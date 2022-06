Ferienimmobilie als lukrative Investition

Hamburg, 27. Juni 2022. – Urlaub in Ferienhäusern und -wohnungen hat sich in den letzten Jahren von der Nische zum Mainstream entwickelt. Dementsprechend lukrativ ist die Anschaffung einer Ferienimmobilie: Besitzer können selbst Urlaub darin machen und die Immobilie zu anderen Zeiten an Urlauber vermieten. Die Ferienhausspezialisten von Belvilla by OYO, DanCenter und Traum-Ferienwohnungen haben die Investitionslage im deutschen und europäischen Markt analysiert und stellen die aufschlussreichen Erkenntnisse vor:

Ferienhäuser als Geldanlage immer beliebter

Die Nachfrage nach Ferienhäusern ist ungebrochen groß – immer mehr Menschen investieren in Urlaubsimmobilien als nachhaltige Kapitalanlage. Viele Eigentümer bevorzugen es, die Vermarktung und Abwicklung der Vermietung in die Hände von Experten zu legen. Dieser Trend macht sich auch bei den Ferienhausvermittlern Belvilla by OYO und DanCenter bemerkbar, das Portfolio wächst kontinuierlich. „Wir von Belvilla haben in den ersten vier Monaten des Jahres 2022 bereits 74 Prozent mehr Häuser hinzugewonnen als im gesamten Jahr 2021“, verrät Marcus Scheumann, Head of Business Development bei OYO Vacation Homes, zu dem die Marken Belvilla und DanCenter gehören.

Ferienhäuser in Deutschland…

… befinden sich hauptsächlich im Besitz deutscher Eigentümer, und zwar zu 98,4 %. Das ist der höchste Wert im europäischen Vergleich. Bei unseren Nachbarn in Österreich sind es zum Beispiel 85%, in Frankreich 75,6 % und in Spanien sogar „nur“ 72,2 %. 1,6 % der Ferienimmobilien in Deutschland befinden sich im Besitz ausländischer Eigentümer. Davon entfallen 70 % auf Niederländer, 9 % auf Schweizer und 6 % auf Dänen.

Ferienhaus-Eigentümer aus Deutschland…

… haben sich mehrheitlich für eine Immobilieninvestition in Deutschland entschieden, und zwar 89,6 %. Dementsprechend haben 10,4 % der deutschen Eigentümer eine Ferienimmobilie im Ausland. Damit gehören die Deutschen zu den Spitzenreitern im europäischen Vergleich. Davor liegen nur noch die Niederländer auf Platz 1 (26,4 %) und die Belgier auf Platz 2 (24,2 %), die eine Ferienimmobilie im Ausland haben. Bei den anderen europäischen Ferienimmobilienbesitzern sieht es hingegen ganz anders aus: Sie investieren vor allem in eine Immobilie im eigenen Land, zum Beispiel Italien und Spanien (jeweils 99,3 %), Dänemark (99 %), Frankreich (98,8 %) oder Österreich (97,5 %).

In welche Länder investieren die deutschen Ferienimmobilienbesitzer? Auch das haben Belvilla, DanCenter und Traum-Ferienwohnungen analysiert: Mit einem Anteil von 21 % der deutschen Auslandsinvestitionen sind die Niederlande das beliebteste Ziel der Deutschen. Auf Platz 2 folgt Spanien mit 15 % und auf Platz 3 Italien mit 12 %.

Europäischer Vergleich

– 92 % der europäischen Ferienimmobilien-Eigentümer haben ein Ferienhaus oder eine Ferienwohnung im eigenen Land

– Frankreich, Spanien und Österreich (in dieser Reihenfolge) sind die Länder mit dem größten Anteil an Ferienimmobilien, die sich in ausländischer Hand befinden

– Niederländer, Belgier und Deutsche (in dieser Reihenfolge) sind die Nationalitäten, die am häufigsten in eine Ferienimmobilie im Ausland investieren.

– Im Vergleich mit DanCenter haben Eigentümer, die mit Belvilla vermieten, öfter sogar zwei (13 %) oder drei (6 %) Ferienimmobilien

Umfassender Support für Hauseigentümer

Die Vermietung über Belvilla by OYO, DanCenter oder Traum-Ferienwohnungen ist für Ferienhausbesitzer sehr lukrativ: Durch die gute Sichtbarkeit ihrer Ferienimmobilie im Internet können Buchungen massiv gesteigert werden. Darüber hinaus erleichtert zum Beispiel Belvilla die Organisation für Hauseigentümer mit einem erstklassigen Online-Hausbesitzerportal und der App MyBelvilla. Ferienhaus-Eigentümerin Ingrid Schneider arbeitet bereits seit über zehn Jahren mit Belvilla zusammen und berichtet: „Gästen einen erlebnisreichen, entspannenden und doch gemütlichen Urlaub im schönen Thüringer Wald ermöglichen: Die Vermietung meines Ferienhauses und einer Ferienwohnung ist mir eine Herzensangelegenheit. Früher habe ich meine Unterkunft eigenständig vermietet, das war allerdings mit enormem Aufwand verbunden. Deshalb habe ich die Vermietung in die Hände von Belvilla gegeben, sie nehmen mir jede Arbeit ab – Werbung, Vermarktung und stellen die gewünschten Fotos auf das Portal -, deshalb ist Belvilla ein verlässlicher Partner.“

Über die Untersuchung

Untersucht wurden 60.297 Ferienimmobilien privater Eigentümer in Europa. Grundlage ist eine gemeinsame interne Datenerhebung von Belvilla by OYO, DanCenter und Traum-Ferienwohnungen. Zeitpunkt der Datenerhebung 01.04.2022.

Über Belvilla by OYO

In den letzten 40 Jahren haben wir die besten Ferienhäuser in Europa sorgfältig ausgewählt und verwaltet. Alle Ferienhäuser sind zu 100 % kuratiert, verwaltet, preiswert und entsprechend geschätzt: Unsere Gäste bewerten ihre Belvilla-Erfahrungen mit einer Durchschnittsnote von 8,4. Aber wir sind immer wieder innovativ, um die Menschen mit unseren Dienstleistungen und reibungsfreien Funktionen zu überraschen, wie z.B. unserem digitalen Self-Check-in, dem No-Deposit-Standard und dem 24/7-Support.

Belvilla ist Marktführer in den Benelux-Ländern und einer der führenden europäischen Anbieter von Ferienhausvermietungen. Seit 2019 ist Belvilla Teil von OYO Vacation Homes.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.belvilla.de

Firmenkontakt

Menyesch PR

Marlene Schnur

Kattrepelsbrücke 1

20095 Hamburg

040 3698630

belvilla@m-pr.de

http://www.m-pr.de

