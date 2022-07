Haussockel – Sandstein Verblender als Sockelverkleidung

Verkleidung des Haussockels optisch hochwertig zur Fassade passend

Die Verkleidung des Haussockels soll optisch hochwertig zur Fassade passen, sowie robust, langlebig und einfach zu verarbeiten sein? Sandstein Concept bietet mit seinen flexiblen Sandstein Verblendern in vielen verschiedenen Sandstein Designs eine einzigartige Lösung.

Der Sockel des Hauses ist anders als der Rest der Fassade noch intensiveren Belastungen zum Beispiel durch Spritzwasser ausgesetzt. Einer Sanierung und Renovierung des Haussockels sollte daher besondere Aufmerksamkeit an die verwendeten Materialien gewidmet werden. Sandstein Concept bietet dafür eine Lösung, die auf verschiedensten Untergründen funktioniert und herausragende Optiken bietet. Die von Sandstein Concept entwickelten und produzierten Sandsteinverblender bieten viele Vorteile. Sie sind mineralisch, sehr robust, nur 2 mm dünn, um 90° Hausecken installierbar und leicht zu verarbeiten. Durch die geringe Stärke der Sandstein-Verblender muss der bestehende Haussockel nicht entfernt werden.

Sandstein Verblender von Sandstein Concept sind robust und langlebig. Der Hersteller gewährt bei fachgerechter Verlegung eine Garantie von 10 Jahren. Der hohe Materialanteil natürlicher mineralischer Quarzsande ist langlebig und robust gegen Wettereinflüsse wir Sonne, Nässe und Frost. Die naturbelassenen Quarzsande sind UV-beständig. Eine moderne Hydrophobierung sorgt für eine sichere Abwehr gegenüber eindringender Nässe. Durch die fungizide Einstellung wird der Grünalgenbildung im unteren Sockelbereich deutlich reduziert. Sandstein Verblender sind diffusionsoffen und in Verbindung mit einem Flexklebemörtel der Brandklasse A2, nicht brennbar.

Die Aufbauhöhe von 2 – 3 mm spart Zeit und Geld. Durch die geringe Stärke der Verblender können die meisten bestehende Sockel oder Mauern ohne Abriss neu verkleidet werden. Dabei werden die Sandstein Verblender direkt mit dem mit gelieferten Spezialkleber-System auf den bestehenden Haussockel montiert. Diese einfach Verarbeitungsmethode ist effektiv, schnell und sicher.

Die Sandstein Verblender für den Haussockel sind einfach zu verarbeiten. Es wird dafür kein spezielles Werkzeug benötigt. Die vorgefertigten Verblender können mit einem Cuttermesser geschnitten und angepasst werden. Die Installation der Sockelverkleidung um Ecken und Kanten ist unproblematisch, da die Verblender einfach 90° um die Ecke gebogen und verklebt werden.

Die gestalterischen Möglichkeiten sind durch eine Vielzahl von Sandstein-Designs und die praktisch unendliche Anzahl von Verblender-Formaten unvergleichlich groß. Optisch sieht die Sockelverkleidung aus wie eine massive Sandsteinverkleidung oder massive Fenstergewände. Der Haussockel mit Sandstein Verblendern wird dabei selbst zu Highlight der Fassade.

Online Baustoffhandlung für flexiblen Sandstein, flexiblen Rollbeton, Sandsteinsockel, Sandstein Verblender, flexiblen Marmor in Form von Bahnenware, Fliesen, Fournier, Verbundplatten, Vorhangfassaden, Küchenrückwände aus Beton etc. mit weltweitem Versand und Export. Für Möbelbau und Möbelindustrie bietet samera auch Möbellinoleum der Linie Furniture Desktop Linoleum in kleinen und großen Mengen an.

