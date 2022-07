Luftfracht: weltweite Lieferungen in 2-4 Tagen

Luftfracht eignet sich ideal für eilige und kleine Warensendungen. Doch auch der Versand über Voll-Charterflüge gewinnt an Bedeutung.

Luftfracht als Komplettleistung

Der Transport von Flughafen zu Flughafen dauert nur wenige Stunden. Warum ist Luftfracht für viele Unternehmen dennoch zu langsam? „Das Problem ist der Transit vom Standort zum Flughafen“, erläutert Geschäftsführer Viktor Mähler. Seine Spedition schließt diese Lücke: „Wir kümmern uns um die gesamte Abwicklung von der Abholung über die Abfertigung bis zur Zustellung am Zielhafen.“

Dieser Service aus einer Hand funktioniert so: Die Abholung der Ware erfolgt je nach Wunsch an einem beliebigen Standort in Deutschland – zum Beispiel direkt am Lager oder am Produktionsort. Die internationale Spedition befördert die Waren dann mit ihrem eigenen Fuhrpark zum Abflugort. Weiterer Vorteil: Vom Sprinter bis zum Spezialtransporter stehen diverse Fahrzeuge zur Verfügung. Der Inhaber verspricht: „Egal an welchem Standort sich unsere Kunden befinden, wir realisieren die Abholung innerhalb von 48 Stunden.“

Abfertigung durch die Spedition

Am Abflugort angekommen, übernimmt die Spedition die Abfertigung und Vorbereitung der Ware für die Luftfracht. Beim Export aus der EU werden zwei Ausfuhrdokumente benötigt: Air Waybill (AWG) und Ausfuhrerklärung EX-1. Wenn gewünscht, erstellen die Experten der Spedition beide Dokumente. So gelingt die Ausfuhr sicher und schnell. Bei einem Transit innerhalb der EU kann die Spedition zudem die gesamte Importzollabwicklung im Namen des Empfängers oder in eigenem Namen vornehmen. Das sorgt noch einmal für die Beschleunigung des Ablaufs.

Avia Cargo mit Zusatzleistungen

HUGO Transport & Logistics GmbH bietet seinen Kunden ergänzend zum reinen Warentransit verschiedene Zusatzleistungen. Dazu zählen unter anderem Kommissionierung, Gefahrgutabfertigung, Lagerung und Verpackung. „Unser Ziel ist es, Transporte via Air Cargo schnellstmöglich mit dem geringsten Aufwand für den Absender durchzuführen“, erklärt Viktor Mähler dazu.

Asien, Afrika, Nordamerika: zahlreiche Handelspartner weltweit erreichbar

Mögliche Ziele für Avia Cargo aus Deutschland gibt es viele:

– Nordamerika

– Südamerika

– Zentralasien

– Kaukasus

– Naher Osten

– Asien

– Afrika

In spätestens vier Tagen ist jede Destination erreichbar. Innerhalb der EU auf Wunsch mit Zustellung an den endgültigen Empfänger. Beim Transport in andere Länder erfolgt die Beförderung bis zum Zielhafen, wo die Empfänger ihre Ware entgegennehmen oder abholen lassen.

Transportanfragen nach wenigen Minuten beantwortet

Wie lange dauert der Luftfracht-Versand? Wie lässt sich die Zollabwicklung vereinfachen? Für all diese Fragen haben Interessenten bei HUGO Transport einen festen, persönlichen Ansprechpartner. Viktor Mähler sichert bestmöglichen Kundenservice zu: „Wir kümmern uns innerhalb von 30 Minuten um jede Anfrage zu neuen oder laufenden Transporten.“ Der Ansprechpartner erstellt außerdem einen Fixpreis für den Service. So ist schon vor Auftragsvergabe klar, wie günstig die Kosten für den Transport ausfallen. Besonders kostensparend ist der Versand im Sammelgutverkehr. Das ist aber nicht die einzige Option. Voll- und Teil-Charterflüge sind ebenfalls für alle Destinationen verfügbar. Weitere Informationen und Angebote gibt es unter:

Telefon: 0531/180522-40

Mail: info@hugo-transport.de

Internet: https://hugo-transport.de/luftfracht

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

HUGO Transport & Logistics GmbH

Herr Viktor Mähler

Münzstr. 2

38100 Braunschweig

Deutschland

fon ..: 053118052240

fax ..: 053118052249

web ..: https://hugo-transport.de/luftfracht

email : info@hugo-transport.de

Sicher, schnell und zuverlässig: HUGO Transport & Logistics GmbH

Wir bieten internationale Transporte aus ganz Deutschland nach Russland, Osteuropa, Zentralasien, in den Kaukasus und die Mongolei. Komplette Logistiklösungen: Internationale Transporte inklusive Export und Import Zollabwicklung in Ihrem Auftrag. Alle Transportarten für jeden Bedarf, sowohl B2B als auch B2C. Von Kleintransportern bis Großraumtransporter.

So wichtig ist eine internationale Spedition – wer weltweit Waren verschickt, benötigt eine zuverlässige internationale Spedition. Häufig ist es schwierig, den richtigen Anbieter dafür zu finden. Im Folgenden erfahren Sie, was eine gute internationale Spedition ausmacht und welche Kriterien Sie erfüllen sollten.

Wofür internationale Spedition? Sei es der Transport von Gütern zwischen zwei Unternehmen oder die Lieferung von einem Unternehmen zum Endverbraucher: Internationale Speditionen benötigt man immer dann, wenn ein Transport ins Ausland durchgeführt werden muss. Auch für den Import ist eine internationale Spedition wichtig.

Internationale Spedition: Schnell und zuverlässig – vor allem bei einem Transport von Waren ins Ausland gibt es immer wieder Bedenken, dass die Lieferung nicht rechtzeitig ankommt oder es zu Lieferverzögerungen kommt. Daher ist es wichtig, dass eine internationale Spedition schnell und zuverlässig ist. Ein Expressversand sollte daher im Leistungsumfang enthalten sein. Bei Hugo Transport werden Lieferfristen vertraglich vereinbart und streng eingehalten. Mit dieser internationalen Spedition kommt keine Lieferung zu spät. Zudem ist nicht nur der eigentliche Transport wichtig. Auch die Zollabwicklung kostet immer wieder Zeit und Mühe. Daher ist es von Vorteil, wenn internationale Speditionen dies gleich für ihre Kunden übernehmen, um für einen unkomplizierten Transport zu sorgen.

Internationale Speditionen: Welche Transportarten werden abgedeckt? Liefern Speditionen international Waren aus, lässt sich die Art des Transportes in verschiedene Kategorien unterteilen. Es gibt den Lebensmittel-, den Gefahrgut- sowie den Umzugstransport. Darüber hinaus gibt es temperaturgeführte Transporte, PKW-Transporte und viele weitere Gebiete, in denen man eine zuverlässige internationale Spedition benötigt. Wer als Unternehmen verschiedene Arten von Gütern transportieren lassen möchte, sollte daher auf eine internationale Spedition setzen, die im besten Fall alle Bereiche abdeckt. So hat man einen Ansprechpartner für alle Anliegen rund um den Transport. Hugo Transport erledigt als internationale Spedition alle Transporte von Lebensmitteln über Gefahrgut bis hin zu Maschinen – teilweise auch mit Expressversand für besonders schnellen Erhalt der Ware.

Pressekontakt:

HUGO Transport & Logistics GmbH

Herr Viktor Mähler

Münzstr. 2

38100 Braunschweig

fon ..: 053118052240

email : info@hugo-transport.de