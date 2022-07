Wie ein Start-Up die Logistikbranche revolutioniert

Ein Lagerkarton erobert von Ahaus aus die Lager- und Logistikbranche

Ahaus – Genial einfach und einfach genial – das ist der Lagerkarton, den ein

Start-Up aus Ahaus auf den Markt gebracht hat. Eine Erfolgsgeschichte, deren

Ende noch nicht absehbar ist.

Deutschlands Lager sind voll mit unterschiedlichsten Waren

– meist gepackt in Plastikboxen oder Metallwannen. Wie Lagerhaltung auch nachhaltig und

deutlich umweltfreundlicher aussehen kann, dazu hat sich ein Ahauser Start-up um Sebastian Welp

und Niklas Meier Gedanken gemacht und seine Ideen gleich

in die Tat umgesetzt. Herausgekommen ist der Lagerkarton, für den es seit

Kurzem ein Patent gibt und der „die Lager- und Logistikbranche revolutionieren

wird“. Eigentlich arbeitet Sebastian Welp in einer Textildruckerei in Gronau. Und genau

dort traten die Probleme auf. „Wir hatten unsere Waren auch in Plastikboxen

gelagert. Ständig waren die Boxen zu klein, oder sie gingen schnell kaputt und wir

mussten für relativ viel Geld neue Boxen besorgen“, erzählt Sebastian Welp.

Deshalb machte man sich daran, eine kostengünstigere und vor allem

umweltfreundlichere Lösung zu finden.

Da es aber keine adäquate Lösung auf

dem Markt gab, wurde kurzerhand eine erfunden. „Manchmal ist wirklich

einfach, gute Lösungen zu finden“, sagt Sebastian Welp. Gute Lösung zum

kleinen Preis Neben den deutlich geringeren Kosten, die die Lagerkartons verursachen, sind

sie auch noch nachhaltiger. „Die Produktion eines Kartons verbraucht nur ein

Fünftel der Energie, die eine Kunststoffkiste verschlingen würde“, macht

Sebastian Welp deutlich, dass auch der Umweltschutz mit Fokus stand. Die

Kartons wurden über fast acht Jahre ausgiebig im eigenen Unternehmen

getestet, ehe sie auf den Markt kamen. Dazu wurden das Design patentrechtlich

geschützt und auch der Name Lagerkarton darf nicht mehr von anderen Firmen

genutzt werden. Das alles passierte bis März 2022, und seitdem ist der Karton auf dem Markt und

nichts mehr, wie es vorher war. „Wir können uns vor Anfragen und Aufträgen

kaum retten“, berichtet Sebastian Welp. Bei dem Unternehmen, das die Kartons

produziert, kletterte die Firma Lagerkarton innerhalb kürzester Zeit in den

Bereich der stärksten Kunden. „Das ist unser Vorteil, unsere Ware wird

bevorzugt produziert und geliefert“, so Welp. Das bedeutet, dass von der

Bestellung im Werk bis zur Lieferung an das Lager in der Dieselstraße im Idealfall

nur rund eine Woche vergeht. Flexibles Konzept überzeugt

Das Konzept der Lagerkartons kann nicht nur durch Nachhaltigkeit, sondern

auch durch Flexibilität punkten. Die Lagerkartons sind so bemessen, dass sie

exakt auf Europaletten passen. Jeweils vier der großen Kartons oder sechs der

kleineren Variante bilden eine Schicht. Durch aufstehende Laschen lassen sich

weitere Schichten stabil darüber stapeln. „Wir wollten aber gern auch noch eine

mobile Lösung anbieten und sind auf einen kleinen Wagen gekommen, auf dem

man die Lagerkartons stapeln kann“, erzählt Sebastian Welp.

So kann man sich zum Beispiel im Versandhandel ein Produkt in vielen

verschiedenen Farben an den Arbeitsplatz holen und muss nicht immer für jede

einzelne Bestellung an das entsprechende Regal laufen. Ein weiterer Vorteil: Sie

sind mit wenigen Handgriffen zusammengefaltet und können, wenn sie gerade

nicht gebraucht werden, auch genauso schnell wieder auseinandergebaut

werden. Noch betreiben Sebastian Welp und sein Cousin und Geschäftspartner Niklas

Meyer Lagerkarton nur nebenberuflich. „Im Hauptberuf bin ich Vertriebler in der

Textilfirma meines Vaters“, sagt Sebastian Welp schmunzelnd, wohl wissend, dass

in absehbarer Zeit eine andere Lösung her muss. Kundenakquise und das

Beantworten von Mails geht aktuell meist nach Feierabend oder am

Wochenende vonstatten.

Auch die Annahme der Ware am Lager an der Dieselstraße in Ahaus und das

Versenden an den Kunden passiert meist an nur einem Tag. „Wie lange das so

noch gut geht, kann ich nicht sagen. Fakt ist, dass die Zahl der Kunden immer

größer wird und wir mit immer größeren Bestellmengen konfrontiert sind“,

berichtet Welp. Namhafte Kunden sind schon dabei

Das Produkt, im Moment gibt es drei Varianten des Lagerkartons, ist in ständiger

Weiterentwicklung. „Natürlich gibt es auch Anfragen von Kunden, die speziell

auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Kartons haben möchten. Hier sind wir im

ständigen Austausch und schauen, was sich lohnt und was auch möglich ist“,

betont Sebastian Welp.

