Pension & Appartements am Rande der Lüneburger Nordheide

Die Pension Hainbuch bieten ihren Gästen im Süden Hamburgs schöne Zimmer und Ferienwohnungen.

Südlich der Hansestadt Hamburg, am Rande der Lüneburger Heide, liegt die Pension Hainbuch. Der Beherbergungsbetrieb verfügt über Ein- und Zweizimmerappartements, Einzelzimmer, Doppelzimmer, Monteurwohnungen und Ferienwohnungen. Für eine besondere Entspannung sorgen zudem eine Sauna, der großzügige Garten sowie eine schöne Terrasse. Hinzu kommt die herrliche Lage in der Ortschaft Rosengarten nahe der Stadt Buchholz, in unmittelbarer Nähe zum Wald.

Unweit der Pension Hainbuch befinden sich zudem viele Möglichkeiten zur ausgiebigen Freizeitgestaltung, wie etwa ein Freibad und eine Tennishalle. Wer sich für den Golfsport begeistern kann, kommt auf dem nicht weit entfernten Golfplatz voll auf seine Kosten. Außerdem ist der legendäre Heidepark Soltau, der kleine und große Besucher gleichermaßen begeistert, nur 50 Kilometer entfernt. Für die lukullischen Genüsse sorgt die ortsansässige Gastronomie. Für alle, die eine Radtour durch die Lüneburger Heide machen möchten, steht zudem Fahrräder zur Verfügung. Detaillierte Informationen zu möglichen Zielen von Radtouren, Wanderungen und Tagesausflügen erhält man in der Pension ebenfalls.

Die Zimmer, Appartements und Monteur- bzw. Ferienwohnungen verfügen über eine komfortable Ausstattung. Selbst das günstigste Einzelzimmer verfügt über eine voll ausgestattete Küche. Hinzu kommen Highspeed Internet, TV und Radio. Für das klassische Bed and Breakfast wird auf Wunsch auch ein Frühstück serviert.

Der zugehörige Garten befindet sich direkt am Haus und ist ideal zum ausgiebigen Ausspannen geeignet. Gleiches gilt für die zugehörige Terrasse – und für die ganz besondere Erholung kann die hauseigene Sauna genutzt werden.

Noch mehr Informationen über die Pension Hainbuch, die Ein- und Zweizimmerappartements, Einzelzimmer, Doppelzimmer, Monteurwohnungen und Ferienwohnungen sowie die Sehenswürdigkeiten und Besonderheiten der Region finden sich auf der Internetpräsenz des Hotelleriebetriebs. Die freundlichen Mitarbeiter stehen zudem gerne zur Verfügung, um Fragen zu beantworten und Buchungen entgegenzunehmen.

Die Pension Hainbuch liegt am Rand der Lüneburger Heide, im Stieglitzweg in Rosengarten, im Süden vom Landkreis Hamburg. Der Hotelleriebetrieb verfügt über gut ausgestattete Ein- und Zweizimmerappartements, Doppelzimmer, Ferienwohnungen und Monteurswohnungen. Die Pension hat eine hervorragende Verkehrsanbindung und ist für die Gäste dadurch einfach zu erreichen, auch ohne eigenes Kraftfahrzeug. Die Region bietet darüber hinaus vielfältige Möglichkeiten für ausgedehnte Freizeitaktivitäten vom Golfplatz bis zum Themenpark.

