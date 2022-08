Das Auktionshaus Beurret Bailly Widmer AG ist eine Referenz in der Schweiz, wenn es um Kunstauktionen geht. Beurret Bailly Widmer Auktionen AG ist unter anderen auf die Schätzung und Versteigerung von Gemälden, Werken auf Papier und Skulpturen verschiedener Herkunft und Epochen spezialisiert. So präsentiert das Auktionshaus neben dem Verkauf von Schweizer Kunst auch internationale Kunstwerke. Beurret Bailly Widmer Auktionen AG ist bestrebt, bei seinen Auktionen ein vielfältiges Publikum anzuziehen, und legt den Schwerpunkt auf die Qualität der Objekte, wobei der Wert nicht ausschlaggebend ist, und setzt nicht auf Quantität. Zwei bis drei Mal pro Jahr werden die Werke in Basel und St. Gallen versteigert. Für seine Kunstauktionen ist das Auktionshaus ständig auf der Suche nach hochwertigen Kunstwerken und nimmt gerne unter anderen Gemälde, Zeichnungen, Grafiken und Skulpturen seiner Kunden entgegen. Die Spezialisten beraten die Kunden auch bei sich zu Hause. Mehr Informationen über Beurret Bailly Auktionen AG, Versteigerung Schweizer Kunst, Kunstauktionen sind hier zu finden: https://www.bbw-auktionen.com

Kontakt

Beurret Bailly Widmer Auktionen AG

Beurret Bailly Widmer AG

Schwarzwaldallee 171

4058 Basel

+41613123200

galeriewidmer@mail2world.com

https://www.bbw-auktionen.com