Innovative Behandlungsmethoden für ein Leben in Balance bietet Heilpraktikerin Anita R. Clausen in Büdelsdorf

Das Leben wieder ins Gleichgewicht zu bringen, das ist das Anliegen von Anita R. Clausen. Die Heilpraktikerin aus Büdelsdorf behandelt Beschwerden mit Methoden aus der Naturheilkunde und der Medizin.

Die Heilpraktikerin Anita R. Clausen möchte ihren Patienten ein gesundes Leben in Balance ermöglichen. In ihrer Praxis für Diagnostik & Therapie in Büdelsdorf behandelt sie eine Vielzahl an Beschwerden. Dazu gehören die Bereiche Long Covid, Post Vakzin Syndrom und Impfnebenwirkungen, Darmsanierung, toxikologische Entgiftung, das Leaky-Gut-Syndrom, Frauenheilkunde und Wechseljahresbeschwerden. Für die individuellen Therapiekonzepte zieht sie Methoden aus der Schulmedizin und aus der Naturheilkunde heran. Seit über dreißig Jahren ist die Büdelsdorfer Heilpraktikerin in der Intensivmedizin und Anästhesie tätig und hat ebenso ein Studium der Naturheilkunde absolviert, so dass sie sich als Mittlerin zwischen beiden Bereichen sieht. Regelmäßige Fortbildungen verhelfen ihr zu aktuellsten Kenntnissen der Methoden und Technologien. Für ihre Patienten nimmt sie sich viel Zeit. Vor jeder Behandlung steht ein intensives Erstgespräch. So kann die erfahrene Heilpraktikerin eine ausführliche Anamnese erstellen und ein maßgeschneidertes Behandlungskonzept entwickeln. Neben der medizinischen und naturheilkundlichen Begleitung erhält auch die mentale und spirituelle Unterstützung einen großen Stellenwert. Das Gleichgewicht ihrer Patienten möchte Anita R. Clausen auf allen Ebenen wiederherstellen, um die Lebensqualität spürbar zu steigern. Termine in ihrer Praxis können am besten telefonisch vereinbart werden. Für Betroffene von Long Covid und dem Post Vakzin Syndrom sowie zu allen Fragen rund um Impfnebenwirkungen bietet sie Dienstagabend eine Telefonsprechstunde an. Das erste Gespräch ist dabei kostenfrei.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Praxis Clausen

Frau Anita R. Clausen

Ulmenstr. 15c

24782 Büdelsdorf

Deutschland

fon ..: 04331/334566

web ..: http://www.praxis-clausen.de/

email : info@praxis-clausen.de

Anita R. Clausen ist Heilpraktikerin und bietet in ihrer Büdelsdorfer Praxis für Diagnostik & Therapie vielfältige Behandlungen an. Als Mittlerin zwischen Schulmedizin und der Naturheilkunde deckt sie ein breites Spektrum an Therapien ab.

Pressekontakt:

INTRAG Internet Regional AG

Frau Kathrin Wilbert

Sophienblatt 82 – 86

23114 Kiel

fon ..: +49 (431) 67070 199

web ..: https://www.regional.de

email : pressestelle@intrag.de