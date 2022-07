Swiss Hospitality Collection bekommt Verstärkung: Wilhelm K. Weber im Verwaltungsrat

Der Hotelexperte und neue Verwaltungsratspräsident der Kooperation privat geführter Hotels ist nun mitverantwortlich für den Ausbau des bestehenden Angebots.

Die Anforderungen an die Hotellerie haben sich massiv verändert. Somit muss auch das Leistungsspektrum der Swiss Hospitality Collection ausgebaut werden, um für die Zukunft weiterhin gut aufgestellt zu sein. Wilhelm K. Weber, der seit vergangener Woche nun für die Geschicke der Swiss Hospitality Collection verantwortlich ist, hat sich zum Ziel gesetzt, die Kooperation für Hoteliers noch attraktiver zu gestalten. Bis vor Kurzem verantwortete er für Kempinski die globale Revenue- und Digitalstruktur und ist unter anderem seit diesem Frühjahr Fachvorstand des Branchenverbands Hospitality Sales & Marketing Association Deutschland e.V. (HSMA): „Die Aufgabe ist unheimlich reizvoll, denn die Herausforderungen sind gross und in den kommenden Jahren wird die Innovation aus der Individualhotellerie kommen. Die Swiss Hospitality Collection vereinigt bereits heute einige der innovativsten Hoteliers der Schweiz“, so Wilhelm K. Weber.

Strategische Schwerpunkt Themen der Swiss Hospitality Collection sind Talent, Technology, Sustainability und Profitability. „Diese Themen sind anspruchsvoll, wenn man sie allein angeht, und genau hier setzen wir mit einer starken Gemeinschaft an“, ergänzt Gianluca Marongiu, der ebenfalls in den Verwaltungsrat gewählt wurde. Er hat die Swiss Hospitality Collection als Co-Founder massgeblich geprägt. „Es sind anspruchsvolle Zeiten, aber wir glauben an unsere innovative Kooperation und bauen auch das Team weiter aus.“

Alexander Manz, der in den vergangenen zehn Jahren die Swiss Hospitality Collection mit aufgebaut hat, scheidet als Verwaltungsratspräsident und Aktionär aus: „Ich bin stolz eine Vereinigung von rund 50 Schweizer Privathotels mit aufgebaut zu haben. Doch für jede Entwicklungsphase einer Firma gibt es ein entsprechendes Team. Daher freue ich mich, dass mit Wilhelm K. Weber und Gianluca Marongiu zwei Freunde und erfahrene Profis die Verantwortung für die weitere Entwicklung der SHC übernehmen.“

Welche Aktivitäten im Detail geplant sind, will Wilhelm K. Weber noch nicht verraten: „Die Strategie steht, aber in den nächsten Wochen möchte ich mit möglichst allen Mitgliedern das persönliche Gespräch suchen. Basierend auf dem Feedback unserer Hoteliers werden wir dann die Prioritäten und die Reihenfolge bestimmen. Wer uns kennt, der weiss, dass es spannend wird“.

