Honest & Rare sammelt 250.000EUR ein

Der Getränkemarktplatz Honest & Rare sammelt Geld für die Internationalisierung und das weitere Wachstum der Plattform ein.

Der Berliner Getränkemarktplatz Honest & Rare hat in der letzten Finanzierungsrunde vom Juni 2022 250.000EUR eingesammelt. Lead Investor ist das kanadische Loyal VC. Daneben sind drei Berliner Business Angels an der Runde beteiligt. Das Geld wird in die internationale Expansion der Plattform und das weitere Wachstum des Getränkeangebots investiert. Ab 2023 wird das Sortiment außerdem um Snacks sowie Getränke- und Barzubehör erweitert.

„Unsere Vision ist es, einen gemeinsamen europäischen Getränkemarkt zu schaffen. Wir möchten, dass Menschen aus ganz Europa Getränke aus allen europäischen Ländern entdecken und bestellen können. Sowohl Angebot als auch Nachfrage sind bei Getränken immens. Allerdings ist der Markt noch sehr fragmentiert und unübersichtlich für Kundinnen und Kunden. Das wollen wir ändern“, so Yascha Roshani, Mitgründer und Geschäftsführer der Plattform.

Aktuell umfasst das Angebot 3.000 alkoholische und alkoholfreie Getränke, die von 280 unabhängigen Händlern und Manufakturen über den Marktplatz verkauft werden. Strategie des Start-ups ist es, das größte Getränkeangebot sowie die beste Shopping Experience beim Kauf von Getränken zu bieten. „Der Onlineeinkauf von Lebensmitteln und Getränken ist laut Handelsverband Deutschland eine der am stärksten wachsenden Produktgruppen und ist 2021 doppelt so schnell gewachsen wie Nonfood. Dieser Trend wird sich weiter verschärfen. Dieses Momentum wollen wir gemeinsam mit unseren Verkäufern nutzen und unser Produkt mit der Internationalisierung weiter verbessern.“

Über Honest & Rare

Honest & Rare ist ein Online-Marktplatz für seltene und außergewöhnliche Getränke. Händler und regionale Hersteller bieten ihre Produkte über die Internetplattform zum Verkauf an, um mehr Sichtbarkeit und Reichweite zu gewinnen. Kund*innen erhalten dadurch Zugang zu schwer erhältlichen Getränken. Das Angebot umfasst Bier, Spirituosen, Wein, Kaffee und Erfrischungsgetränke.

