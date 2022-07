Wegweisender ökologischer Schulneubau aus Holzmodulen in München-Neuperlach steht nach nur einem halben Jahr

Münchner Stadtminister Clemens Baumgärtner ist begeistert, Holzschiff MS Gile als Symbol für Vielfalt und Toleranz auf dem Schuldach verankert

München, 28. Juli 2022 – Nach nur rund sechs Monaten Bauzeit in ökologischer modularer Holzbauweise nach den höchsten Standards steht in Neuperlach das neue Münchner Symbol für eine erfolgreiche innerstädtische Nachverdichtung. Das Schulgebäude für 320 Grund- und Mittelschulkinder auf der Freifläche über der Tiefgarage einer sanierten Gewerbeimmobilie an der Albert-Schweitzer-Straße 62-68 konnte nur durch den Einsatz des Baustoffes Holz mit seinem geringen Gewicht und seinen gleichzeitig hervorragenden statischen Eigenschaften umgesetzt werden. Es besticht durch bestmögliche Energieeffizienz und vor allem die Eigenschaft von Holz als hervorragendes CO2-Depot. Durch eine geschickte Planung konnte außerdem der Betrieb der Tiefgarage während der gesamten Bauphase aufrechterhalten werden.

Als `Krönung´und ein Zeichen für Vielfalt und Toleranz sowie als Spiel- und Leergerät ankert nun auf dem Dach der künftigen Montessori-Schule in Neuperlach das von Eltern und Kindern gebaute Holschiff MS Gile, das zuvor als Teil der „Bootspa­rade für Viel­falt“ von Ramers­dorf nach Neu­per­lach gezo­gen wurde. Stadtminister Clemens Baumgärtner stand Pate während der Aktion.

Sabrina Militello, Geschäftsführerin von THE BOXX SOLUTION: „Clemens Baumgärtner, unser Referent für Arbeit und Wirtschaft der Landeshauptstadt München, hatte erst vor wenigen Monaten den offiziellen Startschuss für den Bau der Schule gegeben. Und schon in diesem Juli konnte er sich ein Bild von dem inzwischen fertiggestellten Holzmodulbau machen und war wie alle Projektbeteiligten und Besucher hellauf begeistert. Ich denke, dass wir als Projektplaner dieses außergewöhnlich nachhaltigen und in seiner Art in Deutschland einmaligen Schulbaus auch ein wenig stolz sein dürfen, was wir hier gemeinsam mit unseren Projektpartnern für die Stadt und im Speziellen das Quartier an der Albert-Schweitzer-Straße auf die Beine gestellt haben. „

Mieter und Betreiber wird die Internationale Montessori Schule München Campus di Monaco, die das Gebäude nach dem nun laufenden Innenausbau voraussichtlich im Herbst 2022 beziehen wird.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

THE BOXX Solution

Frau Sabrina Militello

Hochfeldstraße 28

83684 Tegernsee

Deutschland

fon ..: +49 (0)160 – 908 575 68

web ..: https://www.theboxx-solution.de

email : s.militello@theboxx-solution.de

Über THE BOXX SOLUTION

THE BOXX SOLUTION entwickelt, plant und realisiert gemeinsam mit etablierten Holzbau-Unternehmen Gebäude in nachhaltiger, zeitsparender und nachhaltiger Bauweise. Wir bieten damit Zugang zu einer der effizientesten Formen zeitgemäßen Bauens. Die Realisierung von Gebäuden in Massivholz-, Holzmodul- und entsprechender Hybridbauweise als Verbindung zwischen Holz und Stahl bzw. Beton ist aus unserer Sicht ideal: denn durch Einsatz einer kostengünstigen und zeitgemäßen Bautechnologie bietet sich die Möglichkeit, Neubauten und Nachverdichtungsprojekte, wie beispielsweise die Aufstockung von Dach- und Parkflächen zu bezahlbarem Preis und mit deutlich reduzierter Bauzeit anzubieten und damit eine Antwort auf die kritische Marktsituation, insbesondere in Großstädten, zu schaffen. Zudem bietet die aktuelle optimierte Förderlandschaft perfekte Bedingungen, um Gebäude in ökologischer und energieeffizienter Bauweise umzusetzen.

Pressekontakt:

THE BOXX Solution

Frau Sabrina Militello

Hochfeldstraße 28

83684 Tegernsee

fon ..: +49 (0)160 – 908 575 68

email : s.militello@theboxx-solution.de