VIA optronics AG launcht neue Website

Optimierte Funktionalität und neues Erscheinungsbild

VIA optronics AG (NYSE: VIAO) („VIA“ oder das „Unternehmen“), ein führender Anbieter von interaktiven Display-Systemen und -Lösungen, ist mit neuer Website online.

Die Website wurde mit Blick auf die Benutzerfreundlichkeit überarbeitet und erhielt ein modernes, technisch fortschrittliches Layout mit verbesserter Funktionalität und Suchmaschinenoptimierung. Das Hauptaugenmerk der Aktualisierung liegt auf der Neustrukturierung der Inhalte mit einer klaren Menüstruktur. Die verschiedenen Technologien und Produkte von VIA für die jeweiligen Zielgruppen sind nun übersichtlich und benutzerfreundlich angeordnet, so dass die Nutzer schneller an die gewünschten Informationen gelangen.

Jürgen Eichner, CEO und Gründer der VIA optronics AG, kommentiert: „Unsere neue Website fängt die Essenz unseres Geschäfts ein und stellt unsere Systeme für unsere Kunden, Geschäftspartner und Bewerber attraktiv und interaktiv dar. Sie veranschaulicht wirkungsvoll unsere einzelnen Komponenten und deren Integration in ein komplettes kundenspezifisches interaktives Displaysystem. Mit den optimierten Funktionen und dem neuen Erscheinungsbild wollen wir eine positive User Experience für alle VIA-Stakeholder schaffen.“

Über VIA:

VIA ist ein führender Anbieter von branchenübergreifenden Display-Lösungen. Funktionalität und Langlebigkeit sind dabei entscheidende Unterscheidungsmerkmale. Die individualisierbare Technologie eignet sich besonders für High-End-Märkte mit besonderen Spezifikationen sowie anspruchsvolle Umgebungen, die technische und optische Herausforderungen für Displays darstellen. Hierzu gehören bspw. helles Umgebungslicht, Vibration und Stöße, extreme Temperaturen und Kondensation. VIAs interaktive Display-Systeme kombinieren Systemdesign, interaktive Displays, Softwarefunktionen, Kameras und andere Hardwarekomponenten. Das Portfolio von VIA, das Prozess-Know-How sowie die patentierten Technologien im Bereich des Optical Bondings, der Touch-Sensorik sowie der Integration von Kameramodulen sorgen für erweiterte und individualisierbare Display-Lösungen.

Weitere Informationen unter: https://via-optronics.com/de/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

VIA optronics AG

Frau Alexandra Müller-Plötz

Sieboldstr. 18

90411 Nürnberg

Deutschland

fon ..: +49-911-597 575-302

web ..: https://via-optronics.com/de/

email : Mueller-Ploetz@via-optronics.com

Pressekontakt:

VIA optronics AG

Frau Alexandra Müller-Plötz

Sieboldstr. 18

90411 Nürnberg

fon ..: +49-911-597 575-302

web ..: https://via-optronics.com/de/

email : Mueller-Ploetz@via-optronics.com