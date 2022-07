Tefal eröffnet Store im ALEXA

Premiere in Berlin

Alles, was den Alltag in Küche und Haushalt leichter macht, gibt es im neuen Tefal Store im ALEXA am Alexanderplatz. Am 15. Juli eröffnete die Marke ihre erste Berliner Filiale im Erdgeschoss des beliebten Shopping- und Freizeitcenters. Der Shop bietet auf rund 180 Quadratmetern ein breites Sortiment an Haushalts- und Elektrogeräten: Von Pfannen und Töpfen über Standmixer, Küchenmaschinen und Küchenhelfer bis zu Staubsaugern, Bügelsystemen oder Kaffeevollautomaten. Shopmanagerin Neda Hossein und ihr Team freuen sich darauf, die Besucherinnen und Besucher im ALEXA individuell zu beraten. Der Shop begrüßt die Kundinnen und Kunden mit exklusiven Eröffnungsaktionen und großzügigen Rabatten von bis zu 80 Prozent auf ausgewählte Produkte. Für die Vermietung verantwortlich war Sonae Sierra. Die Immobilienspezialisten managen das ALEXA im Auftrag der Eigentümerin Union Investment.

„Es ist uns wichtig, auf die Bedürfnisse unserer Kundschaft einzugehen und ihnen eine vielseitige Auswahl an Shops zu bieten. Da unsere Besucherinnen und Besucher viel Wert auf Genuss und Komfort legen, freuen wir uns über die Eröffnung von Tefal. Der neue Store ergänzt unser Angebot im Bereich Haushalt und Wohnen optimal“, sagt Oliver Hanna, Center Manager des ALEXA.

Innovative Alltagshelfer in Marken-Qualität

In über 25 Stores in Deutschland, Österreich und der Schweiz bietet Tefal Originalprodukte von Tefal, Krups, Moulinex, Rowenta, Emsa und Lagostina an. Die große Markenvielfalt ermöglicht es, einen einzigartigen Produktmix innovativer Helfer für Küche und Haushalt zu präsentieren: Vom Koch-Automaten bis zur Kaffeemaschine, vom Dampfgarer über Zubehör zum Garen, Rühren, Zerkleinern, Mixen und Aufbewahren bis zum Putzhelfer – die Produktpalette im Tefal Store spricht alle an, die sich die tägliche Hausarbeit erleichtern wollen und auf Innovation, Langlebigkeit und Marken-Qualität zu fairen Preisen setzen.

Über ALEXA

Seit der Eröffnung im September 2007 ist das ALEXA am Alexanderplatz mit mehr als 170 Geschäften inklusive 20 Restaurants und 16 S-Bahnbögen auf einer Gesamtmietfläche von über 56.000 Quadratmetern (GLA) zum Publikumsmagneten im historischen Zentrum Berlins avanciert. Seinen Namen verdankt das Einkaufs- und Freizeitcenter der zentralen Lage direkt am Alexanderplatz in Berlin-Mitte. Betreiber ist der internationale Immobilienspezialist, Sonae Sierra ( www.sonaesierra.com) aus Portugal.

