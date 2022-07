Familienexperte aus Rüsselsheim in 4 Minuten zum Weltrekord

Der Familienexperte Luis Maraver erntet großen Applaus beim internationalen Speakerslam und zeigt den hohen Stellenwert der Elternarbeit auf.

Beim elften internationalen Speakerslam war der Familienexperte Luis Maraver aus Rüsselsheim gleich an zwei Weltrekorden in Mastershausen mit beteiligt. Dabei waren über 141 Rednerinnen und Redner aus über 11 Nationen vertreten. Der Speakerslam (Veranstalter: Hermann Scherer) wurde in sechs Sprachen und auf zwei unterschiedlichen Bühnen gehalten.

Bei der Vorqualifikation der Finalistinnen und Finalisten und einer internationalen Scouting Selection bestehend aus Radio, Presse und Live-Stream-Zuhörerschaft konnte sich Luis Maraver als Experte für Familien, Eltern und Kinder durchsetzen und gelang bis in das Finale des Speakerslams und Silent-Speaker-Battle.

Seine Vision ist klar und deutlich: Alle Eltern sollen sich in der Erziehung ihrer Kindern kompetent und selbstsicher erleben. Der studierte Erziehungswissenschaftler und berufserfahrene Familienexperte zeigte den Zuhörerinnen und Zuhörern, mit welchen Ansätzen er arbeitet und erntete dabei großen Applaus.

Viele Eltern befinden sich zur Zeit in einer Krise. Das ausjonglieren von Beruf und Kindern ist dabei nur einer von vielen Faktoren der dazu beiträgt, dass Eltern sich immer mehr überfordert fühlen. Gerade in Fragen der Erziehung stehen Eltern oftmals ratlos da und sehen sich mit der Herausforderung konfrontiert, sich diesen Fragen alleine stellen zu müssen. Zu viele Ratgeber, die zu viele Ratschläge geben und doch kommt nicht wirklich was dabei rum. Eltern sind heutzutage sehr verwirrt und wissen nicht mehr was richtig oder falsch ist in der Erziehung ihrer Kinder. Und genau hier kommt der Familienexperte Luis Maraver ins Spiel, nimmt die Eltern bei der Hand und zeigt Ihnen konkrete Wege auf, wie sie in die Umsetzung kommen.

Luis Maraver betont, dass Eltern die Experten für ihre Kinder sind. Das Verhalten der Kinder hängt maßgeblich von dem Verhalten der Eltern ab. Die Vorbildfunktion der Eltern spielt dabei eine sehr große Rolle. Genau hier setzt Luis Maraver an. Jedes unerwünschte Verhalten des Kindes hängt immer mit dem Verhalten der Eltern zusammen. Und genau hierin liegt der Weg, den Luis Maraver gemeinsam mit den Eltern und den Kindern einschlägt.

Der angehende Autor nutzte die Bühne um auf die Brisanz der Thematik aufmerksam zu machen. Seine Mission ist es, Eltern das Gefühl zu geben, ihren Kindern ein Umfeld bieten zu können, in dem sie gesund und selbstwirksam aufwachsen können.

Luis Maraver arbeitet als selbständiger Familienexperte und Wing Tsun Kung-Fu Kampfsporttrainer in Frankfurt.

Luis Maraver

Haagstraße 46

63486 Bruchköbel

01778777797

luismaraver@web.de

http://luismaraver.de

