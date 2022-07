Künstliche Intelligenz und Data-Science Podcast geht live

Auf Künstliche Intelligenz und Data-Science spezialisiertes Unternehmen Ailio aus Bielefeld startet Podcast um die Themen zu entzaubern!

Ailio ist ein auf Data-Science und Künstliche Intelligenz spezialisierter Dienstleister aus Bielefeld und Hamburg.

Wir haben einen Podcast gestartet in dem wir in lockerem Schnack mit Kollegen, Gästen und Partnern über unsere Themen diskutieren.

Spannende Use-Cases und Success-Stories, Geschichten aus dem Alltag, Herausforderungen und vieles mehr!

Am Ende ist KI keine Raketenwissenschaft und wir wollen euch zeigen warum.

Der Podcast ist für Techies, technische Entscheider und Data-Science interessierte gedacht.

Reinhören und abonnieren auf:

https://ailionauten.podigee.io/

Unsere Spezialisierung auf die Arbeit mit Daten und intelligenten Systemen macht Ailio zur ersten Wahl, wenn es um die Automatisierung Ihrer Arbeitsabläufe und Prozessketten geht. Sie ersetzen mit uns nicht einfach nur analoge Arbeitsschritte, Sie heben Ihr Unternehmen auf das nächste Level und schenken gleichzeitig Konsumenten Einkaufserlebnisse in einer ganz neuen Qualität. Dabei profitieren Sie kontinuierlich von unserer langjährigen Erfahrung im Umgang mit Digitalisierungsprojekten.

Kontakt

Ailio GmbH

Aleksander Fegel

Buddestr 9

33602 Bielefeld

0521 963 017 88

afegel@ailio.de

http://ailio.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.