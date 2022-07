Augenarzt für Neuss: Laserbehandlung bei Makuladegeneration?

Noch zu wenige Studien zur Lasertherapie bei Makuladegeneration, mahnt Augenarzt für Neuss

NEUSS. Bisher gibt es keine wissenschaftlich ausreichend erforschte, alternative Therapie bei altersbedingter Makuladegeneration (AMD) außer der intravitrealen operativen Medikamentengabe (IVOM). Augenarzt Benno Janßen verweist dazu auf eine gemeinsame Stellungnahme der augenärztlichen Fachgesellschaften Deutsche Ophthalmologische Gesellschaft (DOG), Retinologische Gesellschaft (RG) und des Berufsverbands der Augenärzte Deutschlands (BVA). Sie haben auf Grundlage aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse eine gemeinsame Position zur Lasertherapie von sogenannten Drusen bei AMD veröffentlicht. Bei Drusen handelt es sich um extrazelluläres Material, das sich bei AMD auf der Netzhaut ablagert.

Augenarzt für Neuss verweist auf Stellungnahme der Fachgesellschaften zur Lasertherapie bei AMD

Eine Lasertherapie der Netzhaut, insbesondere im Bereich des retinalen Pigmentepithels (RPE) zielt darauf, das Fortschreiten der AMD zu verhindern. Durch Laserimpulse sollen Drusen und Pigmentveränderungen abgebaut werden. Im Ergebnis soll sich die Funktionsfähigkeit der gesamten Netzhaut erholen. Benno Janßen weist darauf hin, dass es durch eine konventionelle Lasertherapie zu einer Schädigung von Photorezeptoren im Bestrahlungsfeld kommen kann und der Fortschritt der AMD keinesfalls gesichert verhindert wird. Die Fachgesellschaften sprechen sich deshalb nach vorliegendem Kenntnisstand gegen eine Lasertherapie bei trockener AMD aus.

Augenarzt für Neuss macht gute Erfahrungen mit IVM bei Makuladegeneration

Auch in Bezug auf eine sogenannte selektive Retinatherapie (SRT) mit einem Nanosekunden-Laser zur Behandlung von Makuladegeneration zeigt sich Augenarzt Benno Janßen in Übereinstimmung mit den augenärztlichen Fachverbänden skeptisch. Derzeit liege noch kein wissenschaftlicher Nachweis vor, dass sich eine entsprechende Lasertherapie positiv auf den Verlauf einer AMD auswirkt. Nach Empfehlungen der Fachgesellschaften sollten daher Lasertherapien bei trockener AMD ausschließlich innerhalb von klinischen Studien durchgeführt werden. Benno Janßen: „Bei der altersbedingten Makuladegeneration machen wir nach wie vor die besten Erfahrungen mit der intravitrealen Medikamentengabe, die bei frühzeitiger Anwendung den Verlauf der Netzhauterkrankung deutlich verlangsamen kann.“

