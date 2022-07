Wie pflegt man Zahnimplantate richtig, und halten sie dadurch länger?

Zahnimplantate sind wohl der aktuell beste Ersatz für Zähne, die ausgefallen sind. Allerdings sollten sie gut gepflegt werden, damit sie lange haltbar sind und der Träger viel Freude damit hat.

Dillingen, 07.07.2022 – Regelmäßige Implantat Pflege hilft für lange Haltbarkeit

Implantate haben den Bereich der zahnärztlichen Behandlung erweitert. Sie bieten den Patienten einen langlebigen, komfortablen und stabilen Zahnersatz. Überall dort, wo die natürlichen Zähne nicht mehr vorhanden sind, werden sie durch künstliche Zähne ersetzt. Implantate können Zahnlücken schließen, als Brücke für Teilprothesen dienen und Vollprothesen im Kieferknochen verankern.

Genau wie die natürlichen Zähne benötigen auch sie gründliche Reinigung und Pflege. Gute Mundhygiene dient als Vorsorge und kann weitere Zahnerkrankungen und Zahnausfälle verhindern. Zudem verlängert sie die Haltbarkeit des Zahnimplantat.

Besondere Aufmerksamkeit für Ihr Zahnimplantat

Ein natürlicher Zahn wird von einem Halteapparat aus Zahnfleisch, Kieferknochen und Haltefasern gehalten. Wird der Zahn entfernt, geht der Halt verloren. Nach dem Einsatz eines Implantats wird dieses hauptsächlich vom Kieferknochen gehalten. Die Haltefasern fehlen, das Zahnfleisch liegt locker am Implantat. Das verstärkt die Anfälligkeit der künstlichen Zahnwurzel gegen Entzündungen. Bakterielle Infektionen können das Implantat sogar angreifen. Über ein entzündetes Zahnfleisch kann die Infektion bis zum Kieferknochen vor dringen.

Pflege für die Haltbarkeit von Zahnimplantaten

Wurde das Implantat neu gesetzt, ist der Bereich an dieser Stelle sehr empfindlich. Während der Zeit der Heilung sollten Sie die Stelle mit weicher Zahnbürste reinigen. Eine spezielle Lösung für die Mundspülung ist wichtig, damit alles in Ruhe mit dem Kieferknochen verwachsen kann. Nach der Abheilung muss die Implantat Pflege unbedingt regelmäßig durchgeführt werden, damit die Haltbarkeit Zahnimplantat gewährleistet ist.

Eine Zahnbürste mit mittelharten bis weichen Borsten ist zu empfehlen. Wichtig ist die Reinigung der Zwischenräume, da sich Plaque oder Zahnstein ablagern können. Schon kleine Stellen können Entzündungen auslösen. Die Reinigung der Zahnzwischenräume und Implantat Pfeiler ist wichtig, bei engen Stellen ist Zahnseide ideal.

Professionelle Reinigung für die Implantat Pflege

Für die Haltbarkeit Zahnimplantat bedarf es unbedingt der richtigen Pflege. Gute Mundhygiene und regelmäßige Kontrollbesuche beim Zahnarzt sind unabdingbar. Ein bis zwei Mal im Jahr gehört eine Prophylaxe – also professionelle Zahnreinigung – auf den Plan. Diese können Sie in Ihrer Zahnarztpraxis durchführen lassen. Dabei werden alle harten und weichen Beläge an den besonders anfälligen Stellen beseitigt.

In der Zahnklinik Saarland, beim Team um Dr. Lamest, sind Sie bei allen Fragen rund um Implantat als auch die Implantat Pflege in besten Händen. Alle Mitarbeiter setzen sich dafür ein, dass sich jeder Patient wohl fühlt. Modernste Technik mit innovativen Behandlungsmethoden werden in angenehmem Ambiente durchgeführt. Eine optimale Versorgung beim Implantieren und nach dem Eingriff bietet die beste Voraussetzung für lange Haltbarkeit des Zahnimplantats. Das Praxisteam hält sich durch ständige Fortbildungen auf hohem Niveau in Sachen Behandlungen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Praxisklinik für zahnärztliche Chirurgie und Implantologie

Herr Dr. Christian Lamest und Kollegen

Stummstraße 33

66763 Dillingen

Deutschland

fon ..: 06831-894440

web ..: https://www.zahnkliniksaarland.de/

email : kontakt@zahnkliniksaarland.de

Die Praxisklinik für zahnärztliche Chirurgie und Implantologie, welche zudem noch zahlreiche weitere zahnärztliche Praxen auf dem Gebiet der Zahnärztlichen Chirurgie und Implantologie betreut, befindet sich in Dillingen.

Pressekontakt:

Praxisklinik für zahnärztliche Chirurgie und Implantologie

Herr Dr. Christian Lamest und Kollegen

Stummstraße 33

66763 Dillingen

fon ..: 06831-894440

web ..: https://www.zahnkliniksaarland.de/

email : kontakt@zahnkliniksaarland.de