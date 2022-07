Das Haus aufwerten mit einer neuen Terrasse

Eine Terrasse am Haus bietet vielfältige Nutzungsmöglichkeiten

Gut zu wissen:

– gemütliches Plätzchen zum Entspannen oder zum Grillen

– perfekter Übergang zum Garten

– optische Aufwertung von Haus und Garten

– mit Eigenarbeit günstig anzulegen

Mit einer Terrasse Haus und Garten aufwerten

Wer eine Terrasse anlegt, kann eine ideale Verbindung zwischen Haus und Garten schaffen und im Sommer den Wohnraum nach draußen erweitern. Beim Bau einer Terrasse kommt es auf gute Planung, den richtigen Bodenbelag und eine elegante Ausstattung mit Gartenmöbeln an. Im Folgenden erhalten Sie einige nützliche Tipps und Hinweise für den Terrassenbau. Selbstverständlich bietet eine gepflegte Terrasse auch Vorteile bei Verkauf oder Vermietung der Immobilie.

Die Planung der Terrasse

Lage, Art und Größe der Terrasse hängen von der Nutzung und den räumlichen Gegebenheiten ab. Zum gemütlichen Beisammensein mit Freunden, zum Grillen, zum Sonnenbaden oder als Spielfläche für die Kinder können Sie sich mit etwas Engagement eine passende Terrasse anlegen. Wer die Terrasse zum Sonnenbaden nutzen möchte, sollte sie nach Süden ausrichten. So können Sie besonders viele Sonnenstunden ausnutzen. Zum Grillen und Essen ist dagegen eine Ausrichtung nach Westen ideal, weil dann das warme Abendlicht ausgenutzt werden kann, während tagsüber die Hitzentwicklung nicht so stark ausfällt. Überprüfen Sie am besten selbst die Lichtverhältnisse rund ums Haus, um einen idealen Platz für die Anlage einer Terrasse zu finden. Selbstverständlich spielen dabei auch bauliche Voraussetzungen eine Rolle, wenn es darum geht, wie der Zugang zur Terrasse gestaltet werden soll. Wer die Terrasse zum Grillen, Essen oder zum gemütlichen Beisammensein nutzen möchte, sollte genug Platz einplanen. Die Terrasse kann übrigens bei der Wohnfläche eines Hauses berücksichtigt werden. Hier kann Ihnen ein kompetenter Immobilienmakler weitere Informationen dazu geben. Um Gartenmöbel gut aufstellen zu können, sollte die Terrasse nicht kleiner sein als mindestens drei mal drei Meter. Auch für die dekorative Gestaltung mit Kübelpflanzen sollte genügend Raum eingeplant werden.

Design und Bodenbelag

Besonderer Beliebtheit erfreut sich bei der Terrassengestaltung aktuell ein Natur-Look. Dafür eignet sich eine Begründung mit Stauden und Sträuchern. Darüber hinaus passt dazu ein Terrassenboden aus Naturstein oder Holz. Wenn sich zudem noch ein Gartenteich in der Nähe befindet, entsteht ein gemütliches und angenehmes Mikroklima. Für den Boden der Terrasse kommen viele verschiedene Beläge in Betracht. Neben Holz und Natursteinplatten sind auch Fliesen und Beton eine Lösung. Moderne Terrassendielen aus WPC sind besonders pflegeleicht und wetterfest. Außerdem heizt sich das Material in der Sonne nicht so schnell auf wie Bodenbeläge aus Stein.

Beleuchtung und Sonnenschutz

Zur Ausstattung jeder Terrasse sollten Beleuchtung und Sonnenschutz gehören. Mit Markisen, Sonnenschirmen oder Sonnensegeln können Sie sich auch im Hochsommer ein schattiges Plätzchen verschaffen. Für eine stimmungsvolle Beleuchtung sorgen Wandlampen und Strahler, die nach Bedarf ausgerichtet werden können. Solarleuchten sind eine umweltfreundliche Alternative. Eine indirekte Beleuchtung mit warmweißem Licht sorgt für eine besonders angenehmes Ambiente.

Fazit: Einfach, schnell und günstig zur eigenen Terrasse

Mit einer neuen Terrasse schaffen sie ein gemütliches Plätzchen und einen idealen Übergang vom Haus zum Garten.

Die Anlage muss nicht teuer sein, wenn Sie einige handwerkliche Arbeiten in Eigenleistung erledigen. An Materialkosten fallen bei einer Steinterrasse ca. zwischen 75 und 100 Euro je Quadratmeter an. Für Holzterrassen zahlen Sie 100 bis 125 Euro je Quadratmeter.

