein zuverlässiger industrietauglicher Etikettendrucker. Mit ihm können Hersteller von Kabelbäumen einen perfekten und schnellen Etikettendruck realisieren.

Hersteller von Kabelbäumen beliefern ihre Kunden mit komplexen Kabelbündeln und Kabelsträngen, die in größeren Maschinen, Fahrzeugen und Elektrogeräten verbaut werden. Die Herstellung dieser Kabelbäume erfordert viele Stunden manueller Arbeit durch qualifiziertes Personal. Die Ressourcen wie auch der Zeit- und Arbeitsaufwand müssen sorgfältig verwaltet werden, um die Wettbewerbsfähigkeit langfristig zu gewährleisten.

MAKRO IDENT stellt für diese Hersteller eine hervorragende, präzise und schnelle Kennzeichnungslösung vor: Den Etikettendrucker Brady i5300. Der industrietaugliche Drucker kann eine Vielzahl an zuverlässigen Etikettenmaterialien präzise und äußerst schnell bedrucken. Da die einfach einsetzbaren Verbrauchsmaterialien über intelligent Chips verfügen, stellt sich der Drucker auf jedes einzelne Material selber ein und kalibriert sich auch selbst.

Schon das erste Etikett wird perfekt gedruckt. Ohne irgendwelche Probedrucke machen zu müssen, was sehr viel Abfall einspart. Mit dem Brady i5300 können Anwender nur in 20 Sekunden eine neue Etikettenrolle und die Farbbandkassette wechseln und schon die ersten Etiketten drucken. Ganz OHNE manuelle Anpassung von Sensor, Druckgeschwindigkeit und Temperatureinstellungen.

Dank des robusten Designs eignet sich der Drucker hervorragend für industrielle Anwendungen. Außerdem lässt sich der i5300 einfach in die meisten bestehenden Arbeitsabläufe integrieren.

Für den i5300 gibt es ein großes Materialsortiment mit verschiedenen Material-, Temperatur-, Klebstoff-Eigenschaften, Chemikalien- und Lösungsmittel-resistent, abriebfest usw. Im Sortiment befinden sich unter anderem auch selbstlaminierende Etiketten, Kabelfahnen, Schrumpfschläuche, Etiketten für Schalttafelkomponenten, Typenschilder als Ersatz für Gravurschilder sowie Etiketten zur Wartung vor Lichtbogen.

Jedes Material wurde, speziell für die oben genannten Anwendungen entwickelt und getestet. Die Etiketten, Schrumpfschläuche etc. werden auf Rollen geliefert, die einfach nur eingesetzt und verriegelt werden müssen, um sofort mit dem Drucken loslegen zu können. Ebenso können die Farbbandkassetten, dank ihres Designs, mit einem Klick nur auf die richtige Weise eingesetzt werden.

Mit der Etiketten-Software BradyWorkstation PWID-Suite sind die gewünschten Etiketten sehr einfach und vielfältig zu gestalten. So lassen sich für jedes Unternehmen ganz individuelle Etiketten erstellen. Anwender können die benötigten Etiketten mit wenigen Klicks gestalten. Vorlagen aller erhältlichen Etikettenformate sind bereits in der Software enthalten. Diese können mit Text in unterschiedlichen Fonts und Objekteigenschaften gestaltet werden, mit 1D und 2D Barcodes, mit Grafiken und Symbolen oder eigenen Grafiken und Texten aus einer vorhandenen Datenbank oder EXCEL-Liste importieren.

Mit dem industrietauglichen Etikettendrucker Brady i5300 haben Hersteller von Kabelbäumen eine Sorge weniger. Das Drucksystem druck völlig fehlerfrei zuverlässige Kennzeichnungsetiketten und Schrumpfschläuche. Und dass ohne irgendwelche aufwendigen Einstellungen vorzunehmen.

Der BradyPrinter i5300 spart wertvolle Zeit und erledigt den gesamten Druckauftrag perfekt, schnell und zuverlässig – vom ersten bis zum letzten Etikett.

Weitere Informationen sind unter folgenden beiden Links zu finden:

BradyPrinter i5300 – Allgemeines: www.makroident.de/brady-drucker/brady-i5300.html

Bradyprinter i5300 Studien, Handbuch, Vorstellungs-Video: www.makroident.de/downloads/down_bradyprinter-i5300.html

