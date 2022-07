Autoankauf Klick: Unser Autoankauf im Internet funktioniert ganz einfach per Klick

Unser Autoankauf im Internet funktioniert ganz einfach per Klick. Die Verkäufer*innen erhalten aufgrund ihrer ersten Angaben zum Fahrzeug eine genaue Schätzung zum Ankaufspreis. Berücksichtigt werden beim Gebrauchtwagen Ankauf die Marke, das Modell, das Baujahr, der Kilometerstand, der Zustand und die Ausstattung des Wagens.

Autoankauf im Internet: Wie genau sind die Schätzpreise?

Wenn Autoverkäufer online ihren Wagen sehr genau beschreiben, lässt sich der Ankaufspreis fast auf den Euro genau berechnen. Das letzte Wort haben freilich unsere Experten, die das Auto vor dem Gebrauchtwagen Ankauf begutachten. Zu deutlichen Preisabweichungen kommt es jedoch nur, wenn online die übermittelten Informationen nicht exakt waren. In diesem Fall passt der Fachmann den Preis den Unterschieden entsprechend etwas an. Er kann sich sogar erhöhen, wenn der Wagen beispielsweise jünger ist, als es der Verkäufer vorab angegeben hatte.

Wie erfolgt die Bezahlung beim Gebrauchwagen Ankauf?

Die Verkäufer*innen entscheiden selbst, wie sie den vereinbarten Kaufpreis erhalten. Sie können das Geld nach Abschluss des Kaufvertrages und der Übergabe der Zulassungen Teile I und II, der HU/AU-Papiere sowie der Schlüssel in bar entgegennehmen. Andernfalls erfolgt auf ihren Wunsch eine sofortige Überweisung. Wir zahlen als ankaufendes Unternehmen stets Tageshöchstpreise, die regelmäßig die Angebote anderer Händler übertreffen. Das liegt am effizienten Ablauf beim online durchgeführte Autoankauf. Dieser spart viel Verwaltungsaufwand und damit Kosten. Diese Einsparungen geben wir direkt in Form höherer Ankaufspreise an die Kunden weiter.

Fahrzeuge für den Auto Export

Viele Halter von älteren oder beschädigten Kraftfahrzeugen fragen sich, ob diese für einen Autoankauf beim Händler überhaupt infrage kommen. Betroffen sind Autos mit einem Motor- oder Getriebeschaden und mit deutlichen Unfallschäden. In der Tat nehmen wir auch diese Wagen bei unserem Gebrauchtwagen Ankauf entgegen und unterbreiten hierfür sogar sehr interessante Angebote. Es gibt für solche Fahrzeuge drei grundsätzliche Verwendungszwecke:

#1 Sie werden von einer unserer Partnerwerkstätten instand gesetzt.

#2 Sie gehen in den Auto Export.

#3 Sie werden von einer einheimischen Werkstatt zur Ersatzteilgewinnung ausgeschlachtet.

Der Auto Export ist eine sehr häufige Option, die sich gut begründen lässt. Werkstätten in Deutschland können aufgrund hoher Personal- und Investitionskosten bei Weitem nicht so günstig arbeiten wie ihre Kollegen in Osteuropa, Nordafrika oder dem Nahen Osten. Wenn wir jedoch dorthin die Fahrzeuge nach dem Autoankauf exportieren, haben sie ein zweites Leben vor sich. Das kommt unseren Kunden und den Menschen in den dortigen Ländern zugute. Alle Seiten profitieren. Daher sollten Halter von solchen Wagen nicht zögern, uns diese für den Gebrauchtwagen Ankauf anzubieten. Sie müssen nicht immer auf den Schrottplatz.

Autoankauf mit Rundumservice

Wenn Kunden an uns ihr Kraftfahrzeug verkaufen, können sie sich auf einen Rundumservice verlassen. Dieser beinhaltet folgende Leistungen:

Preisschätzung online und genaue Preisermittlung durch eine Expertenbegutachtung

auf Wunsch kostenlose Abholung des Autos (besonders wichtig bei nicht fahrtüchtigen Wagen)

sofortige Auszahlung in bar oder per Überweisung nach den Wünschen der Verkäufer

zeitnahe Abmeldung des Fahrzeugs

Das bedeutet: Die Autoverkäufer haben nach dem ersten Kontakt mit uns praktisch keinen Aufwand mehr. Lästige Behördengänge oder das Beschaffen von teuren Überführungskennzeichen entfallen. Selbstverständlich wird die Transaktion rechtssicher per Vertrag abgesichert.

Unser Gebrauchtwagen Ankauf: Vorteile gegenüber einem Privatverkauf